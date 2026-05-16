ભરૂચ MD ડ્રગ્સ કેસમાં કડક ચુકાદો: આરોપીને 15 વર્ષની સખત કેદ, રૂ.2 લાખનો દંડ
2022માં ભરૂચમાં મોફિસર જીન કમ્પાઉન્ડ નજીકથી બે શંકાસ્પદ ઇસમોની તપાસમાં પોલીસને અંદાજે 99 ગ્રામ જેટલો MD ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો.
Published : May 16, 2026 at 10:00 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચમાં વર્ષ 2022 દરમિયાન ઝડપાયેલા MD ડ્રગ્સ કેસમાં કોર્ટે કડક અને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. ભરૂચની એ ડિવિઝન પોલીસે ઝડપી પાડેલા આરોપી સામે ચાલેલા કેસમાં કોર્ટે 15 વર્ષની સખત કેદની સજા તેમજ રૂપિયા 2 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. ડ્રગ્સ જેવા ગંભીર ગુનાઓ સામે કડક સંદેશ આપતો આ ચુકાદો કાયદો અને વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહ્યો છે.
માહિતી મુજબ તા. 19 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ ભરૂચ એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટાફ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગમાં હતો. તે દરમિયાન મોફિસર જીન કમ્પાઉન્ડ નજીકથી બે શંકાસ્પદ ઇસમોની હલચલ જણાઈ હતી. પોલીસે તપાસ કરતા તેમની પાસેથી અંદાજે 99 ગ્રામ જેટલો MD ડ્રગ્સનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે આરોપી સલમાન ઉર્ફે રઘુ મુસ્તાક પટેલ તેમજ ઇમરાન સોકત ખીલજીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.
આ કેસમાં પોલીસે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ વિરુદ્ધ મહત્વપૂર્ણ પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. સમગ્ર કેસની કાર્યવાહી સરકારી વકીલ જે.જે. પરમાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી.
કેસની સુનાવણી નામદાર પાંચમા એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન જજ એમ. સોનીની કોર્ટમાં ચાલી રહી હતી. કેસ દરમિયાન 20થી વધુ સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી. તેમજ પોલીસ દ્વારા રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજી અને વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓને પણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યા હતા.
કોર્ટ દ્વારા સમગ્ર કેસની ગંભીરતા અને રજૂ થયેલા પુરાવાઓને આધારે આરોપી સલમાન ઉર્ફે રઘુ મુસ્તાક પટેલને દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે આરોપીને 15 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી. સાથે જ રૂપિયા 2 લાખનો દંડ પણ ફટકારવામાં આવ્યો હતો. જો આરોપી દંડની રકમ નહીં ભરે તો તેને વધુ એક વર્ષની સજા ભોગવવાનો હુકમ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે સરકારી વકીલ જે.જે. પરમારે જણાવ્યું હતું કે, ડ્રગ્સ જેવા નશીલા પદાર્થોના ગુનાઓ સમાજ માટે અત્યંત ઘાતક છે અને આવા ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહી જરૂરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કોર્ટે આપેલો આ ચુકાદો ડ્રગ્સ માફિયાઓ માટે કડક સંદેશ સમાન છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રાજ્યભરમાં ડ્રગ્સના કેસોમાં વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે, ત્યારે ભરૂચ કોર્ટનો આ ચુકાદો કાયદાની કડક અમલવારીનું ઉદાહરણ માનવામાં આવી રહ્યો છે. પોલીસ અને કોર્ટની સંકલિત કામગીરીના કારણે આરોપીને સજા મળતા કાયદા પ્રત્યે લોકોનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બન્યો હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
આ પણ વાંચો: