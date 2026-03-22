ભરૂચમાં કેરીનો 70 ટકા પાક નાશ પામ્યો, મીની વાવાઝોડા અને કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની હાલત કરી કફોડી
એક વિધામાં 2.5 લાખનો ખર્ચ કરીને ઊભો કરેલો પાક એક જ રાતમાં બરબાદ, ખેડૂતોની આર્થિક સ્થિતિ કફોળી બની, સરકાર પાસે વળતરની કરી માંગ.
Published : March 22, 2026 at 10:21 AM IST
ભરૂચ: જિલ્લામાં ફરી એકવાર કુદરતનો કડક કહેર જોવા મળ્યો છે. અચાનક આવેલા મીની વાવાઝોડા અને કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન પહોંચાડ્યું છે. ખાસ કરીને કેરીના પાકને મોટો ઝાટકો લાગતા ખેડૂતો આર્થિક રીતે પાયમાલ બન્યા છે અને તેમની વર્ષભરની મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં અચાનક હવામાનમાં મોટો ફેરફાર નોંધાયો હતો. કમોસમી વરસાદ સાથે આશરે 50 કિમી પ્રતિ કલાકથી વધુની ઝડપે પવન ફૂંકાતા ખેતરોમાં વ્યાપક તબાહી મચી ગઈ છે. આ પવન અને વરસાદનો સૌથી વધુ પ્રભાવ કેરીના પાક પર પડ્યો છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા મુજબ કેરીના મોર અને ઉભા પાકમાં અંદાજે 70 ટકા સુધીનો પાક જમીન પર ખરી પડ્યો છે. જેના કારણે ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થવાનું અનુમાન છે. ખાસ કરીને કેરીના પાક પર આધારિત ખેડૂતો માટે આ પરિસ્થિતિ અત્યંત ગંભીર બની છે.
ભરૂચ તાલુકાના શુકલતીર્થ, તવરા, નિકોરા અને મંગલેશ્વર જેવા ગામોમાં કેરીની વાડીઓમાં ભારે નુકસાન નોંધાયું છે. જ્યારે અંકલેશ્વર તાલુકાના જુના દીવા, જુના બોરભાઠા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ આ જ સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. અનેક ખેડૂતોના ખેતરોમાં પાક સંપૂર્ણપણે જમીન પર પડેલો જોવા મળ્યો છે.
સામાન્ય રીતે એક ખેડૂત ૫ એકર અથવા તેથી વધુ વિસ્તારમાં આંબાવાડી કરતો હોય છે. એક વિધા દીઠ ખાતર, દવાઓ, મજૂરી અને અન્ય ખર્ચ મળીને દર વર્ષે અંદાજે રૂપિયા 2.50 લાખ જેટલો ખર્ચ થાય છે. આવી સ્થિતિમાં 70 ટકા પાક નષ્ટ થતા ખેડૂતોને ભારે આર્થિક ફટકો પડ્યો છે.
જુના દીવા ગામના ખેડૂત જમિયત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, “એક જ રાતમાં આખો પાક બરબાદ થઈ ગયો. હવે અમારા માટે આર્થિક રીતે ઉભા રહેવું મુશ્કેલ બની ગયું છે.” જ્યારે જુના બોરભાઠા ગામના ખેડૂત હર્ષિલ પટેલે પણ જણાવ્યું હતું કે, “એક મહિના પહેલા પણ માવઠાથી નુકસાન થયું હતું, હવે ફરી વાવાઝોડાએ આશાઓને તોડી નાખી છે.”
ખેડૂતો માટે સૌથી ચિંતાજનક વાત એ છે કે એક મહિના અગાઉ થયેલા કમોસમી વરસાદથી તેઓ માંડ સંભળી રહ્યા હતા, ત્યારે ફરી આ મીની વાવાઝોડા અને વરસાદે તેમને મોટો ઝટકો આપ્યો છે જેના કારણે ખેડૂતોમાં નિરાશા અને ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
હવામાનના આ અચાનક ફેરફારને કારણે ખેડૂતો પર આભ તૂટી પડ્યું છે અને પાકના નુકસાનને કારણે ઘણા ખેડૂતો આર્થિક સંકટમાં ફસાઈ ગયા છે. હવે, તેઓ સરકાર તરફ આશા રાખી રહ્યા છે.
ખેડૂતો દ્વારા તંત્રને તાત્કાલિક સર્વે કરવા અને યોગ્ય રાહત પેકેજ જાહેર કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. તેઓનો મત છે કે જો સમયસર સહાય ન મળે તો ખેડૂતોને આ નુકસાનમાંથી બહાર આવવું મુશ્કેલ બનશે.
આ રીતે ભરૂચ જિલ્લામાં મીની વાવાઝોડાએ કેરીના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચાડતા ખેડૂતો માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે અને હવે તેમની નજર સરકારની રાહત અને સહાય પર ટકી છે.
આ પણ વાંચો: