ભરૂચ: ફરિયાદ નોંધાવવા આવેલા 50 વર્ષીય વ્યક્તિનું પોલીસ સ્ટેશનમાં મોત, ઘટનાથી ચકચાર
ભરૂચ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવવા આવેલા એક વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશનમાં જ ઢળી પડતા ચકચાર મચી ગઈ હતી.
ભરૂચ: તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં મંગળવારે એક ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી. પાડોશીઓ સાથે ઉભી થયેલી તકરાર બાદ ફરિયાદ નોંધાવવા આવેલા શુકુન બંગલોઝ વિસ્તારમાં રહેતા 50 વર્ષીય ઐયુબ પટેલ નામના વ્યક્તિ પોલીસ મથકમાં જ અચાનક ઢળી પડ્યા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા જોકે, ચાવી શકાયા નહોતાં. પોલીસ મથકમાં જ ફરિયાદીની મોત નિપજતા વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
તકરારની શરૂઆત
માહિતી મુજબ, ઐયુબ પટેલને હૃદયરોગની જૂની ફરિયાદ હતી. શુકુન બંગલોઝ વિસ્તારમાં તેઓ રહેતા હતા, જ્યાં તેમના પાડોશમાં થોડા યુવાનો વારંવાર ઊંચા અવાજે સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગાડતા હતા. ઐયુબ પટેલે અનેક વખત અવાજ ધીમો રાખવા માટે વિનંતી કરી હતી. જોકે આ મુદ્દે બન્ને પક્ષ વચ્ચે બોલાચાલી વધી હતી અને ઝઘડો સર્જાયો હતો. અંતે મામલો વધુ ન વિકસે તે માટે બન્ને પક્ષોએ પોલીસ સ્ટેશનનો રુખ કર્યો હતો અને સામસામે ફરિયાદ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને પક્ષની હાજરી દરમિયાન પણ વાતાવરણ તંગ હતું.
પોલીસ સ્ટેશનમાં ઢળી પડ્યો ફરિયાદી
ફરિયાદની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, તે દરમિયાન અચાનક ઐયુબ પટેલ બેભાન થઇ જમીન પર ઢળી પડ્યા. ઘટના એટલી અપ્રત્યાશિત હતી કે પોલીસકર્મીઓ અને બંને પક્ષના લોકો દોડ્યા આવ્યા. તરત જ ઐયુબ પટેલને નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા. પરંતુ ડૉક્ટરોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા.
પોલીસ તપાસ
પોલીસે ઘટનાની જાણ વહીવટી તંત્રને કરતા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ હાર્ટ એટેકનું કારણ સંભવિત માનવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ તબીબી રિપોર્ટ જાહેર થયા બાદ જ ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થશે.
પાડોશીઓ સાથેની તકરાર અને એ દરમિયાન થયેલા તણાવને કારણે હાર્ટની પ્રોબ્લેમ ટ્રિગર થઈ હોવાની શક્યતા પોલીસ તપાસમાં સામેલ કરવામાં આવી રહી છે. બન્ને પક્ષોની પૂછપરછ પણ હાથ ધરાઈ છે.
પોલીસ સ્ટેશનમાં થયેલી ઘટનાથી ખળભળાટ
પોલીસ મથક જેવા સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ સ્થળે ફરિયાદ આપવા આવેલા વ્યક્તિનું આ રીતે અચાનક મોત નિપજતાં સ્થાનિકોમાં ચર્ચા-ચકચાર મચી ગઈ છે. લોકોમાં આઘાતનું વાતાવરણ છે અને ઘટનાની વિગતવાર તપાસની માંગ ઉઠી છે. તબીબી રિપોર્ટ અને તપાસ બાદ પોલીસ આગળની કાનૂની કાર્યવાહી કરશે. ઘટના બાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં વધારાની સાવચેતી અપનાવવામાં આવી છે.