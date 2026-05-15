ભરૂચ: વિલાયત-સાયખા GIDC માટે GSRTC બસ સેવા શરૂ થતા કર્મચારીઓ અને ગ્રામજનોને મોટી રાહત

ભરૂચ જિલ્લામાં વિલાયત-સાયખા GIDC માટે નવી GSRTC બસ સેવા શરૂ, જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન અને ઇંધણ બચતના સંદેશને આગળ વધારતું મહત્વપૂર્ણ પગલું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 15, 2026 at 9:38 PM IST

ભરૂચ: જિલ્લામાં જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપવા અને ઇંધણ બચતના સંદેશને આગળ વધારવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. વિલાયત-સાયખા GIDC માટે નવી GSRTC બસ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા દેશવાસીઓને જાહેર પરિવહનનો વધુ ઉપયોગ કરીને ઇંધણ બચત કરવા કરાયેલા આહવાનને હવે ભરૂચ જિલ્લામાં પણ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.

GSRTC દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ નવી બસ સેવા વિલાયત-સાયખા GIDC વિસ્તારમાં કાર્યરત કંપનીઓના કર્મચારીઓ, વેન્ડરો તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોના રહેવાસીઓ માટે રાહતરૂપ સાબિત થવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને વિલાયત, ભેરસમ અને સાયખા ગામના લોકો માટે હવે નિયમિત જાહેર પરિવહનની સીધી સુવિધા ઉપલબ્ધ બનશે.

માહિતી અનુસાર, ડીઝલ-પેટ્રોલની વધતી વૈશ્વિક સમસ્યા અને ખાનગી વાહનોના વધતા ઉપયોગને ધ્યાનમાં રાખીને વિલાયત-સાયખા GIDC એસોસિયેશન દ્વારા GSRTC સમક્ષ સામાન્ય બસ સેવા શરૂ કરવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગુજરાત સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ આ પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપવામાં આવતા GSRTC દ્વારા પ્રારંભિક તબક્કે બે બસોની ફાળવણી કરવામાં આવી છે.

નવી બસ સેવા શરૂ થતાં રોજગારી માટે GIDC વિસ્તારમાં આવતા હજારો કર્મચારીઓને હવે વધુ સરળ અને સસ્તી મુસાફરીની સુવિધા મળશે. અત્યાર સુધી ઘણા કર્મચારીઓ ખાનગી વાહનો અથવા શેરિંગ વાહનો પર નિર્ભર હતા, જેના કારણે ખર્ચ અને ટ્રાફિક બંનેની સમસ્યા ઊભી થતી હતી. હવે જાહેર પરિવહન ઉપલબ્ધ બનતા ખાનગી વાહનો પરનો આધાર ઘટશે અને ઇંધણની પણ બચત થશે.

આ સમગ્ર મામલે ભરુચ GSRTC ના નિયામક સંજય જોશીએ જણાવ્યું હતું કે, વડાપ્રધાનના ઇંધણ બચતના સંદેશને ધ્યાનમાં રાખીને વધુમાં વધુ લોકો જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરે તે માટે આ સેવા શરૂ કરવામાં આવી છે. તેમણે લોકોને GSRTCની બસ સેવાનો વધુ ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી હતી. સાથે જ, ભવિષ્યમાં મુસાફરોની સંખ્યા વધે તો વધુ બસો શરૂ કરવાની શક્યતા પણ તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.

વિલાયત GIDCના પ્રમુખ હરીશ જોશીએ ગુજરાત સરકાર અને GSRTCનો આભાર વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, વિલાયત-સાયખા GIDC વિસ્તાર માટે આ બસ સેવા ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે. કર્મચારીઓ તેમજ ગ્રામજનોને હવે નિયમિત અને સુરક્ષિત મુસાફરીની સુવિધા મળશે, જેના કારણે ઉદ્યોગ વિસ્તારના વિકાસને પણ વેગ મળશે.

આ નવી બસ સેવા શરૂ થતાં ઉદ્યોગ વિસ્તાર તેમજ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જાહેર પરિવહનને પ્રોત્સાહન આપતા આ નિર્ણયને પર્યાવરણ અને ઇંધણ બચત માટે પણ મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.

