ભરૂચ : ઝઘડિયાના વણાંકપોરની સીમમાં બે દીપડા પૈકી એક પાંજરે પુરાયો, ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો
RFO ચેતનાબેન માછીના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગે વ્યૂહાત્મક રીતે પાંજરું ગોઠવ્યું હતું, સતત દેખરેખ બાદ બે પૈકી એક દીપડો પાંજરે પુરાયો છે.
Published : September 11, 2026 at 3:00 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકાના વણાંકપોર-રાજપારડી પટ્ટામાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાની અવરજવરને પગલે ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો હતો. ત્યારે વણાંકપોરની સીમમાં CCTV કેમેરામાં કેદ થયેલા બે દીપડા પૈકી એક દીપડો આખરે વન વિભાગના પાંજરે પુરાતા ગ્રામજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ત્રણ દિવસ અગાઉ વણાંકપોર ગામ નજીક આવેલા એક સ્થાનિક પ્લાન્ટની આસપાસ એકસાથે બે દીપડા જોવા મળ્યા હતા. પ્લાન્ટના CCTV કેમેરામાં બંને દીપડાઓની અવરજવર કેદ થઈ હતી. ત્યારબાદ CCTV ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં આસપાસના ખેડૂતો અને પશુપાલકોમાં ચિંતા વધી હતી. ખેતીની મોસમ દરમિયાન ખેડૂતો અને ખેતમજૂરોને સીમ વિસ્તારમાં કામકાજ માટે જવું પડતું હોવાથી દીપડાની હાજરીને લઈને સુરક્ષાનો પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો.
દીપડાની હાજરીની જાણ થતાં ગ્રામજનો દ્વારા વન વિભાગને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ગ્રામજનોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈને ઝઘડિયા વન વિભાગ દ્વારા દીપડાની અવરજવરવાળા સ્થળોએ દેખરેખ વધારવામાં આવી હતી. RFO ચેતનાબેન માછીના માર્ગદર્શન હેઠળ વન વિભાગની ટીમે વણાંકપોરની સીમમાં દીપડાની અવરજવરવાળા સ્થળે વ્યૂહાત્મક રીતે પાંજરું ગોઠવ્યું હતું. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી હતી.
વન વિભાગની કામગીરી અને સતત દેખરેખ બાદ CCTVમાં કેદ થયેલા બે દીપડા પૈકીનો એક દીપડો પાંજરામાં પુરાયો હતો. દીપડો પાંજરે પુરાતા વણાંકપોર અને રાજપારડી વિસ્તારના ગ્રામજનો તેમજ ખેડૂતોમાં રાહત જોવા મળી હતી.
જોકે, હજુ એક અન્ય દીપડો સીમ વિસ્તારમાં હોવાની શક્યતાને પગલે વન વિભાગે કામગીરી યથાવત રાખી છે. દીપડાની હાજરીવાળા વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે તેમજ જરૂરિયાત મુજબ પાંજરા પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. વન વિભાગની ટીમ દ્વારા હવે બીજા દીપડાને પણ વહેલી તકે પાંજરે પૂરવા માટેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
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