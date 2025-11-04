ETV Bharat / state

યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધનો સીધો પ્રભાવયુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થતાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય કાચા માલની સપ્લાઈ ચેઇન તૂટી ગઈ.

ભરૂચના ઉદ્યોગો સંકટમાં: યુક્રેન યુદ્ધ, અમેરિકન ટેરિફ અને કામદાર અછતનો ત્રિપુટી ઝટકો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 4, 2025 at 7:26 PM IST

ભરૂચ: રાજ્યનું મુખ્ય ઔદ્યોગિક કેન્દ્ર ગણાતો ભરૂચ જિલ્લો છેલ્લા છ મહિનાથી ઉદ્યોગકારો માટે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. વિશ્વના ભૂ-રાજકીય સંજોગો, અમેરિકા દ્વારા વધારવામાં આવેલા 100% ટેરિફ તથા તાજેતરમાં સર્જાયેલા કામદારોના વતનગમનને કારણે ઉદ્યોગોના ઉત્પાદન પર સીધી અસર જોવા મળી છે. ખાસ કરીને ફાર્મા સેક્ટર અને કેમિકલ ઉદ્યોગોએ ઉત્પાદન ક્ષમતા ગુમાવી છે.

યુક્રેન-રશિયા યુદ્ધનો સીધો પ્રભાવયુક્રેન યુદ્ધ શરૂ થતાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય કાચા માલની સપ્લાઈ ચેઇન તૂટી ગઈ. દવાઓ, ડાઈઝ અને કેમિકલ બનાવવા જરૂરી કેટલાક મહત્વના ઘટકો યુક્રેન અને રશિયા મારફતે મળતા હતા. પરિવહન ખર્ચ વધવાથી ઉત્પાદન ખર્ચ 20-25% જેટલો વધ્યો, જ્યારે નિકાસ ઓર્ડર્સમાં પણ ઘટાડો થયો.

ભરૂચના ઉદ્યોગો સંકટમાં: યુક્રેન યુદ્ધ, અમેરિકન ટેરિફ અને કામદાર અછતનો ત્રિપુટી ઝટકો (ETV Bharat Gujarat)

AIA પ્રમુખ વિમલ જેઠવા મુજબ, “ભરૂચના ઉદ્યોગો આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો પર નિર્ભર છે. યુદ્ધને કારણે દરિયામાં શિપમેન્ટ મોડું થાય છે, ભાડું વધે છે અને ઉત્પાદન મહંગું પડે છે.”

અમેરિકાનો 100% ટેરિફ: ફાર્મા સેક્ટરને મોટો ઝટકો

અમેરિકા દ્વારા અમુક ભારતીય દવા અને કેમિકલ પ્રોડક્ટ્સ પર 100% ટેરિફ લાગુ કરતાં ભરૂચના નિકાસકાર ઉદ્યોગો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. અમેરિકામાં ભારત સૌથી મોટા સપ્લાયર દેશોમાંનું એક છે. ટેરિફ બાદ ઓર્ડર ઓછા થયા, ડીલ કેન્સલ થઈ અને સ્ટોક પડી રહ્યો છે.

જનરલ સેક્રેટરી નિલેશ પટેલ કહે છે, “ટેરિફ લાગુ થયા બાદ ફાર્માના રાજા ગણાતા અંકલેશ્વર-જગદીયા વિસ્તારના 150થી વધુ પ્લાન્ટ ચાલકડવા વળ્યા છે. 30-35% ઉત્પાદન ઘટ્યું છે.”

કામદારોની ઘટ:

ફાર્મા ઉત્પાદન 40% સુધી ઘટાડાયુંઆ મુશ્કેલીઓ વચ્ચે તાજેતરનો સૌથી મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે — કામદારોની અછત. ભરૂચ જિલ્લા તથા ઉદ્યોગ નગરી અંકલેશ્વરની ઘણી ફેક્ટરીઓમાં ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશાના કામદારો રહે છે. ચૂંટણી અને તહેવારોની સિઝનમાં કામદારો મોટા પ્રમાણમાં વતન પરત જતાં ખાલીપો ઊભો થયો. ફાર્મા ઉદ્યોગપતિ નિલેશભાઈ પટેલ કહે છે, “રોજિંદા કામદારો મળતા નથી. આપણું ઉત્પાદન 40% સુધી ઘટી ગયું છે. ઓર્ડર સમયસર પૂરા ન કરવાની ભીતિ વધી છે.”

ઉદ્યોગકારો ઓટોમેશન તરફ વળવા મજબૂર

કામદારોની વારંવાર અછત અને વધતા પગાર દરને કારણે ઉદ્યોગકારો હવે ઓટોમેશન તરફ વળી રહ્યા છે. ઘણા ઉદ્યોગોએ રોબોટિક પેકિંગ, ઓટોમેટેડ મિક્સર અને ડિજિટલ કંટ્રોલ સિસ્ટમ સ્થાપવાની શરૂઆત કરી દીધી છે.

ઉદ્યોગ મંડળ જણાવે છે કે 2026 સુધીમાં 50% ઉદ્યોગોમાં ઓટોમેશન વધી જશે.

ઉદ્યોગકારો કહે છે “કામદારો હવે સહાયક બને, પરવડી ગયેલા રહે એ જરૂરી છે. પણ નિર્ભરતા ઘટાડવી પડશે.”

ત્રણ મોટાં કારણો અને તેમના કારણે થયેલું નુકસાન

કારણ - નુકસાન (%)

  • યુક્રેન યુદ્ધ - 25%
  • અમેરિકન ટેરિફ - 35%
  • કામદારોની ઘટ - 40%

આગળ શું થશે?

  • ઉત્પાદન સ્થિર થાય ત્યાં સુધી ઓટોમેશનનો માર્ગ
  • સ્થાનિક કામદારોને તાલીમ આપવાનો વિચાર
  • નિકાસ માટે નવા બજારોની શોધ
  • સરકાર પાસે પેકેજ અને નીતિ સહાયની માગ

