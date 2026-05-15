ભરૂચમાં ગરમીનો કહેર: શહેરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં હીટ સ્ટ્રોક દર્દીઓ માટે સ્પેશિયલ AC વોર્ડ શરૂ
Published : May 15, 2026 at 9:40 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લા સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી લોકો માટે આકરો પડકાર બની રહી છે. રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો સતત ઊંચો જઈ રહ્યો છે. હીટ સ્ટ્રોક અને ગરમીજન્ય બીમારીઓના કેસોમાં વધારો થવાની શક્યતાને ધ્યાનમાં રાખી આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે. રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ તમામ સિવિલ હોસ્પિટલો અને સરકારી દવાખાનાઓમાં ખાસ તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવી છે. જેના ભાગરૂપે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ હીટ સ્ટ્રોકના દર્દીઓ માટે સ્પેશિયલ એર કન્ડીશન્ડ વોર્ડ શરૂ કરવામાં આવ્યો છે.
ઉનાળાની અસહ્ય ગરમીમાં ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકો અને લાંબા સમય સુધી તડકામાં કામ કરતા લોકો હીટ સ્ટ્રોકનો સૌથી વધુ ભોગ બનતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં દર્દીઓને ઝડપી અને યોગ્ય સારવાર મળી રહે તે માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિશેષ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે. હોસ્પિટલમાં તૈયાર કરાયેલા AC વોર્ડમાં ઠંડકવાળું વાતાવરણ, સતત મેડિકલ મોનિટરિંગ તેમજ જરૂરી સારવારની તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
આ વોર્ડમાં દર્દીઓ માટે બેડ, ઠંડું વાતાવરણ, જરૂરી દવાઓ, ORS અને ઇમરજન્સી સારવારની વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હોવાનું હોસ્પિટલ તંત્રએ જણાવ્યું હતું. સાથે જ તબીબી સ્ટાફને પણ ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. જેથી હીટ સ્ટ્રોકના કેસોમાં સમયસર સારવાર શરૂ કરી શકાય. દર્દીઓને શરીરનું તાપમાન નિયંત્રિત રાખવા તેમજ ડિહાઇડ્રેશનથી બચાવવા માટે ખાસ કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે.
ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ ડો. આર. કે. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "હાલ ગરમીનો પારો સતત વધી રહ્યો હોવાથી લોકોને સાવચેત રહેવાની જરૂર છે. ખાસ કરીને બપોરના સમયે અનાવશ્યક બહાર નીકળવાનું ટાળવું, પૂરતું પાણી પીવું, માથું ઢાંકી રાખવું અને ગરમીમાં ભારે કામ ટાળવું જરૂરી છે. હીટ સ્ટ્રોકના લક્ષણો જેમ કે ચક્કર આવવું, ઊલટી થવી, વધુ પરસેવો થવો, શરીરનું તાપમાન વધી જવું કે બેભાન થવું જેવા લક્ષણો દેખાય તો તાત્કાલિક સારવાર લેવી જરૂરી છે."
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તમામ સિવિલ હોસ્પિટલોને હીટ સ્ટ્રોક માટે તૈયાર રહેવા સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સાથે જ ઇમરજન્સી વિભાગોમાં પૂરતી દવાઓ અને જરૂરી સાધનો ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં ગરમીનો પારો વધુ વધવાની શક્યતા હોવાથી આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ખાસ કાળજી રાખવા અપીલ કરી છે.
ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં શરૂ કરાયેલ આ સ્પેશિયલ એસી વોર્ડ લોકોને ગરમી સામે રાહતરૂપ બની રહ્યો છે. ઉનાળાની ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવેલી આ તૈયારીઓને મહત્વપૂર્ણ અને સમયોચિત પગલું માનવામાં આવી રહ્યું છે.
