ભરૂચમાં મોટા અવાજે મ્યુઝિક વગાડવા મુ્દ્દે મારામારી સર્જાતા એકનું મોત, લગ્નની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ

આવનારા મહિને થનાર લગ્નની તૈયારીમાં વ્યસ્ત પરિવાર એકાએક ગુનાની ગૂંચવણ અને મોતના દાવાનળમાં ધકેલાઈ ગયો છે.

લગ્ની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ (ETV Bharat Gujarat)
Published : November 26, 2025 at 7:38 PM IST

ભરૂચ : જિલ્લામાં દહેગામ ગામના શુકુન બંગલોઝ વિસ્તારમાં મંગળવારે રાત્રે બનેલી ચોંકાવનારી ઘટનાએ લગ્નના પ્રસંગને માતમમાં ફેરવી નાખ્યો છે. મોટા અવાજે મ્યુઝિક વગાડવા જેવી સામાન્ય બાબતે શરૂ થયેલી બોલાચાલી બાદ થયેલી મારામારીમાં 62 વર્ષીય ઐયુબ પટેલના મોત થતા સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક અને ચકચારી ફેલાઈ છે. આવનારા મહિને થનાર લગ્નની તૈયારીમાં વ્યસ્ત પરિવાર એકાએક ગુનાની ગૂંચવણ અને મોતના દાવાનળમાં ધકેલાઈ ગયો છે.

ભરૂચના દહેગામ ગામે આવેલા શુકુન બંગલોઝ વિસ્તારમાં ગતરોજ રાત્રે પડોશીઓ વચ્ચે મોટા અવાજે ચાલતી મ્યુઝિક સિસ્ટમને લઈને બોલાચાલી શરુ થઈ હતી. પડોશીઓ વચ્ચે વાતાવરણ ઉગ્ર બનતા વાતચીત ધક્કામુક્કીમાં અને અંતે મારામારી સુધી પહોંચી અને વૃદ્ધ ઐયુબ પટેલને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

આ મારામારીમાં એક યુવકનું કરુણ મોત

મારામારી બાદ બંને પક્ષોએ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે ભરૂચ તાલુકા પોલીસ મથકે પહોંચ્યા હતા. અહીં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી હતી, ત્યારે જ ઐયુબ પટેલ અચાનક બેભાન થઈ ઢળી પડ્યા હતા. તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા, પરંતુ વધુ સારવાર મળે તે પૂર્વે જ તેમનું કરુણ મોત થયું હતું, જેને કારણે સમગ્ર ઘટનાએ ગંભીર વળાંક લીધો હતો.

મારામારી સર્જાતા એકનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે ઘટનાઓની ગંભીરતા જોતા પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરાવ્યું હતું, અને રિપોર્ટમાં જણાવ્યું કે ઐયુબ પટેલના ફેફસાં તથા હૃદયમાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી, જે જીવલેણ સાબિત થઈ. આ રિપોર્ટના આધારે ભરૂચ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ કડક કાર્યવાહી શરુ કરી છે.

પરિવારમાં ખુશીની જગ્યાએ શોકમાં

તપાસ દરમિયાન વધુ એક માનવિય વાસ્તવિકતા બહાર આવી હતી. મુખ્ય આરોપી સોબાનના લગ્ન આગળના મહિને થવાના હતા. પરિવાર ખુશીઓમાં વ્યસ્ત હતો, તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ હતી. પરંતુ હત્યાનો ગુનો ચડતા અને પોલીસ દ્વારા આરોપીની ધરપકડ થતા આખો પરિવાર એકાએક ગમગીનીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે. આવતા મહિને થનાર નિકાહ હવે પ્રશ્નચિહ્નમાં મુકાયો છે અને પરિવાર પર આપત્તિનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. પડોશના ઝગડાથી શરુ થયેલી સામાન્ય બોલાચાલી વૃદ્ધના મોતમાં ફેરવાતાં વિસ્તારના લોકોને ભારે ચિંતા અને દુઃખ થયું છે.

લગ્ની ખુશી માતમમાં ફેરવાઈ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસની કડક કાર્યવાહી

આ ધટનામાં પેનલ પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવ્યું, ઘટના સ્થળની તપાસ કરાય, સીસીટીવી પુરાવા અને સાક્ષીઓના નિવેદનોના આધારે પોલીસે ઝડપથી કેસ આગળ ધપાવ્યો છે. જેમાં મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરાય. ફિયાન્સી અને સગીર વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો. પેનલ PM રિપોર્ટમાં ગંભીર આંતરિક ઈજાઓનો ખુલાસો હતો. પોલીસે હત્યાનો ગુનો IPC હેઠળ દાખલ કરી હતી.

DYSP સિસારાએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે,મૃત્યુ સામાન્ય હાર્ટ એટેક કે ચક્કર આવી પડવાથી થયેલું નથી, પરંતુ શરીરના મહત્વના અંગોમાં ઇજા પહોંચવાથી થયું છે. પોલિસે કહ્યુ કે આવા બનાવોમાં શૂન્ય સહનશીલતા અપનાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી કડક હાથ ધરવામાં આવશે.

પોલીસની કડક કાર્યવાહી (ETV Bharat Gujarat)

ભરૂચમાં બનેલી આ ઘટના એ સંદેશ આપે છે કે નાની બોલાચાલી, ખાસ કરીને પડોશ સંબંધિત તણાવ, મોટામાં મોટું દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ શકે છે. મોટી અવાજે વગાડતી મ્યુઝિક સિસ્ટમ જેવી સામાન્ય બાબતે ઊભી થયેલી તંગદિલી જીવલેણ સાબિત થઈ. પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીથી કેસ ઝડપથી આગળ ધપાવ્યો છે, પરંતુ પરિવાર માટે આ દુઃખદ ઘટના ક્યારેય પૂરાઈ શકે તેવી નથી.

"પ્રાથમિક તપાસ બાદ પોલીસે મુખ્ય આરોપી મહંમદ સોબાન ઇમ્તિયાઝ શેખને ગણતરીના કલાકોમાં જ પકડી પાડ્યો છે. તેમજ આરોપીની ફિયાન્સી અને એક સગીર સામેલ હોવાનું બહાર આવતા તેમના વિરુદ્ધ પણ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે ત્રણેય સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ ધપાવી છે." - અનિલ સિસારા, DYSP

