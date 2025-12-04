ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર અને હાંસોટમાં યુરિયા ખાતરનો પૂરતો સ્ટોક, ખેડૂતોમાં રાહત
અંકલેશ્વર તાલુકામાં 245.35 મેટ્રિક ટન તથા હાંસોટ તાલુકામાં 108.55 મેટ્રિક ટન જેટલો યુરિયાનું જથ્થો સ્ટોકમાં હાલ ઉપલબ્ધ છે.
Published : December 4, 2025 at 3:55 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લામાં રવિ સીઝનમાં ખેતીકામ તેજ બન્યું છે, ખેડૂતોએ ઘઉં, શાકભાજી તથા કઠોળ જેવા પાકોનું વાવેતર મોટા પ્રમાણમાં શરૂ કર્યું છે. અંકલેશ્વર અને હાંસોટ તાલુકામાં કુલ મળીને અંદાજે 15 હજાર હેક્ટરથી વધુ વિસ્તારમાં વાવેતર નોંધાયું છે. આવા સમયે યુરિયા અને ફોસ્ફરિક ખાતર સુધ્ધા જરૂરી હોવાથી ખેડૂતોમાં પૂરતા જથ્થાની ઉપલબ્ધિને લઈને ચિંતા જોવા મળતી હતી.
રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં યુરિયા અને ડીએપી ખાતરની અછત હોવાની ફરિયાદો સાથે ખેડૂતો સમયસર ખાતર ન મળતા ચિંતામાં મુકાયા હતા, પરંતુ અંકલેશ્વર–હાંસોટ વિસ્તારમાં હાલ ખાતરની કોઈ અછત નથી અને ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર ઉપલબ્ધ થઇ રહ્યું છે, એવો સ્પષ્ટ સંદેશ તંત્ર તરફથી આપવામાં આવ્યો છે.
યુરિયા ખાતરના સ્ટોક બાબતે અંકલેશ્વર-હાંસોટના ખેતીવાડી અધિકારીએ જણાવ્યું
અંકલેશ્વર–હાંસોટના ખેતીવાડી અધિકારી અમિત પટેલના જણાવ્યા મુજબ, હાલમાં તાલુકામાં યુરિયા ખાતરનો પૂરતો સ્ટોક રાખવામાં આવ્યો છે. અંકલેશ્વર તાલુકામાં 245.35 મેટ્રિક ટન તથા હાંસોટ તાલુકામાં 108.55 મેટ્રિક ટન જેટલો યુરિયાનું જથ્થો સ્ટોકમાં હાલ ઉપલબ્ધ છે, તેથી ખેડૂતોને ખાતર મેળવવામાં કોઈ મુશ્કેલી આવશે નહીં અને વાવેતરની પ્રક્રિયામાં પણ કોઈ વિઘ્ન નહીં પડે.
રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં યુરિયા અને ડીએપી ખાતર મળવામાં વિલંબ અને અછતના સમાચાર વચ્ચે અંકલેશ્વર તથા હાંસોટની સ્થિતિ સકારાત્મક રહી છે. તંત્ર દ્વારા ખાતર સપ્લાયને લગતા તમામ પગલા લેવામાં આવ્યા છે, ખેડૂતોને સમયસર પૂરવઠો થાય તે માટે મોનિટરીંગ વધારવામાં આવ્યું છે. ખેતીવાડી વિભાગ અનુસાર આવનારા દિવસોમાં પણ પૂરતો સ્ટોક રહે તેવી વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી છે. કમોસમી વરસાદને કારણે અગાઉના કેટલાક પાકને નુકસાન થતાં ખેડૂતો માટે આ રવિ સીઝન આશાનું કિરણ બની છે.
ખેતીવાડી વિભાગ જણાવે છે કે, ખેડૂતો માટે સમયસર ખાતર ઉપલબ્ધ થાય તે માટે સ્ટોક જમા રાખવામાં આવ્યો છે તથા તેની સપ્લાય ચેઇન પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. જરૂર પડ્યે વધારાનો સ્ટોક પણ વહેલા તકે પહોંચાડી શકાય એવી તૈયારી પૂર્ણ છે.
ખાતરની ઉપલબ્ધિ, વાવેતરનો વધતો વિસ્તાર અને તંત્રની તાકીદે કામગીરીને કારણે અંકલેશ્વર અને હાંસોટના ખેડૂતોમાં હાલ આશા તથા રાહતનો માહોલ છે. ખેડૂતો માને છે કે જો સરકાર અને તંત્ર આવી જ રીતે સહાયક બને તો રવિ સીઝન સારા ઉપજ સાથે સફળ જશે.
"અમને ખાતર ઉપલબ્ધતમાં કોઈ સમસ્યા આવી નથી. યુરિયા તથા અન્ય ફોસ્ફેરિક ખાતર પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહ્યા છે. વરસાદ કારણે પાક નાશ થયા બાદ રવિ સીઝન મહત્વની હતી અને તેમાં ખાતરની કમી ન પડે તેવી ચિંતા હતી, પરંતુ હાલ પૂરતા પ્રમાણમાં ખાતર મળતા ખેડૂતોને ખુબ રાહત મળી છે." - સંદીપ પટેલ, ખેડૂત અગ્રણી
