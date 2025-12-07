ETV Bharat / state

ભરૂચમાં વાયુ સેનાનો દિલ ધડક એર-શો, સ્કાય ડાઇવિંગથી હેલિકોપ્ટર એરોબેટિક્સના અવકાશી કરતબો, લોકોનો મેળાવડો જામ્યો

આ રોમાંચક શોને નિહાળવા અંકલેશ્વર, ભરૂચ અને નજીકના તાલુકાઓમાંથી લોકો ઉમટી પડ્યા હતા.

ભરૂચમાં વાયુ સેનાનો દિલ ધડક એર-શો
ભરૂચમાં વાયુ સેનાનો દિલ ધડક એર-શો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 8:30 PM IST

ભરૂચ : જિલ્લામાં બની રહેલા અંકલેશ્વર એરપોર્ટ ખાતે શનિવારે ભારતીય વાયુસેનાના સ્કાય ડાઇવિંગ અને હેલિકોપ્ટર મિલિટરી એરોબેટિક ડિસ્પ્લેનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ શોમાં એરફોર્સની પ્રતિષ્ઠિત ટીમો "સારંગ", "આકાશગંગા" અને IAFના વિંગ દ્વારા અદ્ભૂત હવાઈ કરતબો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. આ રોમાંચક શોને નિહાળવા અંકલેશ્વર, ભરૂચ અને નજીકના તાલુકાઓમાંથી લોકો ઉમટી પડ્યા હતા.

આ સમગ્ર આયોજન ભરૂચ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (BDMA) અને ભરૂચ સીટીઝન કાઉન્સિલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સ્થાનિક તંત્ર અને ભારતીય વાયુ સેના સાથે સંકલન કરીને કરવામાં આવ્યું હતું. આયોજકોના જણાવ્યા મુજબ આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ યુવાનોમાં એવિએશન, સશસ્ત્ર દળો અને રાષ્ટ્રસેવા પ્રત્યેનો રસ વધારવો તેમજ ભરૂચના વિકસતા વાયુસેના ઈકોસિસ્ટમને દર્શાવવાનો હતો.

ભરૂચમાં વાયુ સેનાનો દિલ ધડક એર-શો (ETV Bharat Gujarat)

સ્કાય ડાઇવિંગ ટીમ "આકાશગંગા"ના શ્વાસ રોકી દે એવા જમ્પ

ભારતીય વાયુસેનાની પ્રસિદ્ધ સ્કાય ડાઇવિંગ ટીમ "આકાશગંગા"ના જમ્પ સાથે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. ટીમના પેરા-જમ્પર્સે હજારો ગુણાકાર ઊંચાઈ પરથી ફ્રીફોલ સાથે કેનોપી ખુલતાં જ આકાશમાં બનેલા ફોર્મેશન દરેકને હૂંફીને ઉત્સાહિત કરી દીધા હતા. પવનનો દિશા અને વેલોસિટી સાથે સંકલન કરતા, જમ્પર્સે ચોક્કસતા સાથે એરપોર્ટની લેન્ડિંગ ઝોન પર અવતરણ કર્યું. તેમની જમીન પરની "રનિંગ લેન્ડિંગ" ટેક્નીક અને બહાદુરીને જોઈ દર્શકો એ ચીસો પાડી તાળીઓ વગાડી.

"સારંગ" હેલિકોપ્ટર ટીમના જોખમી સ્ટંટ

આકાશમાં જબરજસ્ત દ્રશ્ય ત્યારે સર્જાયું જ્યારે વાયુસેનાની "સારંગ" હેલિકોપ્ટર ટીમે ધમાકેદાર એરોબેટિક ડિસ્પ્લે શરૂ કર્યું. આ ટીમ ભારતીય બનેલા એડવાન્સ્ડ લાઈટ હેલિકોપ્ટર (ALH) ‘ધ્રુવ’ પર વિશ્વસ્તરીય મેન્યુવર કરતી જાણીતી છે.

"સારંગ" હેલિકોપ્ટર ટીમના જોખમી સ્ટંટ (ETV Bharat Gujarat)

હેલિકોપ્ટર્સે "બોક્સ ફોર્મેશન", "ક્રોસ ઓવર", "હાઈ ગેઈન ક્લાઈમ", "સ્ટીપ ટર્ન", "ડાઈવ" જેવા સ્ટંટ કરી લોકોની થઈ રહેલી હૂશીયારી વધારી દીધી. પવનની ઝડપ અને સીમિત જગ્યા વચ્ચે નિયંત્રણ રાખતા પાયલોટ્સની કુશળતા જોઈ પ્રેક્ષકો આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા.

રાજકીય નેતાઓ અને લોકો પહોંચ્યા

આ એર શો જોવા માટે લોકો વહેલી સવારથી જ એરપોર્ટ તરફ પહોંચતા જોવા મળ્યા. ભરૂચ-અંકલેશ્વરની સાથે કરજણ, વલિયા, હાંસોટ અને નજીકના વિસ્તારોમાંથી પણ લોકો મોટી સંખ્યામાં પહોંચ્યા હતા. પ્રેક્ષકોમાં બાળકોનો ખાસ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ઘણી શાળાઓએ વિદ્યાર્થીઓને શો જોવા ખાસ લઈ આવ્યા હતા. જેથી તેઓને રક્ષા દળોનું મહત્વ અને શૂરવીરોની કુશળતા નજીકથી જોવા મળી શકે.

"ભારતીય યુવાનો માટે આવા કાર્યક્રમો પ્રેરણા બની રહે છે. સ્કાય ડાઇવિંગ, એરોબેટિક્સ માત્ર કરતબ નહીં પરંતુ શિસ્ત, ધૈર્ય અને ટીમ વર્કનો પાઠ છે. ભરૂચમાં આવી તક મળવી ગૌરવની વાત છે." - આદર્શ ઠાકુર, વીર કમાન્ડર, ભારતીય વાયુસેના

"સારંગ" હેલિકોપ્ટર ટીમના જોખમી સ્ટંટ (ETV Bharat Gujarat)

જીલ્લા કલેક્ટર, વહીવટી અધિકારીઓ, રાજકીય નેતાઓ અને સૈનિક અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ શો દરમિયાન સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓને ધ્યાનમાં રાખીને પોલીસ અને SRPનો દળ તહેનાત કરવામાં આવ્યો છે.

વિદ્યાર્થીની ભાર્ગવી ભવાનીએ જણાવ્યું કે, "જીવનમાં પહેલી વખત આવી રીતે હેલિકોપ્ટર સ્ટંટ જોયા. બહુ રસપ્રદ અનુભવ રહ્યો. મને હવે એરફોર્સમાં જોડાવાની ઈચ્છા વધી." વિદ્યાર્થીની દીપિકા મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું કે, "હેલિકોપ્ટર જ્યારે હવામાં ઉંધું થયું ત્યારે તો હૃદય ધડકતું થઈ ગયું. ફેન્ટાસ્ટિક શો, યાદ રહી જાય એવો."

"આયોજનનો મુખ્ય હેતુ ભરૂચને ગ્લોબલ વિઝિબિલિટી આપવાનો છે. અંકલેશ્વર એરપોર્ટ બનવાથી જીલ્લા માટે નવા દરવાજા ખુલશે. એરફોર્સનો શો સ્થાનિક યુવાનો માટે કરિયર અવસરનું ઉત્તમ પ્લેટફોર્મ છે." - દેવાંગ ઠાકોર, પ્રમુખ, BDMA ભરૂચ

