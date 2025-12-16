ભરૂચ: ઝઘડિયા GIDC માં આઇસર ટેમ્પો પલ્ટી, 30થી વધુ કામદારો ઈજાગ્રસ્ત; 3 લોકોની હાલત ગંભીર
ઝઘડિયા GIDC સ્થિત આરતી કંપનીમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કામદારોને તેમની શિફ્ટ પૂર્ણ થયા બાદ પરત લાવવા માટે આઇસર ટેમ્પો નીકળ્યો હતો.
Published : December 16, 2025 at 11:37 AM IST
ભરૂચ : આજે ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં એક ગંભીર માર્ગ અકસ્માત સર્જાયો હતો. આઇસર ટેમ્પો પલટી મારતા અંદાજે 30થી વધુ કામદારોને ઇજાઓ પહોંચી હતી, જ્યારે ત્રણ કામદારોની હાલત ગંભીર હોવાનું પ્રાથમિક રીતે જાણવા મળ્યું છે. અકસ્માતની ઘટના બાદ સમગ્ર વિસ્તારમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી.
કામદારો ભરેલ આઇસર પલ્ટી : મળતી માહિતી મુજબ, ઝઘડિયા GIDC સ્થિત આરતી કંપનીમાંથી કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત કામદારોને તેમની શિફ્ટ પૂર્ણ થયા બાદ પરત લાવવા માટે આઇસર ટેમ્પો નીકળ્યો હતો. ટેમ્પો બ્લેક રોઝ કંપની પાસે આવેલા વળાંક પર પહોંચ્યો ત્યારે અચાનક ચાલકે સ્ટિયરિંગ પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો. વળાંક તીખો હોવા અને સંભવિત રીતે ઝડપ વધુ હોવાના કારણે ટેમ્પો બેકાબૂ બની રોડ પર પલટી મારી ગયો હતો.
કામદારો ઈજાગ્રસ્ત થયા; 3 ની હાલત ગંભીર
અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે ટેમ્પોમાં સવાર અનેક કામદારો એકબીજા પર પટકાયા હતા. કેટલાક કામદારોને માથા, હાથ, પગ તથા શરીરના અન્ય ભાગમાં ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. અકસ્માતની જાણ થતાં જ આસપાસના ઉદ્યોગોના કર્મચારીઓ, સ્થાનિક લોકો અને સુરક્ષા સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા, અને રાહત તથા બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
ઇજાગ્રસ્ત કામદારો સારવાર હેઠળ : ઇજાગ્રસ્ત કામદારોને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ તથા ખાનગી વાહનો દ્વારા અંકલેશ્વરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા પ્રાથમિક સારવાર બાદ જાણવા મળ્યું હતું કે ત્રણ કામદારોની હાલત ગંભીર છે, જ્યારે અન્ય કામદારોને સામાન્યથી મધ્યમ ઇજાઓ પહોંચી છે. કેટલાક કામદારોને સારવાર બાદ રજા આપવામાં આવી હોવાનું પણ જાણવા મળે છે.
પોલીસ તપાસ અને કાર્યવાહી : અકસ્માતની જાણ થતાં જ ઝઘડિયા પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસે અકસ્માતગ્રસ્ત આઇસર ટેમ્પોને કબ્જે લઈ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પ્રાથમિક તપાસમાં ચાલકની બેદરકારી, વધુ ઝડપ અથવા વાહનની ટેક્નિકલ ખામી જેવા મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા ઇજાગ્રસ્તોની વિગતો એકત્ર કરવામાં આવી રહી છે, અને અકસ્માતના સાચા કારણો જાણવા માટે તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...