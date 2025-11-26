ભરૂચ: કોન્ક્રીટ મિલર મશીનની બેફામ દોડે બે નિર્દોષ બાળકોનો જીવ લીધો, હિટ એન્ડ રનની હ્રદય કંપાવનારી ઘટના
બાળકો સાઇટ નજીક રમતા હતા ત્યારે કોન્ક્રીટ મિલર મશીનના ચાલકે બેફામ ગતિએ વાહન હંકારી આવતા બે બાળકોને ઠોકર મારી હતી.
Published : November 26, 2025 at 10:11 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ફરી એકવાર બેફામ વાહનવ્યવહારનું ત્રાસ સામે આવ્યો છે. દહેજની અથર્વશેષ એન્વાયરો કોલોનીમાં બનેલી હિટ એન્ડ રનની ઘટના બે નિર્દોષ બાળકોના કરૂણ મૃત્યુ સાથે સમાપ્ત થતાં સ્થાનિકોમાં ભારે રોષ અને શોક વ્યાપ્યો છે.
કોન્ક્રીટ મિલર મશીન નીચે કચડાઈ બે બાળકોનું મોત
મળતી વિગતો મુજબ, દહેજ GIDC વિસ્તારમાં આવેલી અથર્વશેષ એન્વાયરો કોલોની પાસે કામ કરતા કડિયાકામ મજૂરોના પરિવારો રહે છે. આ પરિવારોના બાળકો સાઇટ નજીક રમતા હતા ત્યારે કોન્ક્રીટ મિલર મશીનના ચાલકે બેફામ ગતિએ વાહન હંકારી આવતા બે બાળકોને ઠોકર મારી હતી. હાદસામાં 7 વર્ષની બાળકી અને 1 વર્ષના માસૂમ બાળકનું ઘટનાસ્થળે જ કરૂણ અંત નિપજયું હતું. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બંને બાળકોને બચાવવાનો કોઈ મોકો જ બાકી રહ્યો નહોતો.
ચાલક અકસ્માત બાદ ફરાર, પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહી
હાદસો સર્જાયા બાદ કોન્ક્રીટ મિલર મશીનનો ચાલક શમપુ રામકુમાર ભરતી ગંભીર અકસ્માત સર્જી નાખ્યાની જાણ થતાં જ વાહન લઇ સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયો હતો.
સ્થાનિક લોકો દ્વારા ઘટનાની જાણ દહેજ પોલીસને કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવી અને વાહન તથા ચાલક અંગે શોધખોળ શરૂ કરી. પોલીસની ચુસ્ત કામગીરી અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી થોડા સમય બાદ ચાલકને પકડી પાડવામાં સફળતા મળી. હાલ ચાલક શમપુ રામકુમારને ધરપકડ કરીને વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પરિવાર અને કોલોનીમાં શોકનું મોજું
આ ભયાનક અકસ્માતે બંને બાળકોના માતા–પિતાને અવિરત શોકમાં ધકેલી દીધા છે. કડિયાકામ કરતા મજૂર પરિવાર પર આકસ્મિકે આફત તૂટી પડતાં કોલોનીમાં શોકનું મોજું વ્યાપેલું છે. સ્થાનિક લોકોએ આરોપી ચાલક પર કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી છે. તેઓનો આક્ષેપ છે કે સાઇટ નજીક ભારે વાહનો બેદરકારીપૂર્વક ચાલી રહ્યા છે, જેના કારણે બાળકો અને મજૂરોને સતત જોખમ ઉભું થઈ રહ્યું છે.
પોલીસ કાર્યવાહી
પોલીસે મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલ્યા છે અને અકસ્માત સમયે મશીનની ગતિ, ચાલકનું લાયસન્સ, સલામતી નિયમો તથા સાઇટ પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અંગે તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક રીતે ચાલકની બેદરકારીને કારણે આ ઘટના બની હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. દહેજ પોલીસે IPC કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને કાનૂની કાર્યવાહી આગળ ધપાવી છે.
સ્થાનિકોમાં ઉગ્ર રોષ, સલામતી સુધારવાની માંગણી
ઘટનાએ ફરી એકવાર દહેજ ઉદ્યોગિક વિસ્તારમાં સલામતી વ્યવસ્થા પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું કર્યું છે. ભારે મશીનો અને ટ્રાફિક વચ્ચે કામ કરતા મજૂરોના પરિવારો, ખાસ કરીને બાળકો, જીવના જોખમમાં રહે છે. સ્થાનિક લોકો અને મજૂર સંઘોએ માંગણી કરી છે કે સાઇટ નજીક બાળકોની સુરક્ષા માટે કંક્રીટ બેરિયર, સ્પીડ નિયંત્રણ અને સતત દેખરેખ જેવા પગલાં લેવામાં આવે.
આ હિટ એન્ડ રનની ઘટનાએ ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે ચકચાર મચાવી છે. બે નિર્દોષ જીવ ગુમાવવાની પીડા વચ્ચે હવે સૌની નજર પોલીસની આગળની કાર્યવાહી અને ઉદ્યોગ વિસ્તારમાં સુરક્ષા સુધારણાની દિશામાં છે.
