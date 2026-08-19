ભરૂચ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના મદદનીશ કમિશનર અને એક મહિલા અધિકારી લાંચ લેતા ઝડપાયા, નર્મદા ACBની કાર્યવાહી
દવાના નવા હોલસેલ લાઇસન્સની પ્રક્રિયા માટે લાંચ માંગવામાં આવી હોવાની ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા છટકું ગોઠવ્યું, અને બંને અધિકારીઓ લાંચની રકમ સ્વીકારતા રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા.
Published : August 19, 2026 at 7:57 AM IST
ભરૂચ: નર્મદા ACB દ્વારા લાંચના છટકામાં ભરૂચના ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગના મદદનીશ કમિશનર સહિત બે અધિકારીઓ ઝડપાતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. દવાના નવા હોલસેલ લાઇસન્સની પ્રક્રિયા માટે લાંચ માંગવામાં આવી હોવાની ફરિયાદના આધારે ACB દ્વારા છટકું ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. ટ્રેપ દરમિયાન બંને અધિકારીઓ રૂ.40 હજારની લાંચ સ્વીકારતા રંગેહાથ ઝડપાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
જાણવા મળતી વિગતો મુજબ, એક અરજદારે ભરૂચના મદદનીશ કમિશનર, ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્રની કચેરીમાં દવાના નવા હોલસેલ પરવાના માટે અરજી કરી હતી. ફરિયાદ મુજબ, લાઇસન્સની પ્રક્રિયા કરી આપવા બદલ ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટર દ્વારા રૂ.40થી 50 હજારની લાંચની માંગણી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદી લાંચ આપવા ઇચ્છતા ન હોવાથી તેમણે નર્મદા ACB પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો હતો.
ફરિયાદના આધારે ACBએ સમગ્ર મામલાની ચકાસણી કરી ત્યારબાદ 18 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ભરૂચમાં લાંચનો છટકો ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. ટ્રેપ દરમિયાન મદદનીશ કમિશનર પ્રકાશભાઈ નાનકરામ પોસનાની અને ડ્રગ્સ ઇન્સ્પેક્ટર સુરભીબેન મોહનલાલ દેસાઈ લાંચની રકમ સ્વીકારતા ઝડપાયા હતા.
ACBના જણાવ્યા મુજબ, બંને અધિકારીઓએ ફરિયાદી પાસેથી 40 હજાર રૂપિયાની લાંચ સ્વીકારી હતી, જે રકમ ટ્રેપ દરમિયાન રિકવર કરવામાં આવી છે. લાંચની કુલ માંગણી 50 હજારની હોવાનું પણ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ કાર્યવાહી નર્મદા ACB પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. વસાવાની ટ્રેપિંગ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. સમગ્ર કાર્યવાહીનું સુપરવિઝન ACB વડોદરા એકમના અધિકારીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ કરવામાં આવ્યું હતું.
ACBએ બંને અધિકારીઓ સામે ભ્રષ્ટાચાર સંબંધિત કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સરકારી હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી લાંચની માંગણી અને સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ અંગે હવે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.
તપાસ દરમિયાન લાંચની માંગણી કયા સંજોગોમાં કરવામાં આવી હતી, લાઇસન્સની પ્રક્રિયામાં બંને અધિકારીઓની ચોક્કસ ભૂમિકા શું હતી તેમજ આ મામલે અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ ACB દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી શકે છે.
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