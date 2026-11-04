ભરૂચ: અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં સતત બીજા દિવસે આગની ઘટના, 3 કામદારો ગંભીર રીતે દાઝ્યા
સતત બીજા દિવસે ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આગની ગંભીર ઘટના સામે આવતાં ઉદ્યોગ જગતમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે.
Published : November 4, 2026 at 2:19 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક પટ્ટામાં આગની ઘટનાઓનો સિલસિલો યથાવત્ જોવા મળી રહ્યો છે. સતત બીજા દિવસે ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આગની ગંભીર ઘટના સામે આવતાં ઉદ્યોગ જગતમાં ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો છે. પાનોલી ઔદ્યોગિક વસાહતમાં આવેલી સુપ્રીમ પેટ્રોકેમ કંપનીમાં ઓઇલ ડિસ્ટિલેશન દરમિયાન અચાનક બ્લાસ્ટ થતાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે કંપનીમાંથી ધુમાડાના ગોટેગોટા અને અગનજ્વાળાઓ દૂર દૂર સુધી નજરે પડતાં આસપાસના વિસ્તારમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં ત્રણ કામદારો ગંભીર રીતે દાઝી જતાં તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, પાનોલી GIDC વિસ્તારમાં આવેલી સુપ્રીમ પેટ્રોકેમ કંપનીમાં ઓઇલ ડિસ્ટિલેશનની કામગીરી ચાલી રહી હતી. આ દરમિયાન પ્રક્રિયા વખતે ગેસ ઉત્પન્ન થતાં અચાનક બ્લાસ્ટ થયો હતો. બ્લાસ્ટ બાદ જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું. કંપની પરિસરમાં આગની જ્વાળાઓ ફેલાતાં કામદારોમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. આગના ધુમાડાના ગોટેગોટા દૂર દૂર સુધી દેખાતાં આસપાસની કંપનીઓમાં પણ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ પાનોલી નોટિફાઇડ ફાયર વિભાગની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. આગની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને અંદાજે સાત જેટલા ફાયર ફાઇટરો દ્વારા આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ફાયર વિભાગના જવાનોએ આગ વધુ કંપનીઓમાં પ્રસરે નહીં તે માટે પાણી અને અન્ય જરૂરી સાધનોની મદદથી આગ બુઝાવવાના પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા.
આ દુર્ઘટનામાં વિનોદભાઈ, સુરેશભાઈ અને જાવલીભાઈ નામના ત્રણ કામદારો ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આગની ઝપેટમાં આવતાં ત્રણેય કામદારોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.
આ સમગ્ર ઘટનાને પગલે ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં ફરી એકવાર કંપનીઓમાં ફાયર સેફ્ટી અને ઔદ્યોગિક સુરક્ષાના નિયમોના પાલન અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. ખાસ કરીને ઓઇલ અને કેમિકલ આધારિત ઉદ્યોગોમાં ડિસ્ટિલેશન જેવી જોખમી પ્રક્રિયા દરમિયાન સુરક્ષાનાં પૂરતાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં કે નહીં તે તપાસનો વિષય બન્યો છે.
નોંધનીય છે કે, અંકલેશ્વર ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં સતત બીજા દિવસે આગની ઘટના બનતાં ઉદ્યોગકારો અને કામદારોમાં ચિંતા વધી છે. હાલ આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ, બ્લાસ્ટ પાછળનાં સંજોગો અને કંપનીમાં સુરક્ષાનાં પગલાં અંગે સત્તાવાર તપાસ બાદ જ વધુ હકીકતો સામે આવશે. ત્રણ કામદારો ગંભીર રીતે દાઝી જવાની ઘટનાએ ઔદ્યોગિક સુરક્ષાના મુદ્દાને ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં લાવી દીધો છે.
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