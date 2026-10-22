ભરૂચ: પથ્થર મારી પિતાની હત્યા કર્યા બાદ પેટ્રોલથી મૃતદેહ સળગાવ્યો, હત્યાનું કારણ જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ગઈ
વૃદ્ધની હત્યાના આરોપમાં તેમના જ પુત્ર મુસ્તાક ઉર્ફે અલીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે.
Published : October 22, 2026 at 1:38 PM IST
ભરૂચઃ જિલ્લાના આમોદ તાલુકાના ઇખર ગામમાં 95 વર્ષીય વૃદ્ધનો સળગેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવવાના ચકચારી કેસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. વૃદ્ધની હત્યાના આરોપમાં તેમના જ પુત્ર મુસ્તાક ઉર્ફે અલીની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, કૌટુંબિક વિવાદને પગલે પુત્રએ પિતાની પથ્થર મારી હત્યા કર્યા બાદ મૃતદેહ પર પેટ્રોલ છાંટી સળગાવી દીધો હતો. આ ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
નહેર નજીક બાવળની ઝાડીમાંથી મળી હતી લાશ
મળતી માહિતી મુજબ, 19 ઑક્ટોબર 2026ના રોજ આમોદ તાલુકાના ઇખર ગામની સીમમાં ઇખરથી મેશરાડ ગામ તરફ જતા માર્ગ પર નહેર નજીક ખેતરની વાડ પાસે બાવળની ઝાડીમાંથી એક વૃદ્ધનો અર્ધનગ્ન અને સળગેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં આમોદ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી.
પોલીસે મૃતદેહની ઓળખ કરતાં મૃતક ઇખર ગામના રહેવાસી મહંમદ યુસુફ ઉર્ફે ઇસપ પટેલ હોવાનું સામે આવ્યું હતું. શરૂઆતમાં અકસ્માતે મોત અંગે નોંધ કરવામાં આવી હતી. જોકે, પોસ્ટમોર્ટમ અને તપાસ દરમિયાન વૃદ્ધને ઇજાઓ પહોંચાડીને હત્યા કરવામાં આવી હોવાની અને ત્યારબાદ મૃતદેહ સળગાવી દેવામાં આવ્યો હોવાની હકીકત સામે આવતાં પોલીસે હત્યા તથા પુરાવાનો નાશ કરવા અંગે ગુનો નોંધ્યો હતો.
LCBની તપાસમાં પુત્ર પર શંકા
હત્યાના ગંભીર બનાવનો ભેદ ઉકેલવા ભરૂચ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ શરૂ કરી હતી. પોલીસની ટીમે ઇખર ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તપાસ હાથ ધરી હતી. બાતમીદારો, ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે આરોપી સુધી પહોંચવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા.
આ દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે, મૃતકના પુત્ર મુસ્તાક ઉર્ફે અલીની આ હત્યામાં સંડોવણી હોઈ શકે છે. ત્યારબાદ પોલીસે શંકાસ્પદ મુસ્તાકને ઝડપી લઈ પૂછપરછ હાથ ધરી હતી. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ પિતાની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી.
કૌટુંબિક વિવાદ હત્યા પાછળનું કારણ?
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ અનુસાર, મૃતક વૃદ્ધ ગામના લોકો પાસે નાણાં માગતા હતા અને તેમના પુત્રો તેમની યોગ્ય સારસંભાળ રાખતા નથી તથા સારવાર કરાવતા નથી તેવી ફરિયાદ કરતા હતા. આ બાબતે પરિવારમાં અવારનવાર બોલાચાલી અને વિવાદ થતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. પોલીસના દાવા મુજબ, આ બાબતથી કંટાળીને આરોપીએ પિતાની હત્યા કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જોકે, સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને હત્યા પાછળનાં ચોક્કસ સંજોગો અંગે પોલીસની વધુ તપાસ ચાલુ છે.
પથ્થર મારી હત્યા બાદ પેટ્રોલ છાંટી સળગાવ્યાનો આરોપ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી મુસ્તાક પોતાના પિતાને બહાર જવાનું બહાનું આપીને સાથે લઈ ગયો હતો. ત્યારબાદ નહેર નજીકની વાડીમાં લઈ જઈ પથ્થર વડે હુમલો કરીને તેમની હત્યા કરી હતી. બાદમાં મૃતદેહ પર પેટ્રોલ છાંટી સળગાવી દીધો હોવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં પોલીસે આરોપી પાસેથી ₹13,150 રોકડા અને મોબાઇલ ફોન કબજે કર્યા છે. આ ઉપરાંત, હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલો પથ્થર અને પેટ્રોલની બોટલ પણ કબજે કરવામાં આવ્યાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
FSLની હાજરીમાં ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન
તપાસને આગળ વધારવા માટે પોલીસે આરોપી મુસ્તાક ઉર્ફે અલીને સાથે રાખીને ઘટનાસ્થળે રિકન્સ્ટ્રક્શન કર્યું હતું. આ કાર્યવાહી દરમિયાન ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની ટીમ પણ જોડાઈ હતી. ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન જોવા માટે ઇખર ગામે મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્રિત થયા હતા. આ સમગ્ર મામલે આમોદ-જંબુસરના ડીવાયએસપી પી. એલ. ચૌધરી સહિત પોલીસ તંત્ર દ્વારા તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
પોલીસની વધુ તપાસ ચાલુ
હાલમાં આરોપી પુત્ર મુસ્તાક ઉર્ફે અલીની ધરપકડ બાદ આમોદ પોલીસ દ્વારા કાયદેસરની કાર્યવાહી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હત્યાના કેસમાં એકત્રિત પુરાવાઓની ચકાસણી તથા સમગ્ર ઘટનાની કડીઓ જોડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. વૃદ્ધની હત્યાના આ બનાવે ઇખર ગામ સહિત સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર જગાવી છે.
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