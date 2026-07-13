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ભરૂચ: જિલ્લામાં વરસાદ બાદ વાવણીનો ધમધમાટ, 99 હદજાર હેક્ટરમાં વાવેતર

છેલ્લા બે દિવસથી ઉઘાડ નીકળતાં ખેતરોમાં વાવણીની કામગીરી પૂરજોશમાં, 72847 હેક્ટર જમીનમાં કપાસ અને 17783 હેક્ટર જમીનમાં તુવેરનું વાવેતર.

99 હદજાર હેક્ટરમાં વાવેતર
99 હદજાર હેક્ટરમાં વાવેતર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 9:03 PM IST

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ભરૂચ : જિલ્લામાં ખેતીલાયક વરસાદ વરસ્યા બાદ છેલ્લા બે દિવસથી ઉઘાડ નીકળતાં ખેડૂતો વાવણીના કામમાં વ્યસ્ત બન્યા છે. વરસાદથી ખેતરોમાં પૂરતો ભેજ થતાં જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વાવણીની કામગીરીએ વેગ પકડ્યો છે. જિલ્લામાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 99612 હેક્ટર વિસ્તારમાં વિવિધ પાકોનું વાવેતર નોંધાયું છે, જેમાં સૌથી વધુ કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે.

જિલ્લામાં ચોમાસાની શરૂઆત સાથે વરસાદી માહોલ જામ્યો હતો. જિલ્લાના વિવિધ તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ વરસતાં ખેતી માટે અનુકૂળ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. જોકે ભારે વરસાદના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાણી ભરાયા હતા. હવે છેલ્લા બે દિવસથી વરસાદે વિરામ લેતાં અને ઉઘાડ નીકળતાં ખેડૂતો ફરી ખેતીના કામમાં જોડાઈ ગયા છે.

72847 હેક્ટર જમીનમાં કપાસ અને 17783 હેક્ટર જમીનમાં તુવેરનું વાવેતર (Etv Bharat Gujarat)

ખેડૂતો દ્વારા ટ્રેક્ટર અને અન્ય ખેતીના સાધનોની મદદથી ખેતરો તૈયાર કરવાની સાથે વાવણીની કામગીરી પૂરજોશમાં શરૂ કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના અનેક ગામોમાં વહેલી સવારથી ખેડૂતો ખેતરોમાં કામ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે. સારા વરસાદ બાદ જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતાં વાવણી માટે યોગ્ય સમય હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે.

જિલ્લામાં અત્યાર સુધી કુલ 99612 હેક્ટર વિસ્તારમાં વાવેતર નોંધાયું છે. જેમાં સૌથી વધુ 72847 હેક્ટર વિસ્તારમાં કપાસનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. ભરૂચ જિલ્લામાં કપાસ મહત્વનો રોકડિયો પાક હોવાથી આ વર્ષે પણ ખેડૂતોનો સૌથી વધુ આધાર કપાસના પાક પર જોવા મળી રહ્યો છે.

આ ઉપરાંત જિલ્લામાં 17783 હેક્ટર વિસ્તારમાં તુવેરનું વાવેતર નોંધાયું છે. કપાસ અને તુવેર ઉપરાંત અન્ય ખરીફ પાક તેમજ શાકભાજીના વાવેતરની કામગીરી પણ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. વરસાદી માહોલ અનુકૂળ રહે તો આગામી દિવસોમાં વાવેતર વિસ્તારમાં વધુ વધારો થવાની શક્યતા છે.

ખેડૂતોએ જણાવ્યું હતું કે શરૂઆતમાં સારો વરસાદ વરસતાં વાવણી માટે અનુકૂળ માહોલ સર્જાયો છે. છેલ્લા બે દિવસથી ઉઘાડ નીકળતાં ખેડૂતો ખેતરોમાં વાવણીના કામે લાગી ગયા છે. હવે આગામી દિવસોમાં સમયાંતરે ખેતીલાયક વરસાદ વરસતો રહે તો પાકના વિકાસ માટે લાભદાયી રહેશે.

વધુમાં ખેડૂતોએ સારા વરસાદને લઈને ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે જમીનમાં પૂરતો ભેજ હોવાથી હાલ વાવણીનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ખેડૂતો દ્વારા કપાસ અને તુવેર સહિતના પાકોની વાવણી કરવામાં આવી રહી છે. હવે પાકને જરૂરિયાત મુજબ વરસાદ મળે તો સારી ઉપજની આશા રાખી શકાય છે.

ચોમાસાની શરૂઆતમાં સારા વરસાદથી ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. બીજી તરફ વાવણી બાદ ખેડૂતોની નજર હવે આગામી વરસાદ પર મંડાઈ છે. વરસાદનું પ્રમાણ સંતુલિત રહે અને સમયાંતરે ખેતીલાયક વરસાદ વરસે તો આ વર્ષે કપાસ, તુવેર સહિતના પાકોમાં સારી ઉપજ મળવાની ખેડૂતો આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

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