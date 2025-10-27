ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની જનજીવન પર અસર, અંકલેશ્વરમાં 12 mm વરસાદ ખાબક્યો
ભરૂચમાં જાણે ચોમાસું પાછું આવી ગયું હોય તેવી દૃશ્યાવલિ સર્જાઈ છે, મેઘરાજાના આગમન સાથે જિલ્લાના નગરો અને ગામડા ફરી ભીંજાઈ ગયા છે.
Published : October 27, 2025 at 11:06 AM IST
ભરૂચ : અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલ વાવાઝોડા જેવી સિસ્ટમ અને દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં થયેલા અચાનક ફેરફારને પગલે ભરૂચ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદે ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. શનિવારની સાંજથી શરૂ થયેલા વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથેના વરસાદે સમગ્ર જિલ્લામાં ચોમાસાની યાદ તાજી કરી દીધી છે. ભરૂચ, અંકલેશ્વર, આમોદ, જંબુસર, હાંસોટ, ઝઘડિયા, વાલિયા, નેત્રંગ અને નાંદોદ સહિત તમામ તાલુકામાં વરસાદ નોંધાતા વાતાવરણ ઠંડુ બન્યું છે.
ભરૂચ જિલ્લામાં શનિવાર સાંજથી વરસાદી માહોલ
શનિવારે બપોર પછીથી જ કાળા વાદળો ભરૂચના આકાશમાં છવાઈ ગયા હતા. સાંજ પડતા વીજળીના ચમકારા અને ગર્જના સાથે વરસાદ વરસવા લાગ્યો. રવિવારે વહેલી સવારે સુધી ચાલુ રહેલા વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી ભરાઈ જવાની પરિસ્થિતિ સર્જાઇ હતી. શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ઘૂંટણ સમા પાણી ભરાયા, જ્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાણી ભરાતા ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા.
સાર્વત્રિક વરસાદી આંકડા : ભરૂચ હવામાન વિભાગ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ જિલ્લાના લગભગ તમામ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ નોંધાયો છે. જે અનુસાર ભરૂચમાં 11 mm, અંકલેશ્વરમાં 12 mm, જંબુસરમાં 7 mm, આમોદમાં 7 mm તથા હાંસોટમાં 1 ઇંચ, વાલીયામાં 2 ઇંચ, નેત્રંગમાં 1 ઇંચ અને ઝઘડિયામાં 1.5 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભરૂચ જિલ્લામાં સર્વત્ર વરસાદની અસર જોવા મળી છે.
શહેરમાં ટ્રાફિક ધીમું, વીજ પુરવઠામાં ખલેલ
અંકલેશ્વર અને ભરૂચ શહેરમાં વરસાદી માહોલને કારણે અનેક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. શહેરના મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાતા વાહનચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો. અંકલેશ્વર GIDC વિસ્તાર અને ભરૂચના કસક સર્કલ, સેવાશ્રમ માર્ગ જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ જતા ટ્રાફિક ધીમી ગતિએ ચાલ્યો હતો.
હવામાન વિભાગની આગાહી : હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલ સિસ્ટમના અસરરૂપે આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદ ચાલુ રહી શકે છે. હવામાનમાં ભેજનું પ્રમાણ વધવાથી તાપમાનમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે.
