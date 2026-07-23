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ભરૂચ : ઝઘડિયા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ, 3 વર્ષની બાળકી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ

ચાંદીપુરા વાયરસની શંકાને આધારે જરૂરી સેમ્પલ એકત્ર કરીને ગાંધીનગર સ્થિત રાજ્યની લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા

ઝઘડિયા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ
ઝઘડિયા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 23, 2026 at 10:30 AM IST

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ભરૂચ : જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો એક શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા આરોગ્ય વિભાગ સતર્ક બન્યો છે. ત્રણ વર્ષની એક બાળકીમાં તાવ, ઝાડા-ઉલ્ટી અને ખેંચ જેવા લક્ષણો દેખાતા તેને તાત્કાલિક સારવાર માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. હાલ બાળકીને સિવિલ હોસ્પિટલના વિશેષ ચાંદીપુરા વોર્ડમાં સારવાર હેઠળ રાખવામાં આવી છે અને તેની તબિયત સ્થિર હોવાનું આરોગ્ય વિભાગે જણાવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, બાળકીમાં અચાનક તાવ સાથે ઝાડા-ઉલ્ટી અને ખેંચના લક્ષણો જોવા મળતા પરિવારજનોએ તેને નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવી હતી. હોસ્પિટલમાં બાળકીને ચાંદીપુરા વાયરસ માટે બનાવવામાં આવેલા સ્પેશિયલ પીડિયાટ્રિક વોર્ડમાં દાખલ કરી સારવાર શરૂ કરવામાં આવી છે. ચાંદીપુરા વાયરસની શંકાને આધારે બાળકીના લોહી સહિતના જરૂરી સેમ્પલ એકત્ર કરીને ગાંધીનગર સ્થિત રાજ્યની લેબોરેટરીમાં પરીક્ષણ માટે મોકલવામાં આવ્યા છે.

ઝઘડિયા તાલુકામાં ચાંદીપુરા વાયરસનો શંકાસ્પદ કેસ (ETV Bharat Gujarat)

આરોગ્ય વિભાગના જણાવ્યા મુજબ, લેબોરેટરીનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ ચાંદીપુરા વાયરસની પુષ્ટિ થઈ શકશે. હાલ આ કેસને માત્ર શંકાસ્પદ તરીકે જ જોવામાં આવી રહ્યો છે. શંકાસ્પદ કેસ સામે આવતા જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રે અસરગ્રસ્ત વિસ્તારમાં તાત્કાલિક સર્વેલન્સ શરૂ કર્યું છે. આરોગ્યની ટીમો દ્વારા ઘર-ઘર જઈ બાળકોના આરોગ્યની તપાસ, જંતુ નિયંત્રણની કામગીરી અને દવાનો છંટકાવ સહિતના પગલાં હાથ ધરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ ગામમાં લોકોને સ્વચ્છતા જાળવવા અને બાળકોના આરોગ્ય પ્રત્યે સાવચેત રહેવા અંગે માર્ગદર્શન આપવામાં આવી રહ્યું છે.

3 વર્ષની બાળકી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ
3 વર્ષની બાળકી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ (ETV Bharat Gujarat)

મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડૉ. મુનિરા શુકલાએ જણાવ્યું હતું કે, હાલ ગભરાવાની જરૂર નથી, કારણ કે બાળકીની તબિયત સ્થિર છે અને નિષ્ણાત તબીબોની દેખરેખ હેઠળ સારવાર ચાલી રહી છે. તેમણે લોકોને અફવાઓથી દૂર રહી સત્તાવાર માહિતી પર જ વિશ્વાસ રાખવા અપીલ કરી હતી.

બાળરોગ નિષ્ણાત ડૉ. રૂશિલ વસાવાએ જણાવ્યું હતું કે, "જો કોઈ બાળકમાં અચાનક ઊંચો તાવ, સતત ઉલ્ટી, ઝાડા, ખેંચ, બેભાન થવાની સ્થિતિ અથવા અન્ય ગંભીર લક્ષણો દેખાય તો સમય ગુમાવ્યા વગર નજીકના આરોગ્ય કેન્દ્ર અથવા હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવું જોઈએ. સમયસર સારવાર મળવાથી ગંભીર પરિસ્થિતિને ટાળી શકાય છે."

હાલ આરોગ્ય વિભાગ સમગ્ર સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યું છે. લેબોરેટરી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ આ કેસ અંગે અંતિમ સ્પષ્ટતા થશે. ત્યાં સુધી આરોગ્ય વિભાગે લોકોને ગભરાવાને બદલે સાવચેતી રાખવા અને આરોગ્ય વિભાગના માર્ગદર્શનનું પાલન કરવા અપીલ કરી છે.

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ચાંદીપુરા વાયરસ
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