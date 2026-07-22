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ભરૂચ: અંકલેશ્વરમાં રહેણાંક મકાનમાં MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ, ત્રણની અટકાયત

અધિકારીઓએ સ્થળેથી તૈયાર માલ તેમજ અન્ય જરૂરી પુરાવા કબજે કરી તપાસ શરૂ કરી છે.

MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ
MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 22, 2026 at 2:43 PM IST

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ભરૂચ : ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર શહેરમાં એક રહેણાંક મકાનમાંથી મેફેડ્રોન (MD) ડ્રગ્સના કથિત ઉત્પાદનનો મોટો પર્દાફાશ થયો છે. દિલ્હી અને સુરતની ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યૂ ઇન્ટેલિજન્સ (DRI)ની સંયુક્ત ટીમે સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન મકાનમાં ચાલતી કથિત ડ્રગ્સ ફેક્ટરી ઝડપી પાડી છે. કાર્યવાહી દરમિયાન ત્રણ શંકાસ્પદ ઇસમોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જ્યારે સ્થળેથી મેફેડ્રોન જપ્ત કરવામાં આવ્યું હોવાનું DRIના અધિકારીએ જણાવ્યું છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગુપ્ત બાતમીના આધારે દિલ્હી અને સુરત DRIની ટીમે અંકલેશ્વરના એક રહેણાંક વિસ્તારમાં આવેલા મકાન પર દરોડો પાડ્યો હતો. સર્ચ દરમિયાન મકાનમાંથી મેફેડ્રોન (MD) ડ્રગ્સ બનાવવામાં આવતું હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી હતી. અધિકારીઓએ સ્થળેથી તૈયાર માલ તેમજ અન્ય જરૂરી પુરાવા કબજે કરી તપાસ શરૂ કરી છે.

MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

DRIના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન અંદાજે રુ.40 લાખ મૂલ્યનું મેફેડ્રોન જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, તપાસ હજુ પ્રારંભિક તબક્કામાં હોવાથી વધુ જથ્થો, કાચો માલ અથવા અન્ય સામગ્રી અંગેની વિગતો સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવી નથી.

આ કાર્યવાહી દરમિયાન મકાનમાં અન્ય લોકો રહેતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું હતું. તપાસને ધ્યાનમાં રાખીને DRIની ટીમે જે મકાનમાં કથિત ફેક્ટરી ચાલતી હતી તેના બંને દરવાજા સીલ કરી દીધા છે. સ્થળ પરથી ફોરેન્સિક અને અન્ય ટેકનિકલ પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

ત્રણ શંકાસ્પદ ઇસમોની અટકાયત
ત્રણ શંકાસ્પદ ઇસમોની અટકાયત (ETV Bharat Gujarat)

આ કેસમાં DRIએ ત્રણ ઇસમોની અટકાયત કરી તેમની પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછ બાદ વધુ તપાસ માટે ટીમ ત્રણેયને સુરત અથવા દિલ્હી લઈ ગઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તપાસ દરમિયાન ડ્રગ્સનું નેટવર્ક, કાચા માલનો સ્ત્રોત, સપ્લાય ચેઇન અને અન્ય સંડોવાયેલા લોકો સુધી પહોંચવા માટે વિવિધ દિશામાં તપાસ ચાલી રહી છે.

MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ
MD ડ્રગ્સ બનાવવાની કથિત ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

ઉલ્લેખનીય છે કે માત્ર બે દિવસ અગાઉ રાજ્યના ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભરૂચ જિલ્લાના દહેજ સ્થિત BEIL ખાતે અંદાજે ₹2,212 કરોડ મૂલ્યના જપ્ત કરાયેલા નશીલા પદાર્થોના નાશના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. તે બાદ હવે અંકલેશ્વરમાં કથિત MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરી ઝડપાતા જિલ્લો ફરી એકવાર ડ્રગ્સ વિરોધી કાર્યવાહીને લઈને ચર્ચામાં આવ્યો છે.

આ પણ વાંચો...

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  2. મોરબીમાં રહેણાંક મકાનમાંથી MD ડ્રગ્સ સાથે વેપારી ઝડપાયો, 1.09 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત

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MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ
MD ડ્રગ્સ ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ

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