અંકલેશ્વરમાં LCBનો મોટો દરોડો: ફ્લેટમાંથી લાખોનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો, નિવૃત્ત આર્મીમેનની ધરપકડ
આ દરોડામાં ચોંકાવનારી વાત એ સામે આવી છે, કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલ આરોપી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહીં પરંતુ નિવૃત્ત આર્મીમેન હોવાનું ખુલ્યું છે.
Published : December 27, 2025 at 4:36 PM IST
ભરૂચ : અંકલેશ્વર શહેરમાં વિદેશી દારૂના ગેરકાયદેસર સંગ્રહ અને વેચાણ સામે ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB)ને મોટી સફળતા મળી છે. શહેરના જૂના નેશનલ હાઈવે નંબર–8 પર આવેલ અક્ષર આઈકોન એપાર્ટમેન્ટમાં LCB દ્વારા પાડવામાં આવેલા દરોડામાં રુ.3.59 લાખની કિંમતનો વિદેશી દારૂ ઝડપાયો છે. આ દરોડામાં ચોંકાવનારી વાત એ સામે આવી છે, કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં સંડોવાયેલ આરોપી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નહીં પરંતુ નિવૃત્ત આર્મીમેન હોવાનું ખુલ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ભરૂચ LCBને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, અંકલેશ્વરના અક્ષર આઈકોન એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતા નિવૃત્ત આર્મીમેન પોતાની આર્મી પરમિટ પર મળતા વિદેશી દારૂનો ગેરકાયદેસર સંગ્રહ કરી તેને વેચાણ માટે ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છે. આ બાતમીને આધારે LCBના અધિકારીઓએ ઝડપી કાર્યવાહી કરી અને તારીખ 24 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ ફ્લેટ પર દરોડો પાડ્યો હતો.
આ દરોડા દરમિયાન પોલીસ ટીમે ફ્લેટની ઝીણવટપૂર્વક તપાસ કરતા બેડરૂમમાંથી વિવિધ પ્રીમિયમ બ્રાન્ડની વિદેશી દારૂની કુલ 84 બોટલો મળી આવી હતી. તમામ દારૂની કિંમત અંદાજે રુ.3,59,890/- હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.
"જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર દારૂના સંગ્રહ અને વેચાણ સામે પોલીસ સતત સખત કાર્યવાહી કરી રહી છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કાયદાનો ભંગ કરશે તો તેની સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે. આ પ્રકારના દરોડાઓ આગળ પણ ચાલુ રહેશે, જેથી સમાજમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ મૂકી શકાય." - અજયકુમાર મીણા, SP ભરૂચ
પોલીસે આરોપી જયકિષ્ના શ્યામરાજ તિવારીને સ્થળ પરથી જ ઝડપી પાડ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું કે આરોપી પાસે આટલા મોટા પ્રમાણમાં વિદેશી દારૂ રાખવા માટે કોઈ માન્ય પાસ કે પરમિટ હાજર નહોતી. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું કે આ દારૂ સ્થાનિક સ્તરે ગેરકાયદેસર રીતે વેચાણ કરવામાં આવતો હતો. જેના કારણે વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર દારૂના નેટવર્ક ફેલાવાની શક્યતા હતી.
આ મામલે અંકલેશ્વર શહેર B ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આરોપી વિરુદ્ધ ગુજરાત પ્રોહીબિશન એક્ટની કલમ 65-એ, 65(ઈ) અને 116-બી હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ગુનો નોંધાયા બાદ આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ કેસની વધુ તપાસ પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર મયુરદાન કરણીદાન ગઢવી દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.
LCBની આ સફળ કામગીરીને કારણે અંકલેશ્વર શહેરમાં ગેરકાયદેસર દારૂના ધંધામાં સંડોવાયેલા તત્વોમાં ફફડાટ ફેલાયો છે, જ્યારે કાયદો અને વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ પોલીસની સક્રિય ભૂમિકાને લોકો દ્વારા આવકાર મળી રહ્યો છે.
