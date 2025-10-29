ETV Bharat / state

ભરૂચ : કપાસના પાકને કમોસમી વરસાદનો માર, ધરતીપુત્રોએ કરી સહાય માટે સરકારને વિનંતી

“કોટન કિંગ” ગણાતા ભરૂચ જિલ્લાના ધરતીપુત્રો હાલ કુદરતી આફત સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે. મહેનતના પરસેવે સિંચાયેલો કપાસનો પાક પાણીમાં ધોવાઈ રહ્યો છે.

કપાસના પાકને કમોસમી વરસાદનો માર
કપાસના પાકને કમોસમી વરસાદનો માર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 29, 2025 at 8:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ : રાજ્યના “કોટન કિંગ” તરીકે ઓળખાતો ભરૂચ જિલ્લો હાલ કમોસમી વરસાદના પ્રકોપ હેઠળ તણાઈ ગયો છે. છેલ્લા બે દિવસથી સતત વરસેલા વરસાદે ખાસ કરીને અંકલેશ્વર અને હાંસોટ પંથકના કપાસના ખેડૂતોને ભારે આંચકો પહોંચાડ્યો છે. હવામાન વિભાગના આંકડા પ્રમાણે, જિલ્લામાં સરેરાશ 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે, જેના કારણે ખેતરો પાણીથી છલકાઈ ગયા છે. પાકની સ્થિતિ ચિંતાજનક બની ગઈ છે.

કમોસમી વરસાદે બગાડ્યો કપાસનો ખેલ

કપાસના પાકની કાપણીનો સમય નજીક આવી રહ્યો હતો, પરંતુ અચાનક વરસેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ઘણા ખેતરમાં કપાસના છોડ પાણીમાં પલળી જતા ધોવાઈ ગયા છે, જ્યારે પવનના ઝોકાને કારણે અનેક કપાસના છોડ ખેતરમાં જ પડ્યા છે. આવા પરિસ્થિતિમાં પાકની વૃદ્ધિ અટકી જશે અને ઉપજમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે એવી આશંકા ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

અંકલેશ્વર તાલુકાના ઘણા વિસ્તારોમાં ખેતરોમાં પાણી ભરાયેલાં જોવા મળ્યા છે. ભીની હાલતમાં પડેલા કપાસના બોલ્સ જમીન સાથે ચોંટી ગયા હોવાથી તેની ગુણવત્તા પણ બગડી ગઈ છે. જો આવું જ ચાલુ રહેશે તો પાકનું માર્કેટ વેલ્યુ અડધીથી ઓછી થઈ શકે છે.

ભરૂચ : ધરતીપુત્રોએ કરી સહાય માટે સરકારને વિનંતી (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતોના દુઃખનો અંત નથી : સ્થાનિક ખેડૂત ઠાકોર પટેલે જણાવ્યું કે, “અમારે આખું વર્ષ મહેનત કરીને પાક તૈયાર કર્યો હતો, પણ કમોસમી વરસાદે બધું બગાડી નાખ્યું. કપાસના છોડ હવે ઉભા નથી, પાણીમાં ધોવાઈ ગયા છે. જો સરકાર સમયસર સહાય આપશે નહીં તો અમારું ઉઘરાણું કરવું મુશ્કેલ બની જશે.”

તે જ રીતે અંકલેશ્વરના એક યુવા ખેડૂત ભાવિક પટેલે કહ્યું કે, “આ વર્ષે કપાસની ઉપજ સારી થવાની આશા હતી. પણ હમણાં પડેલા પાણીના કારણે પાકમાં ફૂગ અને જીવાતો ફેલાઈ ગયા છે. જો તરત જ સૂર્યપ્રકાશ નહીં મળે તો આખો પાક નષ્ટ થઈ જશે.”

હાંસોટ તાલુકાના ખેડૂત પરેશ પટેલે કહ્યું કે, “ખેતરોમાં પાણી એટલું ભરાઈ ગયું છે કે ટ્રેક્ટર પણ ખેતરમાં લઈ જવું શક્ય નથી. અમારે હવે નુકસાનનો સર્વે કરાવી સરકારની સહાય માંગવી પડશે.”

અંકલેશ્વર-હાંસોટ પંથકમાં ગંભીર અસર

ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર, હાંસોટ, અમોદ અને વલિયા તાલુકામાં સૌથી વધુ અસર જોવા મળી છે. આ વિસ્તાર રાજ્યમાં કપાસના મુખ્ય ઉત્પાદન ક્ષેત્ર ગણાય છે. ખેતરોમાં પાણી ભરાયા હોવાથી ફક્ત પાક જ નહીં, પણ માટીની ઉપજ ક્ષમતા પર પણ અસર પડી રહી છે. ઘણા ખેડૂતો કહે છે કે આ પરિસ્થિતિમાં આવતા વર્ષે વાવણી માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે.

જિલ્લા કૃષિ વિભાગના પ્રાથમિક આંકડા મુજબ, અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ હેક્ટર વિસ્તારના કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું છે. હાલ તંત્ર દ્વારા સ્થિતિનું મૂલ્યાંકન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને ખેડૂતોને રાહત સહાય આપવા માટેની પ્રક્રિયા પર વિચારણા ચાલી રહી છે.

સરકારની મદદની અપેક્ષા : ખેડૂતોની માંગ છે કે રાજ્ય સરકાર તાત્કાલિક અસરથી પાક નુકસાનનું સર્વે કરાવે અને સહાયની રકમ જાહેર કરે. ઘણા ખેડૂતોનું કહેવું છે કે તેઓએ બેંકમાંથી લોન લઈને વાવણી કરી હતી, અને હવે પાક બગડવાથી લોન ભરપાઈ કરવી મુશ્કેલ બની રહી છે. જો સમયસર સહાય નહીં મળે તો ખેડૂતોને આર્થિક રીતે કંગાળ થવાનો ભય છે.

નિષ્ણાતોની ચેતવણી : કૃષિ નિષ્ણાતો કહે છે કે કમોસમી વરસાદના કારણે કપાસના છોડની જડોમાં ઓક્સિજનનો અભાવ થવાથી છોડ સુકાઈ જવાની શક્યતા વધે છે. સાથે સાથે ભેજના કારણે બોલ રોટ અને ફૂગની બીમારી ફેલાઈ શકે છે. નિષ્ણાતો ખેડૂતોને સલાહ આપે છે કે ખેતરમાં પાણીનો નિકાલ ઝડપથી થાય તે માટે નાલા બનાવી દેવા અને જીવાત નિયંત્રણ માટે સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવા.

ધરતીપુત્રોની ગુહાર

ભરૂચ જિલ્લાના ખેડૂતો હવે સરકાર સમક્ષ સહાય માટે વિનંતી કરી રહ્યા છે. વરસાદ પછી ખેતરમાં ઉભેલા પાણી અને બગડેલા પાકના દ્રશ્યો જોઈને ખેડૂતોની આંખમાં નિરાશા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહી છે.

સ્થાનિક સ્તરે ખેડૂતોના સંગઠનો દ્વારા પણ રાજ્ય સરકારને તાત્કાલિક રાહત પેકેજ જાહેર કરવાની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે. જો આગામી દિવસોમાં વધુ વરસાદ પડે તો હાલનું નુકસાન દોઢ ગણું થઈ શકે છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

BHARUCH FARMER ISSUE
COTTON CROPS DETERIORATE
કપાસનો પાક ખરાબ થયો
BHARUCH UNSEASONAL RAIN FORECAST
UNSEASONAL RAIN

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.