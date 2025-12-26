અંકલેશ્વર શહેરમાં રખડતા શ્વાનના ત્રાસથી યુવતીનો ગંભીર અકસ્માત, સ્થાનિક લોકોએ કરી આ માંગણી
નગરપાલિકા દ્વારા વાહનો પાછળ દોડતા રખડતા શ્વાન પકડવા કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઇ રહી છે.
Published : December 26, 2025 at 8:23 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં રખડતા શ્વાનોના ત્રાસથી એક યુવતીનું અકસ્માત થયું હોવાની ઘટના સામે આવી છે. શ્વાન પાછળ પડતા યુવતી બેલેન્સ ગુમાવતા એક્ટિવા વીજ પોલ સાથે ભટકાયા હતા. સમગ્ર ઘટના CCTVમાં કેદ થઇ હતી. નગરપાલિકા દ્વારા વાહનો પાછળ દોડતા રખડતા શ્વાન પકડવા કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઇ રહી છે.
ભરૂચના અંકલેશ્વર શહેરમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક સતત વધી રહ્યો છે, જેના કારણે નિર્દોષ નાગરિકો અકસ્માતનો ભોગ બની રહ્યા છે. ગત રોજ અંકલેશ્વર સુરતી ભાગોળથી ગોયા બજાર તરફ પોતાની એક્ટિવા લઈને પસાર થઈ રહેલી સરથાણવાળા પરિવારની એક યુવતી પાછળ અચાનક રખડતા શ્વાનનું ટોળું તોડ્યું હતું. શ્વાન પાછળ પડતા યુવતી અત્યંત ગભરાઈ ગઈ હતી અને જીવ બચાવવા માટે તેણે એક્ટિવાનું એક્સીલેટર ફૂલ આપી દેતા વાહન પરથી કાબુ ગુમાવ્યો હતો.
બેકાબૂ બનેલા એક્ટિવા સીધું જ રસ્તાની બાજુમાં આવેલા એક વીજ પોલ સાથે ધડાકાભેર અથડાયું હતું. જે દ્રશ્યો જોતા ગંભીરપણે લાગતું હતું. જેમાં યુવતીને શરીરે નાની-મોટી ઇજાઓ પહોંચી હતી, જ્યારે એક્ટિવાને પણ ભારે નુકસાન થયું હતું. આ સમગ્ર ઘટના નજીકના CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ છે. જેમાં શ્વાનના ડરને કારણે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા.
સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે રોષ
સ્થાનિક રહીશોમાં આ મામલે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. શાળાઓ નજીક છે, રખડતા શ્વાનના પગલે લોકો ત્રાહિમામ થઈ ચૂક્યા છે. સાથે જ લોકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે કે સમગ્ર વિસ્તારમાં રખડતા શ્વાનનો ત્રાસ હોવા છતાં અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં લેવામાં આવતા નથી. પાલિકા દ્વારા વાહનો પાછળ દોડતા રખડતા શ્વાન પકડવા કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઇ રહી છે.
સમગ્ર મામલે અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા ઘટનાબાદ કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. રખડતા શ્વાનોનું ખસીકરણ તો ચાલુ જ છે, પંરતુ સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલ નવી ગાઇડલાઇન પ્રમાણે તારીખ પહેલી જાન્યુઆરી 2026થી આક્રમક રખડતા શ્વાનને પકડી અને અલગ સ્થળે છોડવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. જેની ટેન્ડર પ્રક્રિયા હાથ ધરી એજન્સીને કામગીરી સોંપવામાં આવશે.
