ETV Bharat / state

ભરૂચ ભાજપમાં ઉકળાટ: મનસુખ વસાવાના 'ટકાવારી સિસ્ટમ' નિવેદનથી આંતરિક રાજકારણ ગરમાયુ

மனசுக் வசாவாவின் கூர்மையான அறிக்கையால் உள்நாட்டு கருத்து வேறுபாடுகள் (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 6, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભરૂચ : જિલ્લામાં રાજકીય માહોલ હાલમાં ગરમાયો છે, જ્યાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાના એક તીખા નિવેદનથી ભાજપની અંદર જ ચર્ચા અને ચકચાર મચી ગઈ છે. જાહેર મંચ પરથી આપેલા તેમના ભાષણમાં તેમણે "ટકાવારી સિસ્ટમ" જેવા ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા, જેના કારણે પક્ષની આંતરિક સ્થિતિ અંગે સવાલો ઊભા થયા છે.

આ સમગ્ર મામલો નેત્રંગ ખાતે યોજાયેલા એક જાહેર કાર્યક્રમ દરમિયાન સામે આવ્યો હતો. કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા લોકો સામે મનસુખ વસાવાએ ખુલ્લેઆમ સ્થાનિક ભાજપના નેતાઓ અને ધારાસભ્યની કામગીરી પર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા. સામાન્ય રીતે જાહેર મંચ પર પક્ષના આંતરિક મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવતા નથી, પરંતુ વસાવાના નિવેદનથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભાજપની અંદર કોઈક સ્તરે અસંતોષ વ્યાપી રહ્યો છે.

મનસુખ વસાવાએ પોતાના ભાષણમાં જણાવ્યું હતું કે, હાલ કેટલીક જગ્યાએ ભાજપમાં પણ “ટકાવારી સિસ્ટમ” ચાલી રહી છે, જે અગાઉ કોંગ્રેસ સાથે જોડાતી પ્રથા તરીકે જોવામાં આવતી હતી. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે વિકાસકાર્યો અને નિર્ણયો દરમિયાન પારદર્શિતાનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે. "કોંગ્રેસ જેવી પ્રથા હવે ભાજપમાં પણ જોવા મળે છે". જેવા શબ્દો ઉપયોગ કરતાં તેમણે પક્ષની કાર્યપદ્ધતિ પર સીધી ટીકા કરી હતી.

આ ઉપરાંત રાજપારડી વિસ્તારમાં શોપિંગ સેન્ટર અંગે લેવાયેલા નિર્ણયનો પણ તેમણે ખુલ્લેઆમ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આવા નિર્ણયો લેતા પહેલાં સ્થાનિક લોકો અને પ્રતિનિધિઓની સલાહ લેવાઈ જોઈએ, પરંતુ અહીં તે પ્રક્રિયા અનુસરાઈ નથી. જેના કારણે સ્થાનિક સ્તરે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

સાંસદના આ નિવેદનનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપથી વાયરલ થયો છે. ખાસ કરીને રાજકીય વર્તુળોમાં આ મુદ્દે ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે. કેટલાક લોકો વસાવાની વાતને સમર્થન આપી રહ્યા છે અને તેને પાર્ટીની અંદર ચાલી રહેલી વાસ્તવિક સ્થિતિનો ખુલાસો ગણાવી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાક લોકો આને આંતરિક મુદ્દાઓને જાહેરમાં લાવવાનો અયોગ્ય પ્રયાસ ગણાવી રહ્યા છે.

આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ભાજપ માટે ચૂંટણી પૂર્વે ચિંતાજનક સંકેત માનવામાં આવી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે ચૂંટણી નજીક આવતા પક્ષો પોતાની એકતા અને સંકલન બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ આવી રીતે આંતરિક મતભેદો બહાર આવવાથી પક્ષની છબી પર અસર પડી શકે છે. ખાસ કરીને ભરૂચ જિલ્લામાં ભાજપનો મજબૂત આધાર રહ્યો છે, ત્યારે આવા નિવેદનો રાજકીય સમીકરણોને અસર કરી શકે છે.

હાલ સુધી ભાજપના અન્ય નેતાઓ તરફથી આ મામલે કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા સામે આવી નથી, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં પક્ષની અંદરથી સ્પષ્ટતા કે પ્રતિક્રિયા આવે તેવી શક્યતા છે. બીજી તરફ વિરોધ પક્ષો માટે આ મુદ્દો રાજકીય રીતે ફાયદાકારક બની શકે છે, કારણ કે તેઓ ભાજપના આંતરિક વિવાદોને ઉછાળી શકે છે.

સંપૂર્ણ રીતે જોવામાં આવે તો, મનસુખ વસાવાનું નિવેદન માત્ર એક વ્યક્તિગત અભિપ્રાય નથી, પરંતુ તે ભાજપની અંદર ચાલી રહેલા આંતરિક અસંતોષનો સંકેત માનવામાં આવી રહ્યું છે. હવે જોવાનું રહેશે કે પક્ષ આ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે સંભાળે છે અને આગામી ચૂંટણી પહેલાં પોતાની એકતા કેવી રીતે જાળવી રાખે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. મહેસાણામાં સ્થાનિક સ્વરાજ અને મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીનો માહોલ ગરમાયો, કોંગ્રેસ ભાજપના જીતના દાવા વચ્ચે રાજકીય જંગ શરૂ
  2. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી પહેલા સેન્સ પ્રક્રિયા, ભાવનગર મનપા સહિત અન્ય નગરપાલિકામાં દાવેદારો ઉમટ્યા

TAGGED:

BHARUCH POLITICS
BHARUCH NEWS
NETARNG BJP
LOCAL BODY ELECTION 2026
MP MANSUKH VASAVA

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.