ભરુચના નાનકડા ગામનો આત્મનિર્ભર આદિવાસી પરિવાર, વાંસમાંથી બનાવે છે 375 જેટલી વિવિધ કલાકૃતિ
હાથાકુંડી ગામ એવા જ એક કારીગર વજીર કોટવાળીયા પોતાના સમાજની વાંસ કલા જીવંત રાખવા અને વિકસાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે.
Published : January 31, 2026 at 7:31 PM IST
અમદાવાદ : ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકાના કોટવાળીયા સમાજના લોકો વાંસની વિવિધ કલાકૃતિ બનાવવામાં નિપુણતા ધરાવે છે. વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવીને લોકલ ફોર વોકલનું મંત્ર સાકાર કરી રહ્યા છે. હાથાકુંડી ગામ એવા જ એક કારીગર વજીર કોટવાળીયા પોતાના સમાજની વાંસ કલા જીવંત રાખવા અને વિકસાવવા માટે પ્રયત્નશીલ છે.
સમાજના લોકોને વિશ્વમુલ્યે તાલીમ આપી વાંસકુલામાંથી ઉત્પાદિત થયેલી ચીજ વસ્તુઓતે તેઓ મેળામાં ઊભા કરેલા સ્ટોલ પર પ્રદર્શિત કરી તથા માર્કેટમાં લાવે છે. હાથાકુંડી ગામના કોટવાળીયા પરિવારોએ બનાવેલી વાંસની કલાકૃતિથી સૌ પ્રભાવિત થાય છે. આ વસ્તુઓ વેચીને પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોટવાળીયા પરિવારોને રોજગારી પુરી પાડી રહ્યા છે.
તેઓ વાંસમાંથી બ્રશ, ડાયરી, પાણીની બોટલ, ચાવી કિચન, ફ્લેટોકેમ. કીબોર્ડ અને ફર્નિચર બનાવીને અમદાવાદના રિવરફ્રન્ટ પર આદિવાસી કળા મહોત્સવમાં લાવ્યા છે અને એક સ્ટોલ લગાવ્યા છે. કોટવાળિયા સમાજના પ્રતિનિધિ તરીકે છેલ્લાં 25 વર્ષથી વાંસ કામ વજીર ભાઈ કરે છે. વજીરભાઈ કોટવાળિયાની આ કલાને દિલ્હીમાં 26 ફેબ્રુઆરી 2023માં યોજાયેલ એક્ઝિબિશનમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જોઈ હતી અને વજીર ભાઈએ તેમને પોતાની કલાકૃતિને ભેટ આપી હતી.
"કોટવાડિયા સમાજનો પરંપરાગત વ્યવસાય વાસનો છે અને વાંસમાંથીએ અનેક વસ્તુઓ બનાવીને પોતાનું ગુજરાત ચલાવે છે. 2002માં આગાખાન સંસ્થા દ્વારા અમને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું અને અમે વાસમાંથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવી હતી. પહેલા અમે વાસમાંથી સુપડા, સાવણી વગેરે બનાવતા હતા પછી આધુનિક સમયની જરૂરિયાત મુજબ અમે લોકો સોફા, ડાઇનિંગ, ટેબલ, બુકરેટ અને અલગ અલગ ફર્નિચરની આઈટમો બનાવવાની શરૂઆત કરી. આ વસ્તું બનાવવામાં બહુ બધું વેસ્ટ નીકળતું ત્યારે અમને વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનો વિચાર આવ્યો. નાની પેન, કિચન, બ્રશ અને નાની નાની અન્ય આઈટમો બનાવવાની શરૂઆત કરી, અંદાજે 300 જેટલી બાંબુ પ્રોડક્ટની આઈટમો અમે બનાવીએ છીએ." - વજીર કોટવાળિયા, નેશનલ બામ્બુવર્ક આર્ટીસ્ટ
નેશનલ બામ્બુવર્ક આર્ટીસ્ટ વજીરભાઈ કોટવાળિયા રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાન મુખ્યમંત્રી રાજ્યપાલનાં હસ્તે અનેક વાર સન્માન પ્રાપ્ત કરી ચુક્યા છે. જેઓએ અત્યાર સુધી દેશભરમાં 648 એકઝિબિશન કર્યા છે, જેઓ વાંસમાંથી 375 જેટલી પ્રોડકટ બનાવે છે. તેમણે પ્રાથમિક કક્ષાનું શિક્ષણ મેળવીને હાલ 700 લોકોને રોજગારી આપી રહ્યા છે. આદિમજૂથ કોટવાળિયા સમાજમાં જન્મેલા વજીર ભાઈની વસ્તુઓના પ્રોડકશનની માંગ અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા, પોલેન્ડ, કેનેડા જેવા અનેક દેશોમાં છે.
વજીર કોટવાળિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વાસનું કામ તો અમારા બાપ દાદાની પેઢીમાંથી પરંપરાગત રીતે આવેલું. પહેલા સુપડા, ટોપલા અને જાડુ જ બનાવતા હતા, પરંતુ 2004માં અમે 10,000 રૂપિયાના રોકાણ કરીને જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવી અને બિઝનેસની શરૂઆત કરી. શરૂઆતમાં જ મને TRSનો એવોર્ડ મળ્યો. પ્રથમ વખત વસ્ત્રાપુર હાર્ડમાં એક્ઝિબિશનમાં પ્રથમ આવ્યો હતો. મેં જ્યારે ભાગ લીધો ત્યારે 3 લાખનું વેચાણ થયેલું, ત્યારે મારુ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સફળતા બાદ મારી અંદર એક નવી જ ઉર્જા વધી કે આગળ મને કંઈક નવું કરવાનો વિચાર આવ્યો.
"હવે દરેક જગ્યાએ જઈને અમે અમારી વાંસની કલાને પ્રમોટ કરીએ છીએ. અમે નેશનલ લેવલ પર જઈને પણ એક્ઝિબિશનમાં ભાગ લઈએ છીએ. આદિવાસીઓના હોનારને બહાર લાવવા માટે ગવર્મેન્ટના ડિપાર્ટમેન્ટનો બહુ જ મોટો ફાળો છે. એ લોકો આદિવાસી લોકોને આર્થિક પરિસ્થિતિમાંથી બહાર લાવીને તેમને પગભર બનાવે છે. જેમાં ખાસ કરીને, ટી.આર.આઈ ઇન્ડેક્સી, આદિજાતિ વિકાસ સંશોધન તાલીમ કેન્દ્ર સૌથી મોટો સપોર્ટ કરી રહ્યાં છે, તેના કારણે આજ અમે અમદાવાદમાં અમારી સ્ટોલ લગાવવાનો મોકો મળ્યો છે. " - વજીર કોટવાળિયા, નેશનલ બામ્બુવર્ક આર્ટીસ્ટ
વજીર કોટવાળિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો ગામડામાંથી આવી નથી શકતા, એમની હસ્તકલા અને તેમની પરંપરાઓ વિશે લોકો જાણતા ન હતા, એ લોકોને બહાર લાવવાનું કામ આદિજાતિ વિકાસ વિભાગ સંશોધન તાલીમ કેન્દ્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમના દ્વારા ગામમાંથી લોકો બહાર આવીને પોતાની હસ્તકલાની વસ્તુઓ વેચે છે. અમદાવાદમાં 28 જાન્યુઆરી થી લઈને 3 ફેબ્રુઆરી સુધી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 3 દિવસની અંદર અમારે બહુ જ સારુ વેચાણ થયું છે. 3 તારીખ સુધી અમે લાખો રૂપિયા કમાઈ લઈશું એવી અમારી આશા છે.
"સરકાર દ્વારા આ બહુ સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કારણ કે અહીંયા આદિવાસી કોમ્યુનિટીને હાથ મજૂરી કરનારા હસ્તકલાના કારીગરોને પ્લેટફોર્મ આપવામાં આવ્યું છે. આદિવાસી દ્વારા બનાવે આવેલા વાંસની કલાકૃતિ ખૂબ જ સરસ છે." - યશવંતભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ, મુલાકાતી
વજીર કોટવાળિયાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મારી ફેમિલીમાં 30 થી 35 લોકો છે અને તે વાંસની કલા પર નિર્ભર છે. બધા સવાર થી સાંજ સુધી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવે છે. હું સેલ કરવાનું કામ કરું છું અને હું જાતે પણ છેલ્લા 25 વર્ષથી વાંસમાંથી અલગ અલગ વસ્તુઓ બનાવું છું. હું બીજાને પણ રોજીરોટી આપું છું. અહીંયા અમે બિરસા મુંડા આદિવાસી લોકોની પરંપરા આંબેડકર અને અલગ અલગ ફોટો ફ્રેમમાં પણ વાસનો ઉપયોગ કરીએ છિએ. આમ તો અમે વધારે ફર્નિચર બનાવીએ છીએ, પરંતુ તેમાંથી નીકળેલા વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ બનાવવાનું કામ કરીએ છીએ. જેની કિંમત 200થી લઈને હજારો રૂપિયા સુધીની છે. અમારી કલાકૃતિની લોકો ખરીદી કરે છે.
મુલાકાતી રુચિતા બ્રહ્મભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "આદિવાસી હસ્તકલાનો મેળા જોવા માટે આવી હતી. મને આ વાંસથી બનેલા અલગ અલગ આઈટમનો સ્ટોલ દેખાયો. આ બાંબુથી બહુ જ સરસ વસ્તુઓ બનાવવામાં આવી છે. સરકારનું એક સરસ પગલું છે, જેમણે આદિવાસીઓને એક પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે. આવી વસ્તુ અમદાવાદમાં જોવા મળતી નથી. આ ગામડાઓના આદિવાસી લોકો ત્યાંથી અહીંયા લાવે છે અને પોતે પણ આત્મનિર્ભર બને છે. આ વસ્તુ લોકોને પણ ગમે છે, લોકો ખરીદે છે અમે પણ અહીંયાથી કેટલીક વેરાઈટીઓ લીધી છે."
