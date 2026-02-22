ભરુચમાં બાંગ્લાદેશી મહિલાઓની માનવ તસ્કરીનો ભાંડો ફૂટ્યો, થયાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
ભરૂચ પોલીસે મળેલી બાતમીના આધારે દરોડા પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તે સમયે પોલીસે 12 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી.
Published : February 22, 2026 at 9:52 AM IST
ભરૂચ : જિલ્લામાં બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને ગેરકાયદેસર રીતે ભારતમાં લાવી દેહવ્યાપારના ધંધામાં ધકેલવાના કૌભાંડમાં મોટા ખુલાસા થયા છે. ડિસેમ્બર 2025 દરમિયાન ભરૂચ પોલીસે દેહવ્યાપાર રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો હતો, જેના અનુસંધાનમાં હવે વિશેષ તપાસ ટીમ (SIT)ની બે મહિનાની સઘન તપાસ બાદ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે.
લચ આપી અને ગેરકાયદેસર રીતે સરહદ પાર કરાવી ગુજરાત સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં લાવવામાં આવતી હતી. ભરૂચ પોલીસે મળેલી બાતમીના આધારે દરોડા પાડી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. તે સમયે પોલીસે 12 બાંગ્લાદેશી મહિલાઓને મુક્ત કરાવી હતી.
બચાવ કરાયેલ મહિલાઓને તાત્કાલિક સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવામાં આવી હતી અને તેમની કાઉન્સેલિંગ તથા કાનૂની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી હતી. હાલ 49 મહિલાઓને નારી સંરક્ષણ કેન્દ્રમાં રાખવામાં આવી છે, જ્યાં તેમની સુરક્ષા અને પુનર્વસન માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
SIT દ્વારા 2 મહિનાની ગહન તપાસ દરમ્યાન કુલ 70 બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ઓળખ કરવામાં આવી છે, જેમાં 49 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આ લોકો ગેરકાયદેસર રીતે દેશમાં પ્રવેશ્યા હતા અને માનવ તસ્કરી તેમજ અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હતા.
"આ કેસમાં સંડોવાયેલા દરેક વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટે અમારી ટીમ સતત કામગીરી કરી રહી છે. ગેરકાયદેસર પ્રવેશ અને માનવ તસ્કરી સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે." - ડો. કુશલ ઓઝા, ડી.વાય.એસ.પી. અંકલેશ્વર
પોલીસે તમામ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. સાથે જ માનવ તસ્કરીના જાળને સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કરવા માટે વધુ દરોડા અને પૂછપરછ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. આ કૌભાંડ બહાર આવતા ભરૂચ જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. માનવ તસ્કરી જેવી ગંભીર ગુનાખોરી સામે પોલીસની સક્રિય કામગીરીને લઈ લોકોમાં ચર્ચા જાગી છે. સાથે જ આ મામલો સુરક્ષા અને સરહદી ચકાસણી અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે.
પોલીસ સૂત્રો મુજબ, આગામી સમયમાં આ કેસમાં વધુ ધરપકડો થવાની શક્યતા છે. તપાસ એજન્સીઓ રાજ્ય તથા કેન્દ્રીય એજન્સીઓ સાથે સંકલન સાધીને સમગ્ર જાળને તોડી પાડવા પ્રયત્નશીલ છે.
ભરૂચ પોલીસની આ કાર્યવાહી માનવ તસ્કરી સામે કડક સંદેશ આપે છે કે ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા તત્વોને કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં. હાલ સમગ્ર કેસની તપાસ યથાવત છે અને આગળ વધુ ખુલાસાઓ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
