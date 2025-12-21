ETV Bharat / state

1.9 કરોડની ઓનલાઈન છેતરપિંડીના મામલે 4 ગઠીયાઓ ઝડપાયા, ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસને મળી મોટી સફળતા

ઓનલાઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મમાં વધારે નફાની લાલચ આપી રૂ.1.9 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના ચાર આરોપીઓને સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લાઓમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

સુરત અને જુનાગઢમાંથી 4 ઠગબાજોને પોલીસે દબોચ્યા
સુરત અને જુનાગઢમાંથી 4 ઠગબાજોને પોલીસે દબોચ્યા (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 21, 2025 at 7:56 AM IST

Updated : December 21, 2025 at 10:42 AM IST

ભરૂચ: ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઓનલાઇન છેતરપિંડીના એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ કરી વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. ઓનલાઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મમાં વધારે નફાની લાલચ આપી રૂ.1.9 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના ચાર આરોપીઓને સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લાઓમાંથી ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. આ મામલે પોલીસે આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને સમગ્ર નેટવર્કની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર, આરોપીઓ સોશિયલ મીડિયા અને અન્ય ડિજિટલ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને લોકોને સંપર્ક કરતા હતા. ફરિયાદીને શરૂઆતમાં એક ખોટા ઓનલાઇન સ્ટોર અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લેટફોર્મ વિશે માહિતી આપી તેમાં એકાઉન્ટ ખોલાવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. આરોપીઓએ ઓનલાઇન વસ્તુઓ વેચીને અને ટ્રેડિંગ દ્વારા ટૂંકા ગાળામાં મોટો નફો કમાવી આપવાની લાલચ આપી ફરિયાદીને વિશ્વાસમાં લીધો હતો.

1.9 કરોડની ઓનલાઈન છેતરપિંડીના મામલે 4 ગઠીયાઓ ઝડપાયા

શરૂઆતમાં આરોપીઓએ ફરિયાદીને થોડા રૂપિયા પરત આપી વિશ્વાસ જીત્યો હતો, જેથી ફરિયાદીને લાગ્યું કે આ પ્લેટફોર્મ ખરેખર વિશ્વસનીય છે. ત્યારબાદ ધીમે ધીમે વધુ રકમ રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર પ્રક્રિયામાં આરોપીઓએ ફરિયાદીના આધારકાર્ડ અને Gmail એકાઉન્ટની વિગતો મેળવી તેનો દુરુપયોગ કર્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

1.9 કરોડની ઓનલાઈન છેતરપિંડીના મામલે 4 ગઠીયાઓ ઝડપાયા
1.9 કરોડની ઓનલાઈન છેતરપિંડીના મામલે 4 ગઠીયાઓ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

આરોપીઓએ ફરિયાદીના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અલગ–અલગ UPI ID બનાવ્યા હતા તેમજ કુલ 10 બેંક એકાઉન્ટમાં રકમ જમા કરાવી હતી. આ એકાઉન્ટો મારફતે કરોડો રૂપિયાનાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું છે કે આ તમામ ટ્રાન્ઝેક્શન ઇન્ડસઇન્ડ બેંકના કરન્ટ એકાઉન્ટ મારફતે કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી નાણાંની હેરાફેરી સરળતાથી કરી શકાય.

રપકડ કરેલા આરોપીઓમાં સુરતના દિવ્યેશ ઉર્ફે દિવો ભુવા, કિશન ધડુક, પ્રશાંત વઘાસિયા અને ઋષિ સતાસિયા
રપકડ કરેલા આરોપીઓમાં સુરતના દિવ્યેશ ઉર્ફે દિવો ભુવા, કિશન ધડુક, પ્રશાંત વઘાસિયા અને ઋષિ સતાસિયા (Etv Bharat Gujarat)

ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, બેંક ટ્રાન્ઝેક્શન વિગતો, મોબાઇલ નંબર અને ડિજિટલ પુરાવાના આધારે આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી હતી. તપાસના આધારે સુરત અને જુનાગઢ જિલ્લામાં દરોડા પાડીને ચાર આરોપીઓને ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસે ધરપકડ કરેલા આરોપીઓમાં સુરતના દિવ્યેશ ઉર્ફે દિવો ભુવા, કિશન ધડુક, પ્રશાંત વઘાસિયા અને ઋષિ સતાસિયાનો સમાવેશ થાય છે. આરોપીઓ પાસેથી 4 મોબાઇલ ફોન, 6 ડેબિટ કાર્ડ સહિતનો મહત્વનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. જપ્ત કરાયેલા મોબાઇલ અને ડિજિટલ ઉપકરણોની ફોરેન્સિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે, જેમાંથી વધુ મહત્વની માહિતી મળવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

રૂ.1.9 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના ચાર આરોપીઓ ઝડપાયા
રૂ.1.9 કરોડની સાયબર છેતરપિંડી કરનાર ગેંગના ચાર આરોપીઓ ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓ માત્ર એક વ્યક્તિને નહીં પરંતુ અન્ય અનેક લોકોને પણ આ રીતે છેતરપિંડીનો શિકાર બનાવી ચૂક્યા હોવાની સંભાવના છે. તેથી ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછ વધુ કડક બનાવી અન્ય સંડોવાયેલા લોકો અને નાણાંના પ્રવાહ વિશે માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ભરૂચના DYSP અનિલ સીસારાએ સમગ્ર છેતરપિંડીના કૌભાંડ પર પાડ્યો પ્રકાશ
ભરૂચના DYSP અનિલ સીસારાએ સમગ્ર છેતરપિંડીના કૌભાંડ પર પાડ્યો પ્રકાશ (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર મામલે ભરૂચના DYSP અનિલ સીસારાએ જણાવ્યું હતું કે, “ઓનલાઇન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ટ્રેડિંગના નામે લોકો પાસેથી મોટી રકમ હડપ કરતી ગેંગ સામે ભરૂચ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે. ડિજિટલ પુરાવા અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનના આધારે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લોકો સોશિયલ મીડિયા અથવા અજાણ્યા પ્લેટફોર્મ પર મળતી વધારે નફાની લાલચથી દૂર રહે અને કોઈપણ પ્રકારનું રોકાણ કરતા પહેલા તેની સાચાઈ ચકાસે.”

સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને ફરી એકવાર અપીલ કરવામાં આવી છે કે, કોઈપણ અજાણ્યા કોલ, મેસેજ અથવા સોશિયલ મીડિયા લિંક મારફતે મળતી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમો પર વિશ્વાસ ન કરે. પોતાની વ્યક્તિગત માહિતી જેમ કે આધારકાર્ડ, OTP, બેંક વિગતો અને Gmail એકાઉન્ટની માહિતી કોઈને પણ ન આપે. જો કોઈ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિ જણાય તો તાત્કાલિક નજીકના પોલીસ મથક અથવા સાયબર ક્રાઇમ હેલ્પલાઇન પર ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ.

Last Updated : December 21, 2025 at 10:42 AM IST

