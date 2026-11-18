ભરૂચ: 66 કરોડના ડોલીયા-દેણવા બ્રિજમાં લોકાર્પણના 100 દિવસમાં જ તિરાડો, કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ લગાવ્યા
જંબુસર અને આમોદ તાલુકાના લોકો માટે આ બ્રિજ બંને વિસ્તારો વચ્ચેની અવરજવર માટે મહત્વપૂર્ણ કડી સમાન છે
Published : November 18, 2026 at 10:28 PM IST
ભરૂચ: જંબુસર અને આમોદ તાલુકાને જોડતા ડોલીયા-દેણવા બ્રિજના બાંધકામને લઈને ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. રૂ.66 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવેલા આ બ્રિજમાં લોકાર્પણના માત્ર 100 દિવસમાં જ મોટી તિરાડો જોવા મળતાં સ્થાનિકોમાં ચિંતા અને રોષની લાગણી જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને બ્રિજના આરસીસી રોડ પર પડેલી તિરાડોને લઈને બાંધકામની ગુણવત્તા સામે સવાલો ઊઠી રહ્યા છે.
જંબુસર અને આમોદ તાલુકાના લોકો માટે આ બ્રિજ બંને વિસ્તારો વચ્ચેની અવરજવર માટે મહત્વપૂર્ણ કડી સમાન છે. કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર થયેલા બ્રિજનું બાંધકામ લાંબા સમય સુધી ટકાઉ રહે તેવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી. પરંતુ લોકાર્પણના ટૂંકા ગાળામાં જ આરસીસી રોડ પર મોટી તિરાડો દેખાતાં બાંધકામમાં વપરાયેલા મટીરિયલ અને કામગીરીની ગુણવત્તા અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.
આ મામલે નબળી ગુણવત્તાવાળા મટીરિયલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપો પણ થઈ રહ્યા છે. આ ઉપરાંત બ્રિજના નિર્માણમાં ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કોંગ્રેસ દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસના આગેવાનોનું કહેવું છે કે જાહેર નાણાંના કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે બનેલા બ્રિજમાં આટલા ટૂંકા સમયમાં તિરાડો પડવી ગંભીર બાબત છે. આથી બાંધકામની ગુણવત્તાની યોગ્ય તપાસ થવી જોઈએ અને જો કોઈ ગેરરીતિ સામે આવે તો જવાબદારો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
પૂર્વ ધારાસભ્ય કિરણ મકવાણાએ બ્રિજમાં પડેલી તિરાડોના મુદ્દે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે બાંધકામની ગુણવત્તા અને જવાબદાર અધિકારીઓની ભૂમિકા અંગે તપાસની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરી છે. આમોદ તાલુકા કોંગ્રેસ પ્રમુખ નરેન્દ્ર પટેલે પણ બ્રિજના નિર્માણમાં ભ્રષ્ટાચાર થયો હોવાના આક્ષેપ સાથે આ મુદ્દે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. કોંગ્રેસ દ્વારા આ મામલે આંદોલન કરવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.
હાલમાં સૌથી મોટો સવાલ એ છે કે રૂ.66 કરોડના ખર્ચે બનેલા બ્રિજમાં લોકાર્પણના માત્ર 100 દિવસમાં તિરાડો પડવા પાછળનું કારણ શું છે? શું બાંધકામ દરમિયાન ગુણવત્તાના ધોરણોનું યોગ્ય પાલન કરવામાં આવ્યું હતું? અને આ સમગ્ર મામલે જવાબદાર વિભાગ દ્વારા ક્યારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે?
હવે સ્થાનિકો અને કોંગ્રેસની નજર તંત્રની કાર્યવાહી પર છે. બ્રિજની તિરાડો અંગે નિષ્પક્ષ તપાસ કરી હકીકત બહાર લાવવામાં આવે અને જરૂરી સમારકામ સાથે જવાબદારો સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી રહી છે.
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