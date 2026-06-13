ભરૂચ: જામા મસ્જિદ વિવાદ વચ્ચે કલેક્ટરનું જાહેરનામું, રાષ્ટ્રીય સંરક્ષિત સ્મારક માટે નવી માર્ગદર્શિકા અમલમાં
છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી જામા મસ્જિદને લઈને ચાલી રહેલા ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક દાવા-પ્રતિદાવાઓ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
Published : June 13, 2026 at 5:31 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચની ઐતિહાસિક અને રાષ્ટ્રીય સંરક્ષિત ધરોહર ગણાતી જામા મસ્જિદના મૂળ સ્વરૂપને લઈને ચાલી રહેલા વિવાદ વચ્ચે જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડી સ્મારકની મુલાકાત, સુરક્ષા અને સંરક્ષણને લઈને નવી માર્ગદર્શિકા અમલમાં મૂકી છે. છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયાથી જામા મસ્જિદને લઈને ચાલી રહેલા ધાર્મિક અને ઐતિહાસિક દાવા-પ્રતિદાવાઓ વચ્ચે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે.
જાહેરનામા મુજબ જામા મસ્જિદની મુલાકાતે આવતા તમામ મુલાકાતીઓ માટે પોલીસ અને પુરાતત્વ વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવું ફરજિયાત રહેશે. સ્મારકની ઐતિહાસિક રચના, દિવાલો, સ્તંભો અથવા અન્ય કોઈપણ ભાગને નુકસાન પહોંચાડે તેવી પ્રવૃત્તિઓ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સાથે જ સ્મારકના મૂળ માળખામાં કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર, બાંધકામ, તોડફોડ અથવા અનધિકૃત હસ્તક્ષેપ પણ પ્રતિબંધિત કરવામાં આવ્યો છે.
તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, ભીડભાડની સ્થિતિમાં મુલાકાતીઓને તબક્કાવાર પ્રવેશ આપવામાં આવશે જેથી કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તેમજ સ્મારકને કોઈ નુકસાન ન થાય. જાહેરનામામાં એ પણ જણાવાયું છે કે સ્થળ પર શાંતિ જાળવવી દરેક મુલાકાતીની જવાબદારી રહેશે. જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે ગુજરાત પોલીસ અધિનિયમ તેમજ અન્ય લાગુ કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે જામા મસ્જિદને લઈને હાલમાં વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. હિન્દુ અને જૈન સમાજના કેટલાક આગેવાનો અને સંતો દ્વારા આ સ્થળને પ્રાચીન જૈન વિહાર અથવા જૈન મંદિર સાથે સંકળાયેલું હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. બીજી તરફ જામા મસ્જિદ ટ્રસ્ટ અને મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો અને ઐતિહાસિક રેકોર્ડના આધારે આ સ્થળને ઐતિહાસિક મસ્જિદ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ મુદ્દે બંને પક્ષો દ્વારા અલગ-અલગ રજૂઆતો પણ કરવામાં આવી છે.
તાજેતરમાં પુરાતત્વ વિભાગ દ્વારા મસ્જિદ પરિસરમાં આવેલા કથિત ગેરકાયદે બાંધકામ અને વઝુખાનાને લઈને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે કેટલાક બાંધકામો દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના પગલે સમગ્ર મામલો વધુ ચર્ચામાં આવ્યો હતો.
જિલ્લા વહીવટી તંત્રનું કહેવું છે કે જામા મસ્જિદ રાષ્ટ્રીય સંરક્ષિત સ્મારક હોવાથી તેની સુરક્ષા અને સંરક્ષણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. સરકારી રેકોર્ડ મુજબ આ ઐતિહાસિક સ્મારક 14મી સદી સાથે સંકળાયેલું માનવામાં આવે છે અને તેની સ્થાપત્ય શૈલી વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે.
હાલ સમગ્ર શહેરની નજર આગામી દિવસોમાં થનારી કાર્યવાહી અને વિવિધ સંગઠનોના કાર્યક્રમો પર ટકેલી છે. તંત્ર દ્વારા કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે.
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