ભરૂચ : હિરોઈન બનવાના સપના સાથે ઘર છોડનારી 13 વર્ષની સગીરા ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પરથી મળી, પરિવારને સુરક્ષિત સોંપાઈ
નાની ઉંમરમાં મોટા સપના જોઈને ઘર છોડવાનો તેનો નિર્ણય તેના પરિવાર માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો હતો.
Published : June 19, 2026 at 8:00 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 8:41 PM IST
ભરૂચ : શહેરના રેલવે સ્ટેશન પરથી શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવેલી 13 વર્ષની સગીરાને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવારજનોને સોંપવામાં આવતા એક સંવેદનશીલ ઘટનાનો સુખદ અંત આવ્યો છે. ફિલ્મોમાં હિરોઈન બનવાનું સપનું જોઈને બિહારના પટના શહેરમાંથી ઘર છોડીને નીકળી આવેલી આ સગીરાને રેલવે પોલીસ અને ભરૂચ સ્થિત સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરની સતર્કતાના કારણે સમયસર સુરક્ષા અને સંભાળ મળી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, ભરૂચ રેલવે સ્ટેશન પર એક સગીરા એકલી અને શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં જોવા મળી હતી. તેની હિલચાલ અને માનસિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે પોલીસ દ્વારા તેની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જોકે શરૂઆતમાં સગીરા કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી આપી શકી ન હતી. જેના કારણે તેની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપી તેને ભરૂચની સેવા ભાવી સંસ્થા "સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર"માં રાખવામાં આવી હતી.
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરના કાઉન્સેલરો દ્વારા બાળકી સાથે સાવચેતીપૂર્વક અને સંવેદનશીલ રીતે વાતચીત કરવામાં આવી હતી. કાઉન્સેલિંગ દરમિયાન સગીરાએ જણાવ્યું હતું કે તે બિહારના પટના શહેરની રહેવાસી છે અને ફિલ્મોમાં હિરોઈન બનવાની ઇચ્છાથી કોઈને જાણ કર્યા વગર ઘરેથી નીકળી આવી હતી. નાની ઉંમરમાં મોટા સપના જોઈને ઘર છોડવાનો તેનો નિર્ણય તેના પરિવાર માટે ચિંતાનો વિષય બની ગયો હતો.
સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરના અધિકારી વૈશાલી ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા, ફિલ્મો અને ગ્લેમર વર્લ્ડથી પ્રભાવિત થઈને અનેક કિશોર-કિશોરીઓ ઉતાવળમાં આવા નિર્ણયો લેતા હોય છે. માતા-પિતાએ પોતાના બાળકો સાથે સતત સંવાદ જાળવવો અને તેમના માનસિક વિકાસ પર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે."
આ સગીરાની ઓળખ અને સરનામાની પુષ્ટિ થયા બાદ સખી વન સ્ટોપ સેન્ટર દ્વારા તાત્કાલિક બિહાર પોલીસનો સંપર્ક સાધવામાં આવ્યો હતો. બિહાર પોલીસની મદદથી સગીરાના પરિવારજનોનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. જરૂરી કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ સગીરાને તેના પરિવારજનોને સુરક્ષિત રીતે સોંપવામાં આવી હતી.
આ સમગ્ર ઘટનામાં GRPF રેલવે પોલીસ અને સખી વન સ્ટોપ સેન્ટરની ટીમે સંવેદનશીલતા અને જવાબદારીપૂર્વક કામગીરી બજાવી હતી, જેના કારણે એક સગીરા સમયસર પોતાના પરિવાર સુધી સુરક્ષિત રીતે પહોંચી શકી હતી.
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