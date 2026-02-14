ETV Bharat / state

ભરૂચ : સ્પા સંચાલક કૃણાલ પટેલ હત્યા કેસમાં મોટો ખુલાસો, ભાગીદાર અને મેનેજર ઝડપાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 14, 2026 at 5:23 PM IST

ભરૂચ: સ્પા સંચાલક કૃણાલ પટેલની હત્યા કેસમાં પોલીસે ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલી લીધો છે. રૂપિયા 9 લાખની લેતીદેતીને લઈને બનેલી આ હત્યાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન સ્પાના ભાગીદાર મુન્તજીર પટેલ અને મેનેજર મહંમદ શોએબ ભાદરકાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. બન્ને આરોપીઓને કાયદેસરની કાર્યવાહી હેઠળ કસ્ટડીમાં લઈ વધુ પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ, કૃણાલ પટેલ અને આરોપીઓ વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાણાકીય લેવડદેવડ ચાલી રહી હતી. રૂ. 9 લાખની રકમ અંગે ઉગ્ર વિવાદ ઊભો થયો હતો. આ વિવાદ એટલો વધ્યો કે આરોપીઓએ હત્યાની સાજિશ ઘડી કાઢી. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપીઓએ કૃણાલ પટેલને વાતચીતના બહાને કારમાં બેસાડ્યા હતા. ત્યારબાદ કારમાં જ ગળેફાંસો આપી તેની હત્યા કરી નાખી હતી. હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓએ ગુનાનો પુરાવો છુપાવવા માટે મૃતદેહને ભરૂચ નજીક વાગરા વિસ્તારમાં લઈ જઈ નાળાની નીચે આવેલી અવાવરુ જગ્યાએ ફેંકી દીધો હતો. શરૂઆતમાં બનાવ રહસ્યમય લાગતો હતો, પરંતુ પોલીસની ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, મોબાઈલ કોલ ડીટેલ્સ અને સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે સમગ્ર કાવતરું બહાર આવ્યું હતું.

ણાંકીય વિવાદના કારણે હત્યા કરવામાં આવી હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

તપાસ દરમિયાન પોલીસે ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલી ક્રેટા કાર કબ્જે કરી છે. સાથે જ આરોપીઓના મોબાઈલ ફોન સહિત કુલ રૂ. 5 લાખ 60 હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસનું માનવું છે કે ડિજિટલ પુરાવા આ કેસમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. મોબાઈલ ડેટા અને લોકેશન ટ્રેકિંગના આધારે આરોપીઓની હાજરી અને હલચાલ અંગે મહત્વના પુરાવા મળ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

આ કેસ અંગે વધુ માહિતી આપતા પી.એલ.ચૌધરી, DYSP જંબુસર, એ જણાવ્યું હતું કે નાણાંકીય વિવાદના કારણે હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો પ્રાથમિક તારણ સામે આવ્યો છે. આરોપીઓને ઝડપી પાડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે અને કેસની તમામ દિશામાં ગંભીરતાથી તપાસ ચાલી રહી છે. અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તેની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખી પોલીસ દ્વારા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના સંકલનથી આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હોવાનું પોલીસ માને છે. સ્થાનિક સ્તરે આ બનાવે ભારે ચર્ચા જગાવી છે, કારણ કે માત્ર નાણાકીય વિવાદને કારણે મિત્રતામાંથી દુશ્મની અને અંતે હત્યા સુધી પહોંચેલો આ બનાવ સમાજ માટે ચેતવણીરૂપ ગણાઈ રહ્યો છે.

પોલીસ હવે આરોપીઓની રિમાન્ડ માંગશે જેથી ગુનાની સંપૂર્ણ હકીકત, આયોજન અને શક્ય અન્ય સહાયકો અંગે વધુ માહિતી મેળવી શકાય. સાથે જ નાણાકીય લેવડદેવડના દસ્તાવેજો અને બેંક ટ્રાન્ઝેક્શનની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

