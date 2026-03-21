ગેસ કટોકટી વચ્ચે અંકલેશ્વરના ઉદ્યોગો માટે વરદાન બન્યો બાયોગેસ પ્લાન્ટ, 600 કામદારોને ગ્રીન એનર્જીથી ભોજન
LNG-LPGના વધતા ભાવ અને અનિશ્ચિત સપ્લાય વચ્ચે અંકલેશ્વર GIDCની BEIL કંપનીનો બાયોગેસ પ્લાન્ટ બન્યો રાહતનો સ્રોત, કામદારોના ભોજનની સમસ્યા ટાળી.
Published : March 21, 2026 at 10:37 AM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના અંકલેશ્વર ઉદ્યોગિક વિસ્તારમાં ગેસ કટોકટી વચ્ચે એક સકારાત્મક અને પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ સામે આવ્યું છે. અંકલેશ્વર GIDCમાં આવેલી BEIL કંપનીનો બાયોગેસ પ્લાન્ટ હાલના સમયમાં ઉદ્યોગો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ રહ્યો છે. જ્યાં એક તરફ LNG અને LPG ગેસની અછતને કારણે અનેક ઉદ્યોગોની કેન્ટીન બંધ થવાની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, ત્યાં બીજી તરફ BEIL કંપની ગ્રીન એનર્જીનો ઉપયોગ કરીને રોજિંદા કામદારોને ભોજન પૂરું પાડી રહી છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષના કારણે વૈશ્વિક ઊર્જા સપ્લાય પર અસર જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે LNG અને LPG ગેસના ભાવમાં વધારો અને સપ્લાયમાં અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ છે. તેની સીધી અસર ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને અંકલેશ્વર GIDCમાં જોવા મળી રહી છે. અનેક કંપનીઓમાં ગેસના અભાવે કેન્ટીન બંધ કરવાની ફરજ પડી છે, જ્યારે હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ પણ સંકટમાં મુકાઈ ગયો છે.
આવા સમયે BEIL કંપનીએ ગ્રીન એનર્જી તરફ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરી બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કર્યો છે. કંપનીમાં દરરોજ આશરે 600 કામદારો માટે ભોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે અને આ ભોજન માટે બાયોગેસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પહેલ માત્ર ખર્ચ બચત પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ ઊર્જા સ્વાવલંબન તરફનું મહત્વપૂર્ણ પગલું પણ છે.
કંપનીમાં 2 અલગ અલગ બાયોગેસ પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જે રોજિંદા ઉત્પન્ન થતા ફૂડ વેસ્ટ અને સુગર વેસ્ટમાંથી ગેસ ઉત્પન્ન કરે છે. મળતી માહિતી મુજબ, દરરોજ 50 કિલો ફૂડ વેસ્ટમાંથી અંદાજે 7 ક્યુબિક મીટર ગેસનું ઉત્પાદન થાય છે, જ્યારે 200 કિલો સુગર વેસ્ટમાંથી આશરે 20 ક્યુબિક મીટર ગેસ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે કુલ મળીને બાયોગેસ ઉત્પાદન કંપનીની ગેસ જરૂરિયાતનો મહત્વપૂર્ણ હિસ્સો પૂરો કરે છે.
આ બાયોગેસ પ્લાન્ટના ઉપયોગથી કંપનીએ LPG ગેસના વપરાશમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કર્યો છે. અંદાજે 25 ગેસ બોટલ જેટલો LPG વપરાશ ઓછો થયો છે, જે ગેસ કટોકટીના સમયમાં મોટી રાહતરૂપ સાબિત થયો છે. સાથે સાથે કંપનીના ખર્ચમાં પણ ઘટાડો થયો છે.
BEIL કંપની દ્વારા આ બાયોગેસ પ્લાન્ટ વર્ષ 2024માં શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને છેલ્લા બે વર્ષથી સફળતાપૂર્વક કાર્યરત છે. ગેસ સપ્લાયમાં અનિશ્ચિતતા વચ્ચે આ પ્લાન્ટ કંપની માટે સ્થિર અને વિશ્વસનીય ઊર્જા સ્ત્રોત તરીકે ઉભરી આવ્યો છે.
બાયોગેસ પ્લાન્ટ સાથે સંકળાયેલી અધિકારી પ્રાચી પટેલે જણાવ્યું હતું કે ફૂડ વેસ્ટ અને અન્ય ઓર્ગેનિક વેસ્ટનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને ગેસ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, જે પર્યાવરણ માટે પણ લાભદાયી છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ પણ સુવ્યવસ્થિત બને છે.
કંપનીના વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ અતુલ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે ગેસ કટોકટીના સમયમાં બાયોગેસ પ્લાન્ટે કંપનીને મોટી રાહત આપી છે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે અન્ય ઉદ્યોગો, હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ પણ આ મોડેલ અપનાવે તો તેઓ ગેસ પરની નિર્ભરતા ઘટાડીને ખર્ચમાં બચત કરી શકે છે.
વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે બાયોગેસ પ્લાન્ટ માત્ર ઊર્જા વિકલ્પ નથી, પરંતુ તે પર્યાવરણ સંરક્ષણ માટે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓર્ગેનિક વેસ્ટનો પુનઃઉપયોગ કરીને પ્રદૂષણમાં ઘટાડો થાય છે અને ગ્રીન એનર્જીને પ્રોત્સાહન મળે છે.
BEIL કંપનીએ અન્ય ઉદ્યોગો અને હોટેલ-રેસ્ટોરન્ટને આવા બાયોગેસ પ્લાન્ટ સ્થાપિત કરવા માટે સહકાર આપવાની તૈયારી દર્શાવી છે. આ પહેલ અન્ય ઉદ્યોગો માટે પ્રેરણાદાયી બની શકે છે.
આ રીતે અંકલેશ્વર GIDCમાં બાયોગેસ પ્લાન્ટનો સફળ પ્રયોગ ગેસ કટોકટીના સમયમાં એક વિકલ્પ રૂપે સામે આવ્યો છે, જે ઉદ્યોગોને નવી દિશા આપતો સાબિત થઈ રહ્યો છે.
