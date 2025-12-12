ETV Bharat / state

અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત, વિચલિત કરતા દૃશ્યો! એકનું મોત, 3 ગંભીર રીતે દાઝ્યા

ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જતા સારવાર માટે લઈ જવાયા છે. ઘટનાના CCTV ફુટેજ પણ સામે આવ્યા છે.

અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત થતા આગ ભભૂકી,
અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત થતા આગ ભભૂકી,
ભરૂચ : અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ટ્રક, બાઇક અને રિક્ષા વચ્ચે ગોઝારા અકસ્માત સર્જાયો છે. એક પછી એક ત્રણ વાહનો ટકરાતા આગનું ભયાનક દ્રશ્ય સર્જાયું હતું. ઘટનામાં એક મહિલાનું ઘટના સ્થળે જ જીવંત સળગી જવાથી કરુણ મોત થયું હતું, જ્યારે ત્રણ લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જતા સારવાર માટે લઈ જવાયા છે. ઘટનાના CCTV ફુટેજ પણ સામે આવ્યા છે.

અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર પેટ્રોલ પંપ નજીક બનેલી આ દુર્ઘટનામાં બે બાઇકો વચ્ચે અથડામણ સર્જાઈ હતી. બાઇક અથડાતા પાછળથી આવી રહેલો ટ્રક અચાનક નિયંત્રણ ગુમાવી રિક્ષાને જોરદાર ટક્કર મારતા રિક્ષા પલ્ટી મારી ગઈ હતી. પલ્ટી મારતા જ રિક્ષામાં આગ ભભૂકી ઉઠી અને પળવારમાં જ આગે ભયાનક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું.

અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત

"ટક્કર ખૂબ જ ભયાનક હતો. રિક્ષા પલ્ટી મારી તે જ ક્ષણે આગ ફાટી નીકળી. લોકો દોડી આવ્યા, પરંતુ આગ એટલી વિકરાળ હતી કે મહિલાને બચાવી શકાયું નહિ.ત્રણ લોકોને બહાર કાઢ્યા તે પણ બહુ દાઝી ગયા છે." - હિતેશભાઇ, પ્રત્યક્ષદર્શી

નિરંગ સિંહે આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કરતા પોતાના જીવને જોખમમાં મૂકીને ત્રણ લોકોને આગમાંથી બહાર કાઢ્યા. CCTV ફુટેજમાં પણ દેખાય છે કે પેટ્રોલ પંપના સ્ટાફ હાથમાં અગ્નિશામક બોટલો લઈને દોડી આવ્યા અને આગ બુઝાવવાનું કાર્ય શરૂ કર્યું.

એકનું મોત, 3 ગંભીર રીતે દાઝ્યા
એકનું મોત, 3 ગંભીર રીતે દાઝ્યા

"આગ એટલી ઝડપથી ફેલાઈ કે રિક્ષાની અંદર રહેલી મહિલા બહાર આવી શકે તે માટે અમે પુરા પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ તે જીવતી ભભૂકી ગઈ." - નિરંગ સિંહ, પેટ્રોલ પંપના કર્મચારી

મહિલાનું કરુણ મોત, ત્રણ ગંભીર ઇજાગ્રસ્ત

આ દુર્ઘટનામાં કોંઢ ગામની રહેવાસી ચંપાબહેન વસાવાનું ઘટના સ્થળે જ જીવંત સળગી જવાથી મોત થયું. તેઓ રોજગાર માટે અંકલેશ્વર ઘરકામ કરવા આવતા હતા, એ દરમિયાન આ ભયંકર અકસ્માતનો ભોગ બન્યા. જ્યારે બબલુકુમાર, શર્મિષ્ઠાબેન અને નીલાબહેન ત્રણેય ગંભીર રીતે દાઝ્યા છે. તેમને પ્રથમ ગડખોલ PHC ખાતે પ્રાથમિક સારવાર આપ્યા બાદ ગંભીર સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

આગ પર કાબુ અને ટ્રાફિકજામ

દુર્ઘટના બાદ ઘટના સ્થળે ભારે ટ્રાફિકજામ સર્જાયો હતો. DPMC ફાયર વિભાગે સમયસર પહોંચીને આગ પર કાબુ મેળવ્યો. ટ્રક અને રિક્ષા બંને બળીને ખાક થઈ ગયાં હતાં.

અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત
અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર ત્રિપલ અકસ્માત

CCTVમાં કેદ ભયાનક દ્રશ્યો

અકસ્માતની CCTV ફુટેજમાં પહેલા બે બાઇકો અથડાતી દેખાય છે, ત્યારબાદ ટ્રક રિક્ષાને ટક્કર મારતા જ રિક્ષા પલ્ટી ખાય છે. પલ્ટી મારતા જ ભડાકા સાથે આગ ફાટી નીકળે છે અને રિક્ષામાં બેઠેલા લોકો દાઝી જાય છે. લોકો દ્વારા તરત જ મદદ માટે દોડાદોડ જોવા મળે છે.

ત્રિપલ અકસ્માત થતા મોત
ત્રિપલ અકસ્માત થતા મોત

આ ઘટનાએ અંકલેશ્વર-વાલિયા રોડ પર વાહન વ્યવહારની ઝડપ, સલામતી અને રોડની હાલત વિશે ફરીથી પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. સ્થાનિકો દ્વારા પણ રોડ પર સ્પીડ કંટ્રોલ, સ્પીડબ્રેકર અને પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવાની માંગ ઉઠી રહી છે.

