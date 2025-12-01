ETV Bharat / state

અંતિમ સંસ્કાર માટે પૈસા ના હોવાથી શ્રમજીવી પરિવારે દિકરીના મૃતદેહને સિવિલમાં જ તરછોડ્યો, પોલીસ જવાનો બન્યા માનવતાનું માધ્યમ

આ મુશ્કેલીની ઘડીમાં સિવિલ પોલીસ ચોકીના જવાનો એ આગળ આવી માનવતાનું ઊજળું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.

Published : December 1, 2025 at 2:35 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 3:17 PM IST

ભરુચ : વિકાસની મોટી મોટી યોજનાઓ, કલ્યાણકારી યોજનાઓ અને આદિવાસી સમાજના ઉત્થાનની વાતો વચ્ચે ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાંથી એક હૃદયકારી ઘટના બહાર આવી છે. ગરીબી અને લાચાર પરિસ્થિતિમાં જીવી રહેલા એક શ્રમજીવી આદિવાસી પરિવારને પોતાની 22 વર્ષીય પુત્રીના અંતિમ સંસ્કાર માટે પણ પૈસા ન હોવાથી તેઓએ મૃતદેહને હોસ્પિટલના વોર્ડમાં જ છોડી દીધો હતો. જોકે, આ મુશ્કેલીની ઘડીમાં સિવિલ પોલીસ ચોકીના જવાનો એ આગળ આવી માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું.

અકસ્માત બાદ જીવનમરણની લડત

અંકલેશ્વરના સાગબારા ફાટક પાસે રહેતી કાજલ મહેશ વસાવા એક મહિના પહેલાં અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ હતી. પ્રાથમિક સારવાર બાદ તેને વધુ સારવાર માટે 18મી નવેમ્બરે સુરત નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. લાંબી સારવાર બાદ 26મી નવેમ્બરે કાજલનું દુર્ભાગ્યપૂર્ણ અવસાન થયું હતું.

અકસ્માત બાદ જીવનમરણની લડત (ETV Bharat Gujarat)

કાજલના મૃત્યુ બાદ પરિવાર વધુ મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયો. ગરીબ અને દૈનિક મજૂરી કરતા આ પરિવાર પાસે ન તો અંતિમ સંસ્કાર માટેના પૈસા હતા અને ન તો મૃતદેહ વતન લઈ જવા માટેની વ્યવસ્થા. આ પરિસ્થિતિએ તેમને માનસિક રીતે તોડી નાખ્યા હતા.

લાચાર પરિવારનો હૃદય કંપાવી દેતો નિર્ણય

ઘટના બાદ પરિવાર કાજલનો મૃતદેહ વોર્ડમાં જ છોડી ત્યાંથી નીકળી ગયો. હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ જ્યારે મૃતદેહને કોઈ સંભાળવા ન આવતા જોયું ત્યારે તેમણે સિવિલ પોલીસ ચોકીને જાણ કરી. પોલીસે તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, પરિવાર પાસે પૈસા ન હોવાથી, તેઓ મૃતદેહને અંકલેશ્વર સુધી પાછા જવાની પણ સ્થિતિમાં નહોતા. આ હકીકત સામે આવતા પોલીસ જવાનો પણ મૌન થઈ ગયા.

પોલીસે માનવતા દાખવી

આ ખબર મળ્યા બાદ અંકલેશ્વર પોલીસે પરિવાર સુધી પહોંચીને તેમને પરત સિવિલમાં આવવાની વ્યવસ્થા કરી. પરિવારની વ્યથા સાંભળીને સિવિલ પોલીસ ચોકીના કોન્સ્ટેબલ લક્ષ્મણ વસાવા જીવંત ઉદાહરણ બની ગયા. તેમણે તરત જ આદિવાસી સમાજના પોલીસ વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મદદની અપીલ મોકલી. મેસેજ વાંચતા જ અનેક પોલીસ જવાનોના દિલ પીગળી ગયા અને થોડા જ સમયમાં 35,000 રૂપિયા કરતા વધુ રકમ એકત્ર થઈ ગઈ. આ રકમમાંથી કાજલના અંતિમ સંસ્કાર, એમ્બ્યુલન્સ અને અન્ય જરૂરી ખર્ચની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી.

"સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લક્ષ્મણભાઈ વસાવાએ ગ્રુપમાં મેસેજ નાખ્યા હતા. જેથી પોલીસ જવાનોના ખાસ સહકારથી આદિવાસી દીકરીના મોત બાદ રઝળતા મૃતદેહની અંતિમ ક્રિયા કરવામાં પોલીસની મોટી મદદ અને સહકાર મળ્યો છે, જે બદલ સમાજ પોલીસ કર્મીઓની આભાર માને છે." - પ્રદીપ વસાવા, સામાજિક અગ્રણી, સુરત

સેવાભાવી લોકો પણ આવ્યા આગળ

પોલીસ ઉપરાંત સમાજના સેવાભાવી લોકો પણ મદદે આવ્યા હતા. સેવાભાવી પ્રદીપ વસાવા અને તેમના મિત્રોએ કામગીરીમાં મહત્વપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો હતો. ગોડદારા પોલીસ મથકના રાકેશ વસાવા સહિતના લોકોએ પણ મૃતદેહ અંકલેશ્વર પહોંચાડવામાં મદદ કરી હતી. એક સેવાભાવી એમ્બ્યુલન્સ ચાલકે તો ભાડું લીધા વગર કાજલનો મૃતદેહ ઘરે પહોંચાડ્યો હતો.

કાજલના પિતાએ ભીની આંખે કહ્યું, "મેં આશા છોડી દીધી હતી, પરંતુ આ દેવદૂત જેવા પોલીસ જવાનોએ મારી પુત્રીને અંતિમ વિધિ પુરતી પહોંચાડી. આ ઉપકાર હું જીવનભર ભૂલી નહોતો શકતો."

આ ઘટના ફરી એકવાર સાબિત કરે છે કે માનવતા હજુ પણ જીવંત છે. ગરીબી અને લાચાર પરિસ્થિતિ વચ્ચે પોલીસ જવાનો અને સેવાભાવી લોકો દ્વારા આપવામાં આવેલી મદદે સમાજને દયા, કરુણા અને એકતાનો સાચો સંદેશ આપ્યો છે.

"પરિવારની સ્થિતિ અત્યંત ખરાબ છે, દીકરી અકસ્માત એક મહિના બાદ એકાએક તબિયત લથડતા પ્રથમ ભંરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલ અને બાદમાં સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે દીકરી કાજલના મોત બાદ પરિવાર પાસે આવવા જવા અને મૃતદેહ લઈને આવવાથી અંતિમ ક્રિયાના પણ પૈસા ન હતા. જેથી પોલીસ જવાનોએ મદદ કરી હતી. સેવાકીય સંસ્થાની મદદથી પોલીસ જવાનોએ આપેલ રૂપિયા મારા હાથમાં આપી ગયા હતા. અને ઘર વખરીનો સમાન તથા એમ્બ્યુલન્સના પૈસા પણ આપવા પડ્યા ન હતા. સાથે પોલીસ જવાનો અને સંસ્થા લોકો અંતિમ ક્રિયા સુધી રોકાયા હતા." - અલ્પેશ વસાવા, સ્થાનિક પંચાયત સભ્ય

