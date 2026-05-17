ભરૂચ-અંકલેશ્વરમાં વૃદ્ધોને મદદ કરવાના બહાને ATMમાંથી પૈસાની ચોરી કરતો ઠગ ઝડપાયો, ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રના 47 ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો

ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં ATM કાર્ડ બદલી નિર્દોષ નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી આચરતી ગેંગનો ભરૂચ LCBએ પર્દાફાશ કર્યો છે.

વૃદ્ધોને મદદ કરવાના બહાને ATMમાંથી પૈસાની ચોરી કરતો ઠગ ઝડપાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 17, 2026 at 5:20 PM IST

ભરૂચ: ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં ATM કાર્ડ બદલી નિર્દોષ નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી આચરતી ગેંગનો ભરૂચ LCBએ પર્દાફાશ કર્યો છે. આરોપી ખાસ કરીને વૃદ્ધ લોકોને નિશાન બનાવી ATM ચલાવવામાં મદદ કરવાના બહાને તેમનો PIN જાણી ATM કાર્ડ બદલી રૂપિયા ઉપાડી લેતો હતો. પોલીસે આરોપી પાસેથી રોકડા રૂપિયા અને મોબાઇલ ફોન મળીને કૂલ રૂપિયા 7,400નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

ભરૂચ લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે (LCB) ગોદી રોડ વિસ્તારમાંથી આણંદના તુષાર અનિલભાઈ કોઠારી નામના એક રીઢા ઠગને ઝડપી પાડી ભરૂચ અને અંકલેશ્વરના બે ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. ઝડપાયેલા આરોપી સામે ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ચોરી, છેતરપિંડી અને આઈટી એક્ટ હેઠળ અગાઉ 47 જેટલા ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. આરોપી ખાસ કરીને મોટી ઉંમરના વૃદ્ધોને ATM મશીન ચલાવવામાં મદદ કરવાના બહાને વિશ્વાસમાં લઈ, તેમનો પીન (PIN) જાણી લેતો અને ચાલાકીથી કાર્ડ બદલીને રૂપિયા ઉપાડી લેતો હતો.

ભરૂચ જિલ્લા પોલીસ વડા અક્ષયરાજના માર્ગદર્શન હેઠળ ATM સ્વેપિંગ જેવા ગુનાઓ ઉપર નિયંત્રણ લાવવા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી હતી. જેના અનુસંધાને LCB PI એમ.પી. વાળાના માર્ગદર્શન હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસને માહિતી મળી હતી કે અગાઉ અનેક ATM સ્વેપિંગ કેસોમાં ઝડપાયેલ તુષાર અનીલભાઈ કોઠારી ફરી ભરૂચ વિસ્તારમાં સક્રિય થયો છે જેના આધારે LCB PSI એ.વી. શિયાળિયાની ટીમે ગોદી રોડ વિસ્તારમાં વોચ ગોઠવી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો.

પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ ભરૂચ અને અંકલેશ્વરમાં ATM સ્વેપિંગ કરી ઠગાઈ આચરવાની કબૂલાત કરી હતી. આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે 6 મેના રોજ ભરૂચના શક્તિનાથ સર્કલ નજીક આવેલ SBI ATM પર એક વૃદ્ધ વ્યક્તિને ATM ચલાવવામાં મદદ કરવાનું બહાનુ બનાવી તેમનો PIN જાણી લીધો હતો ત્યારબાદ ચાલાકીપૂર્વક ATM કાર્ડ બદલી શ્રવણ ચોકડી નજીકના ATMમાંથી રૂપિયા 40 હજાર ઉપાડી લીધા હતા.

આ સિવાય 9 મેના રોજ અંકલેશ્વરના ચૌટા નાકા વિસ્તારમાં પણ સમાન રીતે એક વ્યક્તિનું ATM કાર્ડ બદલી તેના ખાતામાંથી રૂપિયા 18 હજાર 500 ઉપાડી લીધા હતા. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી ખાસ કરીને મોટી ઉંમરના લોકોને નિશાન બનાવતો હતો અને ATMમાં મદદના બહાને વિશ્વાસ જીતી ઠગાઈ કરતો હતો.

આરોપીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઉપાડેલા રૂપિયા પૈકી 32 હજાર 500 જૂના કેસના સમાધાન માટે વકીલને ચૂકવ્યા હતા, જ્યારે બાકીના રૂપિયા ઓનલાઈન જુગારમાં વાપરી નાખ્યા હતા. ઝડપાયેલ આરોપી તુષાર અનીલભાઈ કોઠારી (ઉ.વ.36), રહે. ચરોતર બેંક પાસે, આણંદનો રહેવાસી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તેની સામે ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓ ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં પણ ઠગાઈ, ચોરી, ATM સ્વેપિંગ અને IT એક્ટ હેઠળ કુલ 47 જેટલા ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.

આ સમગ્ર મામલે Dysp અનિલ સિસારાએ જણાવ્યું હતું કે, ATMમાં અજાણ્યા વ્યક્તિની મદદ લેતી વખતે ખાસ સાવચેતી રાખવી જોઈએ. સાથે જ કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ PIN જોવાનો પ્રયાસ કરે અથવા ATM કાર્ડ હાથમાં લે તો તરત સાવધાન થવું જરૂરી છે.

હાલ પોલીસે આરોપીને ઝડપી વધુ તપાસ માટે ભરૂચ શહેર “એ” ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનને સોંપ્યો છે. સાથે જ આરોપી અન્ય ક્યાં ક્યાં ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે તે દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

