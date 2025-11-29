શિયાળાની ગુલાબી ઠંડીમાં માણો ગરમાગરમ પોંકની મોજ, છાશ, લીંબુ અને મરીની સેવ સાથે પીરસાતો પોંક કેવી રીતે બને?
ગત વર્ષની સરખામણીમાં ભાવોમાં નોંધપાત્ર વધારો થતા સામાન્ય ગ્રાહકો માટે આ મોંઘવારી ‘ગરમ પોંક’ કરતાં પણ વધુ ગરમ લાગી રહી છે.
ભરુચ : શિયાળાની મોસમ શરૂ થતા જ ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં પોંક પ્રેમીઓની મોજ વધવા લાગી છે. જૂના નેશનલ હાઈવે નંબર 08 અને નર્મદામૈયા બ્રીજથી અંકલેશ્વર સુધીના માર્ગ પર ઠેર ઠેર પોંકની હાટડીઓ ખીલી ઉઠી છે. ઠંડીના મોસમમાં આરોગ્ય માટે ઉત્તમ માનવામાં આવતો પોંક લોકોની જીભે સ્વાદનો ફવારો છાંટે છે.
આ વર્ષે પોંકના ભાવોએ લોકોના ખિસ્સાને તાપમાં મૂકી દીધા છે. ગત વર્ષની સરખામણીમાં ભાવોમાં નોંધપાત્ર વધારો થતા સામાન્ય ગ્રાહકો માટે આ મોંઘવારી ‘ગરમ પોંક’ કરતાં પણ વધુ ગરમ લાગી રહી છે.
જૂના NH-08 પર પોંકની હાટડીઓ ખીલી ઉઠી
ભરૂચ-અંકલેશ્વર વિસ્તારમાં જૂના નેશનલ હાઈવે નંબર 08 પર છાપરા પાટિયા, જુના કાસિયા, બોરભાઠા, બોરભાઠા બેટથી લઈને ગડખોલ પાટિયા સુધી પોંકની દુકાનોની લાઈન જોવા મળી રહી છે. ઠંડીની સવાર અને સાંજના સમયમાં પોંક લેવા લોકોની ભીડ ઉમટી પડે છે. શિયાળાની શરૂઆત સાથે જ પોંકનું વેચાણ જોરશોરથી શરૂ થયું છે જે આગળના પાંચ મહિના સુધી ચાલવાનું રહે છે.
પોંક માટે વાનીની ખેતી અને વરસાદે કર્યા ભાવ ગરમ
અંકલેશ્વર તાલુકાના જુના કાસિયા, બોરભાઠા, બોરભાઠા બેટ અને આસપાસના ગામોમાં પોંક બનાવવા માટે વાની (જુવારની ખાસ જાત)ની ખેતી કરવામાં આવે છે. વાનીનું વાવેતર ચોમાસાની મધ્યસમીર ઓગસ્ટ આસપાસ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ દિવાળી પછી એટલે કે નવેમ્બર મહિનાથી પાક તૈયાર થાય છે. વાનીના કુમળા ડુંડા તોડીને તેને આગ પર રાંધી, મસળી અને ચૂરણી કાઢીને પોંક તૈયાર કરવામાં આવે છે.
આ વર્ષે વધુ વરસાદ અને માવઠાને કારણે વાનીનો પાક ઓછો ઉતર્યો છે. તેની સીધી અસર પોંકના ભાવ પર પડી છે. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, ગયા વર્ષે 800 રૂપિયા કિલો મળતો પોંક આ વર્ષે સીધો 1000 રૂપિયા કિલો સુધી પહોંચી ગયો છે, જેના કારણે લોકો અચંબિત છે.
"આ વર્ષે વરસાદ વધારે પડ્યો હોવાથી વાનીનો પાક બહુ ઓછો ઉતર્યો છે. માગ વધારે અને પુરવઠો ઓછો હોવાથી ભાવ વધી ગયા છે. છતાં પણ લોકો પોતાની મોજ માટે ખરીદી કરે જ છે. પોંકની મોસમ હોય અને લોકો ન ખાય એ તો થઈ જ ન શકે." - રાજ પટેલ, વેપારી
છાશ, લીંબુ અને મરીની સેવ સાથે પીરસાતો પોંક
પોંકને ખાસ કરીને ઠંડું કઢીલું છાશ, ગરમા ગરમ લીંબુ, મરીની સેવ અને મસાલા સાથે પીરસવામાં આવે છે. તેની સુગંધ અને કચ્છી મીઠાશ લોકોનો મન જીતી લે છે. મોંઘવારી હોવા છતાં ખાવાના શોખીનો માટે ભાવની ચિંતા કરતાં સ્વાદ વધારે મહત્વનો છે. ઘણા ગ્રાહકો કહે છે કે શિયાળો એટલે પોંક અને એ વિના મોસમ અધૂરો છે.
જૂનો હાઈવે અને નેશનલ હાઈવે નંબર 48 બંને પર પોંકની હાટડીઓ લોકપ્રિય છે. અહીંથી પસાર થતા સુરત, નવસારી, વસાવા, વડોદરા સહિતના વિસ્તારોના મુસાફરો ખાસ ઊભા રહી પોંકની લિજ્જત માણે છે. ઘણાં લોકો તો પરિવાર માટે પાર્સલ પણ કરાવી લઈને જાય છે.
ગ્રાહક રાજેશ ભંડારી કહે છે. "અમે દર વર્ષે અહીંથી જ પોંક લઈ જઇએ છીએ. પરિવારને આ જગ્યાનો પોંક જ ખાસ ભાવે છે. ભરૂચ–અંકલેશ્વરનો પોંક આખા ગુજરાતમાં ફેમસ છે."
પોંક આયુર્વેદ મુજબ આરોગ્ય માટે ઉત્તમ
પોંક આયુર્વેદ મુજબ શરીરને ગરમી આપે છે, પાચનને સુધારે છે અને શિયાળાની ઋતુમાં અત્યંત પૌષ્ટિક મનાય છે. તેથી લોકો તેને ‘હેલ્ધી વિન્ટર સ્પેશિયલ’ તરીકે પસંદ કરે છે. પરંતુ આ વર્ષે વધેલા ભાવને કારણે સામાન્ય પરિવારો માટે પોંક થોડો મોંઘો સાબિત થઈ રહ્યો છે. તેમ છતાં, શોખીનો માટે ભાવ કરતાં સ્વાદ અગત્યનો હોય છે એટલે પોંકની હાટડીઓ પર ભીડ ઘટતી દેખાતી નથી.
"પોંકની મોસમ આવે એટલે હાટડીઓની આગળ રોનક વધી જાય છે. વહેલી સવારથી લઈને રાત્રિ સુધી લોકોની અવરજવર રહે છે. આ મોસમમાં ભરૂચ – અંકલેશ્વરનો આ વિસ્તાર જિવંત થઈ જાય છે. લોકો દૂર–દૂરથી પોંક લેવા આવે છે. ભાવ ભલે વધી ગયા હોય, પણ સ્વાદનો રાજા તો પોંક જ છે." - હસમુખભાઈ, સ્થાનિક રહેવાસી
શિયાળાની ઠંડી, ગરમા ગરમ પોંક અને તેની સુગંધથી આખું ભરૂચ અંકલેશ્વર જીવંત બની ગયું છે. ભાવો વધ્યા છતાં સ્વાદપ્રેમીઓ પોંકની મજા છોડવા તૈયાર નથી અને મોસમનું આ સૌથી ખાસ આકર્ષણ આ વિસ્તારની ઓળખ બની ગયું છે.
"ભાવ થોડો વધુ છે, પણ સ્વાદ એવો કે માણસ વાગોળાઈ જાય. શિયાળામાં શરીર માટે પોંક બહુ સારું છે, એટલે અમે ભલે મોંઘું પડે છતાં ખાઇએ જ." - ગ્રાહક, દિલીપ ભંડારી
