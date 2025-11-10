ભરૂચના કોબલા ગામે શ્વાન કરડવાથી ભેંસનું મોત, ગ્રામજનોમાં ભય ફેલાતા 38 લોકોએ લગાવી હડકવાની રસી
આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સુધી દોડી ગયા અને સૌએ હડકાની રસી લગાવી. ઘટના બાદ સમગ્ર ગામમાં હડકવાનો ભય છવાયો છે.
Published : November 10, 2025 at 2:48 PM IST
ભરુચ : જિલ્લામાં આમોદ તાલુકાના કોબલા ગામે એક અજીબ અને ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી છે. હડકાયેલા શ્વાને એક દુધાળી ભેંસને કરડતા થોડા સમયમાં જ ભેંસનું મોત થયું હતું. ભેંસનું દૂધ પીતા અનેક ગામજનોમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ, પરિણામે ગામમાંથી કુલ 38 લોકો ભયના ઓથાર હેઠળ આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર સુધી દોડી ગયા અને સૌએ હડકવાની રસી લગાવી. ઘટના બાદ સમગ્ર ગામમાં હડકવાનો ભય છવાયો છે.
શ્વાનના હુમલા બાદ ભેંસનું મોત
માહિતી મુજબ, ગામમાં એક શ્વાને અચાનક દોડધામ દરમિયાન પશુપાલકની ભેંસને કરડી દીધી. શ્વાનનો વ્યવહાર અસામાન્ય હતો અને હુમલા પછી ગાયબ થઈ ગયો હતો. કેટલીક જ કલાકોમાં ભેંસ ગંભીર રીતે જખમી થઈ અને મોતને ભેટી હતી. આ ભેંસનું દૂધ ગામના અનેક લોકો પીતાં હતાં, જેના કારણે ગ્રામજનોમાં ભય વ્યાપ્યો કે ભેંસને હડકવાનો ચેપ લાગેલો હશે.
38 લોકોએ દોડધામ કરી લગાવી હડકવાની રસી
ભેંસના મોતના સમાચાર ફેલાતા જ લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. ભેંસનું દૂધ પીનાર અને ઘરમાં રાખનાર લોકો તેમજ ભેંસના સંપર્કમાં આવેલા પરિવારે તરત જ આરોગ્ય કેન્દ્રનો સંપર્ક કર્યો હતો.
આમોદ સામુહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં એક સાથે 38 જેટલા લોકોએ હડકવાથી રક્ષણ માટે રસી મુકાવી, જેમાં સ્ત્રીઓ, પુરુષો અને ઘરના બાળકોનો સમાવેશ થાય છે. ગામમાં અચાનક ભેગા થયા લોકોના કારણે હોસ્પિટલે ખાસ અલગ લાઇન બનાવી અને તબીબોની હાજરીમાં ઝડપી સારવાર પૂરી પાડવામાં આવી હતી.
ભય રાખવાની જરૂર નથી, પણ તકેદારી જરૂરી – ડોક્ટરનું સ્પષ્ટીકરણ
ડૉ. માનસીબેન મુજબ હડકવાનો કેસ ગંભીર હોય છે, પરંતુ સમયસર રસી લઈ લેવાય તો કોઈ જોખમ રહેતું નથી. ગામના લોકો સાવધાનીના ભાગરૂપે આવ્યા હતા, અમે તમામને રસી આપી છે. ભેંસમાં ચેપની પુષ્ટિ માટે નમૂના મોકલાયા છે. હાલ કોઈને ગભરાવાની જરૂર નથી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, જો કોઈ પણ પશુને શ્વાન અથવા જંગલી પ્રાણી કરડે તો તે પશુનું દૂધ કે માંસ તાત્કાલિક ટાળવું જોઈએ અને રસીકરણ કરાવવું અનિવાર્ય છે.
ગ્રામજનોના દિલમાં દહેશત
જયેન્દ્રસિંહ રાજે જણાવ્યું કે, "અમે રોજ ભેંસનું દૂધ પીએ છીએ. ભેંસને કરડ્યા પછી થોડા સમયમાં જ તે મરી ગઈ. શ્વાન પણ અચાનક ગાયબ થઈ ગયું. હડકવાનો ભય મગજમાં આવી ગયો. એટલે ગામમાંથી બધા લોકો સારવાર માટે દોડી ગયા હતા." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ગામમાં બાળકો અને વૃદ્ધો હોવાથી સૌ કોઈએ રસી લેવો જરૂરી માન્યો.
પશુપાલક પરિવારએ પણ રસી લગાવી
ભેંસની સંભાળ રાખનારા પરિવારના સભ્યોએ પણ તકેદારી રાખી અને સૌએ હડકવાની રસી લીધી છે. પરિવાર હાલ તબીબોની માર્ગદર્શન હેઠળ છે.
શ્વાનને શોધવાની કાર્યવાહી
ગામના લોકો અને ગ્રામ પંચાયતે મળીને ગામમાં રહેતા શ્વાનોની તપાસ શરૂ કરી છે. શ્વાન હાલ સુધી મળી આવ્યું નથી. હડકવાના કેસમાં શ્વાનને ઝડપી તેની તપાસ કરવી જરૂરી હોવાથી સ્થાનિક વેટરનરી વિભાગ પણ ગામમાં પહોંચ્યો છે.
હડકવાની જાણકારી – કેમ ફેલાય છે?
હડકવો (Rabies)એ એક જીવલેણ વાયરસ છે, જે સામાન્ય રીતે શ્વાન, બિલાડી જેવા પ્રાણીઓના કરડવાથી માનવી કે અન્ય પ્રાણીઓને થાય છે. એક વખત ચેપ શરીરમાં ફેલાઈ જાય પછી સારવાર લગભગ અસંભવ બને છે. પરંતુ સમયસર રસી લેવાથી સંપૂર્ણ રક્ષણ મળે છે.
ગામમાં પહેલીવાર આવી ઘટના
ગામ લોકો કહે છે કે, આ પહેલીવાર છે. જ્યારે આવા ભય અને ગભરાટમાં ગામના ઘણા લોકો એક સાથે હોસ્પિટલ પહોંચ્યા છે. આરોગ્ય વિભાગે ગામમાં જાગૃતિ અભિયાન ચલાવવાની તૈયારી દર્શાવી છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ ગામમાં ચિંતા અને ભયનો માહોલ સર્જ્યો છે, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગની ઝડપી કાર્યવાહી અને ગામજનોની સાવચેતીથી મોટી નુકસાની ટળી છે.
આ પણ વાંચો...