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ભરૂચ : સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કેસમાં આરોપીને 20 વર્ષની સખત કેદ, ₹25 હજારનો દંડ

વાલિયા વિસ્તારમાં સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના કેસમાં અંકલેશ્વર એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે.

કોર્ટનો મહત્ત્વનો ચુકાદો
કોર્ટનો મહત્ત્વનો ચુકાદો (ETV BHARAT GUJARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 2, 2026 at 12:55 PM IST

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ભરૂચઃ વાલિયા વિસ્તારમાં સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવાના કેસમાં અંકલેશ્વર એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. કોર્ટે આરોપી યોગેશ વેચાણ વસાવાને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. આ ઉપરાંત આરોપીને ₹25 હજારનો દંડ ભરવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે. દંડની રકમ નહીં ભરવામાં આવે તો વધુ પાંચ મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવાની સજા પણ ફટકારવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, વાલિયા વિસ્તારમાં સગીરા સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ આચરવામાં આવ્યું હોવાની ફરિયાદ સગીરાની માતાએ 19 ફેબ્રુઆરી, 2025ના રોજ વાલિયા પોલીસ મથકે નોંધાવી હતી. ફરિયાદના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધી સમગ્ર મામલાની તપાસ શરૂ કરી હતી.

આ કેસની તપાસ ભરૂચની ઇન્વેસ્ટિગેશન યુનિટ ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વુમન શાખા દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન માંગરોળ તાલુકાના વકીલપરા ગામના રહેવાસી યોગેશ વેચાણ વસાવાની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આરોપી વિરુદ્ધ અંકલેશ્વરની એડિશનલ ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટમાં ચાર્જશીટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન સરકારી પક્ષ તરફથી સરકારી વકીલ પિયુષ રાજપૂતે આરોપ સામેના પુરાવા અને દલીલો રજૂ કરી હતી.

સરકારી પક્ષે કોર્ટ સમક્ષ આશરે 30 જેટલા દસ્તાવેજી પુરાવા અને 16 મૌખિક પુરાવા રજૂ કર્યા હતા. કેસની સુનાવણી દરમિયાન રજૂ થયેલા પુરાવા અને સરકારી વકીલની દલીલોને ધ્યાને લઈ સ્પેશિયલ POCSO કોર્ટના જજ એસ.પી. રાહતકર દ્વારા ચુકાદો સંભળાવવામાં આવ્યો હતો.

કોર્ટે આરોપી યોગેશ વેચાણ વસાવાને 20 વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે. સાથે જ ₹25 હજારનો દંડ પણ કર્યો છે. જો આરોપી દંડની રકમ ભરવામાં નિષ્ફળ જાય તો વધુ પાંચ મહિનાની સાદી કેદ ભોગવવાનો હુકમ કરવામાં આવ્યો છે.

આ ચુકાદા સાથે સગીરા સાથેના દુષ્કર્મના આ કેસમાં કોર્ટની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ છે. સમગ્ર કેસમાં તપાસ એજન્સી દ્વારા એકત્ર કરવામાં આવેલા પુરાવા તેમજ સરકારી પક્ષની દલીલો મહત્વપૂર્ણ રહી હતી. સગીરાઓ સામેના જાતીય ગુનાઓના કેસમાં POCSO કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આવા કેસોમાં તપાસ દરમિયાન સગીરાની ઓળખ અને ગોપનીયતા જાળવવી કાયદાકીય રીતે મહત્વપૂર્ણ છે.

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