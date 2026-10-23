ભરૂચ: અંકલેશ્વરના નિલેશ ચોકડી પાસે NH-48 પર મહાકાય ટ્રક બ્રિજ સાથે અથડાયો, બ્રિજના સળિયા બહાર આવી ગયા
ઘટનાને પગલે તંત્ર દ્વારા બ્રિજ પરની અવરજવર બંધ કરવાની ફરજ પડી
Published : October 23, 2026 at 3:08 PM IST
ભરૂચ: જિલ્લાના અંકલેશ્વરમાં નિલેશ ચોકડી પાસે નેશનલ હાઇવે-48 પર વહેલી સવારે ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. મહાકાય મશીનરી લઈને જઈ રહેલો એક ટ્રક બ્રિજ સાથે ધડાકાભેર અથડાતાં બ્રિજના કેટલોક હિસ્સાને નુકસાન થયું હતું. ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બ્રિજનો કેટલોક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. ઘટનાને પગલે તંત્ર દ્વારા બ્રિજ પરની અવરજવર બંધ કરવાની ફરજ પડી છે. આના કારણે સુરતથી વડોદરા તરફ જતા માર્ગ પર ટ્રાફિકની સમસ્યા ઊભી થઈ છે.
મહાકાય ટ્રકની ટક્કરથી બ્રિજને નુકસાન
મળતી માહિતી મુજબ, મહાકાય મશીનરી લઈને જતો ટ્રક નિલેશ ચોકડી નજીક NH-48 પર આવેલા બ્રિજ સાથે અથડાયો હતો. વહેલી સવારે બનેલી આ ઘટનાથી બ્રિજના કેટલોક હિસ્સાને નુકસાન પહોંચ્યું હતું અને ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. બ્રિજને ભારે નુકસાન થયું હોવાના પગલે વાહનચાલકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા બ્રિજ બંધ કરવામાં આવ્યો હતો.
બ્રિજ બંધ થતાં આ માર્ગ પરથી પસાર થતાં વાહનોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સુરતથી વડોદરા તરફ જતા વાહનચાલકોને ટ્રાફિકજામની પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. બ્રિજને થયેલા નુકસાનને પગલે વાહનવ્યવહાર પર તેની સીધી અસર જોવા મળી રહી છે.
અંકલેશ્વર શહેર અને GIDC વચ્ચેની અવરજવરને અસર
અંકલેશ્વર શહેર અને GIDCને જોડતો આ મુખ્ય બ્રિજ બંધ થતાં નોકરિયાત વર્ગની મુશ્કેલીઓ વધી છે. રોજિંદા કામકાજ માટે શહેર અને ઔદ્યોગિક વિસ્તાર વચ્ચે અવરજવર કરતા કર્મચારીઓને હવે વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની ફરજ પડશે.
અંકલેશ્વર GIDCમાં મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ અવરજવર કરતા હોવાથી બ્રિજ બંધ થવાની અસર ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પર પડી રહી છે. વાહનચાલકોને પોતાના ગંતવ્ય સુધી પહોંચવા માટે વૈકલ્પિક માર્ગ પસંદ કરવો પડશે, જેના કારણે મુસાફરીમાં વિલંબ થવાની શક્યતા છે.
જૂના નેશનલ હાઇવે પર ટ્રાફિકનું ભારણ વધ્યું
બ્રિજ બંધ થતાં જૂના નેશનલ હાઇવે પર આવેલા પ્રતિન ચોકડી, વાલિયા ચોકડી અને GIDC વિસ્તારમાં વાહનોનું ભારણ વધ્યું છે. મુખ્ય માર્ગ બંધ થતાં વાહનચાલકો વૈકલ્પિક માર્ગો તરફ વળતાં આ વિસ્તારોમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા વધુ ગંભીર બની શકે છે.
નોકરિયાત વર્ગ અને અન્ય વાહનચાલકોને હાલ વાલિયા ચોકડી તથા રાજપીપળા ચોકડી તરફના વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. વાહનચાલકોએ માર્ગ પર નીકળતાં પહેલાં ટ્રાફિકની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને મુસાફરીનું આયોજન કરવું હિતાવહ રહેશે.
બ્રિજ ક્યારે ખુલશે તેના પર સૌની નજર
અંકલેશ્વરના નિલેશ ચોકડી નજીક બનેલી આ ઘટનાએ બ્રિજની સુરક્ષા અને વાહનવ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઊભા કર્યા છે. બ્રિજને થયેલા નુકસાન બાદ તેને બંધ કરવામાં આવ્યો છે, જેના કારણે શહેર અને GIDC વચ્ચેની અવરજવરને અસર પહોંચી છે.
હવે બ્રિજનું નુકસાન દૂર કરી તેને ફરી વાહનવ્યવહાર માટે ક્યારે ખુલ્લો મૂકવામાં આવે છે, તેના પર સૌની નજર રહેશે. ત્યાં સુધી વાહનચાલકોએ વૈકલ્પિક માર્ગોનો ઉપયોગ કરી ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું જરૂરી છે.
આ પણ વાંચો: