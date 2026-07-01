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ભરૂચ : ઝઘડિયા GIDC લાફા કાંડ કેસમાં AAP નેતાઓની મુશ્કેલી વધી, ત્રણ આગેવાનો બે દિવસના રિમાન્ડ પર

કંપનીમાં આગ લાગ્યાની ઘટના બાદ પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન સર્જાયેલા વિવાદ અને પોલીસ સાથેની તકરારના કેસમાં ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા

ઝઘડિયા GIDC લાફા કાંડ કેસમાં AAPના ત્રણ આગેવાનો બે દિવસના રિમાન્ડ પર
ઝઘડિયા GIDC લાફા કાંડ કેસમાં AAPના ત્રણ આગેવાનો બે દિવસના રિમાન્ડ પર (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 7:08 AM IST

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ભરૂચ: ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં આવેલી મેટ્રોપોલિટન એક્ઝિમકેમ પ્રા. લિ. કંપની ખાતે બનેલા લાફા કાંડ કેસમાં પોલીસે તપાસ વધુ તેજ બનાવી છે. આ કેસમાં ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સહિત ચાર આરોપીઓ સામે નોંધાયેલા ગુનાઓની તપાસના ભાગરૂપે પોલીસે આમ આદમી પાર્ટીના ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય રજની વસાવા અને ઝઘડિયા તાલુકા પ્રમુખ સર્જન વસાવાની ધરપકડ કર્યા બાદ કોર્ટમાં રજૂ કર્યા હતા. કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓના બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે.

માહિતી અનુસાર ઝઘડિયા GIDCમાં આવેલી મેટ્રોપોલિટન એક્ઝિમકેમ કંપનીમાં આગ લાગ્યાની ઘટના બાદ પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન સર્જાયેલા વિવાદ અને પોલીસ સાથેની તકરારના કેસમાં ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ઉપરાંત પિયુષ પટેલ, રજની વસાવા અને સર્જન વસાવાના નામ પણ સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા.

ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય રજની વસાવા અને ઝઘડિયા તાલુકા પ્રમુખ સર્જન વસાવા બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર
ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ, જિલ્લા પંચાયત સભ્ય રજની વસાવા અને ઝઘડિયા તાલુકા પ્રમુખ સર્જન વસાવા બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ પર (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે અગાઉ ચારેય આરોપીઓને નોટિસ પાઠવી તપાસમાં હાજર રહેવા જણાવ્યું હતું. જોકે, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અન્ય કેસમાં સજા ભોગવી હાલ જેલમાં હોવાથી તેઓ હાજર રહી શક્યા ન હતા. બીજી તરફ 29 જૂનના રોજ પિયુષ પટેલ, રજની વસાવા અને સર્જન વસાવા ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સમક્ષ હાજર થતા પોલીસ દ્વારા તેમની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.

AAPના 3 નેતાઓની મુશ્કેલી વધી
AAPના 3 નેતાઓની મુશ્કેલી વધી (Etv Bharat Gujarat)

ધરપકડ બાદ ત્રણેય આરોપીઓને સ્થાનિક કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેસમાં વધુ પૂછપરછ, ઘટનાક્રમની વિગતો મેળવવા, ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવા, મોબાઇલ ડેટા તથા અન્ય સાક્ષીઓ અંગે તપાસ કરવાની જરૂરિયાત દર્શાવી પોલીસે રિમાન્ડની માંગણી કરી હતી. બંને પક્ષોની દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે ત્રણેય આરોપીઓના બે દિવસના પોલીસ રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા.

ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા
ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ હવે રિમાન્ડ દરમિયાન સમગ્ર ઘટનાક્રમની કડી મેળવવા, ઘટનાસ્થળે હાજર રહેલા અન્ય લોકોની ભૂમિકા, વીડિયો ફૂટેજ, મોબાઇલ કોલ ડિટેઇલ્સ તેમજ અન્ય પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની દિશામાં તપાસ આગળ વધારશે. કેસમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે નહીં તે મુદ્દે પણ પૂછપરછ કરવામાં આવશે.

આ કેસના ચોથા આરોપી ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા હાલ અન્ય એક કેસમાં જેલમાં સજા ભોગવી રહ્યાં છે. તેમના તરફથી અગાઉ વકીલ મારફતે જવાબ રજૂ કરવામાં આવ્યો હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.

ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા
ઝઘડિયા GIDC પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્રણ અલગ-અલગ ગુનાઓ નોંધવામાં આવ્યા હતા (Etv Bharat Gujarat)

ઝઘડિયા GIDC લાફા કાંડને લઈને રાજ્યના રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચાઓ તેજ બની છે. એક તરફ પોલીસ કાયદેસરની કાર્યવાહી આગળ વધારી રહી છે, તો બીજી તરફ આમ આદમી પાર્ટી સમગ્ર કેસને રાજકીય પ્રેરિત ગણાવી રહી છે. હવે રિમાન્ડ દરમિયાન પોલીસની તપાસમાં કયા નવા ખુલાસા થાય છે તેના પર સૌની નજર મંડાઈ છે.

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TAGGED:

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GUJARAT AAP
AAP LEADERS IN POLICE REMAND
આમ આદમી પાર્ટી
AAP

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