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ભરૂચ : 250 વર્ષ જૂના મેઘરાજા-છડી મહોત્સવનો પ્રારંભ, ભોયવાડમાં પરંપરાગત પૂજન સાથે ચાર દિવસીય મેળો જામ્યો

ચાર દિવસ સુધી ચાલનારા આ ભાતીગળ મહોત્સવને લઈને શહેરમાં ધાર્મિક આસ્થા સાથે મેળાનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

મેઘરાજા-છડી મહોત્સવ
મેઘરાજા-છડી મહોત્સવ (etv bharat gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 1:54 PM IST

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ભરૂચ: ભરૂચ શહેરમાં વર્ષોથી ઉજવાતો મેઘરાજા-છડી મહોત્સવ આજથી ભવ્ય માહોલમાં શરૂ થયો છે. સાતમ નિમિત્તે ભોયવાડ સ્થિત ઘોઘારાવ મંદિરે પરંપરાગત રીતે પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. ચાર દિવસ સુધી ચાલનારા આ ભાતીગળ મહોત્સવને લઈને શહેરમાં ધાર્મિક આસ્થા સાથે મેળાનો માહોલ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. આશરે 250 વર્ષથી મેઘરાજા-છડી મહોત્સવ ઉજવાતો હોવાની પરંપરા છે.

આજે સાતમના દિવસે ભોયવાડ સ્થિત ઘોઘારાવ મહારાજના મંદિરે પરંપરાગત વિધિ મુજબ પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મેઘરાજાને નવા વસ્ત્રો પરિધાન કરાવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ ઘોઘારાવ મહારાજના ચોકમાં છડીદારોએ પરંપરાગત રીતે છડી ઝુલાવી મહોત્સવનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

મેઘરાજા અને છડી મહોત્સવમાં ભોઈ સમાજની પરંપરા સાથે ખારવા અને વાલ્મિકી સમાજના છડી મહોત્સવનો પણ પરંપરાગત પ્રારંભ થયો છે. વિવિધ સમાજોની વર્ષો જૂની પરંપરાઓ એકસાથે જોવા મળતાં શહેરમાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક માહોલ સર્જાયો છે.

મહોત્સવને પગલે ભરૂચ શહેરના મુખ્ય માર્ગો પણ મેળામાં પરિવર્તિત થયા છે. પાંચબત્તીથી સોનેરી મહેલ સુધીના વિસ્તારમાં વિવિધ દુકાનો, ખાણીપીણીના સ્ટોલ અને મંડપ ઉભા કરવામાં આવ્યા છે. સ્ટેશન રોડ વિસ્તારમાં પણ મેળાની રોનક જોવા મળી રહી છે. આગામી દિવસોમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો મેળાની મુલાકાત લે તેવી શક્યતા છે.

મેઘરાજા-છડી મહોત્સવ (etv bharat gujarat)

સ્થાનિક માન્યતા મુજબ ભરૂચમાં છપ્પાનિયા દુકાળના સમયથી મેઘઉત્સવની પરંપરા શરૂ થઈ હતી. તે સમયે ભોઈ સમાજ દ્વારા નર્મદા નદીની માટીમાંથી મેઘરાજાની પ્રતિમા બનાવી વરસાદ માટે પૂજન-અર્ચન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારથી આજદિન સુધી નર્મદાની માટીમાંથી મેઘરાજાની પ્રતિમા બનાવી પૂજા કરવાની પરંપરા જળવાઈ રહી છે.

સાતમ, આઠમ, નોમ અને દશમ એમ ચાર દિવસ સુધી ચાલનારા આ ભાતીગળ મેળામાં ભરૂચ ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ શ્રદ્ધાળુઓ અને લોકો ઉમટશે. મહોત્સવ દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે તે માટે પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ જરૂરી બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.

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