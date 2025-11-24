ભરૂચ: નેત્રંગના કોલીયાપાડા ગામે માનવભક્ષી દીપડાનો કહેર, 10 વર્ષના રિતીક વસાવાનું કરૂણ અવસાન, પંથકમાં ફફડાટ
દીપડાના વધતા આતંકને કારણે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે અને વન વિભાગ સામે સુરક્ષા વધારવાની માંગ ઉઠી છે.
Published : November 24, 2025 at 9:33 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકાના કોલીયાપાડા ગામે માનવભક્ષી બનેલા દીપડાએ 10 વર્ષના નિર્દોષ બાળક પર હિંસક હુમલો કરી તેની જીંદગી છીનવી લીધી છે. મધ્યાહ્નના સમય દરમિયાન બનેલી આ ઘટના માત્ર પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચિંતા અને ભયનું વાતાવરણ પેદા કરી ગઈ છે. દીપડાના વધતા આતંકને કારણે ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો છે અને વન વિભાગ સામે સુરક્ષા વધારવાની માંગ ઉઠી છે.
ઘટનાની વિગત
આજે બપોરે આશરે 12 વાગ્યે રિતીક સુખદેવ વસાવા નામનો 10 વર્ષનો માસૂમ બાળક ગામની નજીક આવેલા ખેતરમાં રમતો હતો. આ સમયે સંજોગવશાત તે દીપડાના સામો આવ્યો. ક્ષણમાં જ દીપડો રિતીક પર ઝપટ્યો અને એને ગળાના ભાગે ભયાનક રીતે પકડી લીધા. રિતીકની માતા પણ નજીક જ કામ કરી રહી હતી અને દીપડાની આક્રામક હરકત જોઈને ગભરાઈ ગઈ. તેમણે ચીસો પાડી સાથોસાથ ગામલોકોને મદદ માટે બોલાવ્યા. માતાની બૂમો સાંભળી ગ્રામજનોએ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા, જેના કારણે દીપડો બાળકને અડધી મરી હાલતમાં છોડીને જંગલ તરફ ભાગી ગયો.
બાળકને બચાવવા માટેના પ્રયાસો
ગંભીર રીતે ઘાયલ રિતીકને તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ઉમલ્લા સરકારી હોસ્પિટલ લઈ જવાયો, પરંતુ ગળાના ભાગે થયેલી ઘાતક ઈજાઓને કારણે સારવાર દરમિયાન તેની સ્થિતિ વધુ નાજુક થઈ ગઈ હતી. ઉમલ્લાથી તેને આગળ રાજપીપળાની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો.
ધારાસભ્ય રિતેશ વસાવા ઘટનાની જાણ થતાં જ સક્રિય થઈ ગયા. તેમણે પોતાની હાજરીમાં બાળકને હોસ્પિટલ ખસેડવાની વ્યવસ્થા કરી અને પોતે રાજપીપળા હોસ્પિટલ સુધી જઈ પરિવારને હિંમત આપી અને તબીબી ટીમ પાસેથી રિતીકની સ્થિતિ અંગે માહિતી મેળવી હતી.
છતાં તબીબોની તમામ સારવાર અને પરિવારના આક્રંદ વચ્ચે નાનકડા રિતીકને બચાવી શકાયો નહીં. ગળાના ભાગે થયેલી આંતરિક ઈજાઓ ગંભીર હોવાથી બાળકનું કરુણ અવસાન થયું હતુ.
ગામમાં શોક અને ગભરાટ
નાના બાળકના કરુણ અંતથી કોલીયાપાડા ગામમાં અવિરત રડવાલા અવાજો સંભળાયા. માત્ર રિતીકનો પરિવાર જ નહીં, પરંતુ ગામ અને આસપાસના પંથકના લોકો પણ આ દુર્ઘટનાથી હચમચી ગયા છે. બાળકો-મહિલાઓને એકલા બહાર જવા પ્રતિબંધ જેવી સ્થિતિ ઉભી થઈ છે, કારણ કે દીપડો છેલ્લા થોડા સમયથી વિસ્તારની આસપાસ હોવાના પુરાવા ગ્રામજનો આપી રહ્યા છે.
ગ્રામજનોના આક્ષેપ અને માંગણીઓ
ગ્રામજનોનો આક્ષેપ છે કે કોલીયાપાડા, ખેતરો અને આસપાસના પહાડી વિસ્તારમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી દીપડાની હિલચાલ જોવા મળી રહી હતી. સમયસર વન વિભાગે પગલાં લીધા હોત તો આજે એક નિર્દોષનું જીવન બચી શક્યું હોત.
લોકો વનવિભાગ પાસે નીચે મુજબની માંગ કરી રહ્યા છે:
- દીપડાને પકડવા માટે તાત્કાલિક ટ્રેપિંગ ટીમ મોકલવી
- ગામના આસપાસ પેટ્રોલિંગ વધારવું
- રાત્રિના સમયે ગામ નજીક પાણીનાં ડેમ અને ખેતરોમાં નજર રાખવી
- સ્કૂલ જતા નાના બાળકો માટે સુરક્ષાની વ્યવસ્થા કરવી
- દીપડાની હિલચાલ અંગે ગામજનોને સતત માહિતી આપવી
વન વિભાગને પડેલો મોટો પડકાર
વન વિભાગ હવે માનવભક્ષી બનતા દીપડાને પકડવા માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે, દીપડાને પકડવા ટ્રેપ કેજ અને નિષ્ણાત ટીમ મોકલી આપવામાં આવી છે. પરંતુ પહાડી વિસ્તાર, ઘાટવાળા માર્ગો અને ઘન વૃક્ષો હોવાને કારણે દીપડાને શોધવું મુશ્કેલ બની શકે છે.
આદિવાસી વિસ્તારમાં કુદરતી સંકટ
આ વિસ્તારમાં જંગલ વિસ્તાર માનવ વસાહતો સાથે જોડાયેલો હોવાથી વન્યપ્રાણીઓની હલચલ સતત વધતી જાય છે. પાણીનો અભાવ, જંગલમાં ખોરાકની ઘટ તથા વધતી વસતિને કારણે દીપડા ગામની નજીક આવતાં હોવાનો પ્રકૃતિવિદોનો મત છે. આવા સમયે બાળકો અને મહિલાઓ ખાસ જોખમમાં રહે છે.
સમગ્ર વિસ્તારમાં ફેલાયો ડર
રિતીકના અંતિમ સંસ્કાર પહેલા ગામમાં મોટા પ્રમાણમાં લોકો ભેગા થયા હતા. સૌએ એક જ માંગ કરી કે “આ દીપડાને પકડો, નહિ તો બીજા બાળકો પણ જોખમમાં છે.”
નાના રિતીકનું અચાનક જવું સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનું વાદળ છવાઈ ગયું છે. ઘણા ગ્રામજનો કહે છે કે, હવે સુધી આવા હુમલા માત્ર જંગલ પાસે સાંભળાતા હતા, પણ હવે ગામની અંદર બાળકો પર હુમલો થવા લાગ્યો છે, જે ચિંતાનો વિષય છે.
આ દુઃખદ ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે મનુષ્ય અને વન્યપ્રાણી વચ્ચેનો સંઘર્ષ વધતો જઈ રહ્યો છે. હવે શહેર હોય કે ગામ માનવ સુરક્ષાની જવાબદારી તંત્ર દ્વારા વધુ મજબૂત રીતે નિભાવવી જ પડશે.
