ભરૂચ: નેત્રંગમાં 10 વર્ષીય બાળકી પર દુષ્કર્મ બાદ મોત, પરિવારે લગાવ્યો તંત્ર પર બેદરકારીનો આરોપ
ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતી બાળકીની સારવાર દરમિયાન સયાજી હોસ્પિટલના બીછાને મોત નીપજતા પરિવાર અને ગામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : November 24, 2025 at 2:59 PM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના નેત્રંગ તાલુકામાં 10 વર્ષીય બાળકી પર થયેલા દુષ્કર્મ અને સારવાર દરમિયાન થયેલા મોતે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોક તથા ક્રોધનું મોજું પેદા કર્યું છે. ધોરણ 7માં અભ્યાસ કરતી બાળકીની સારવાર દરમિયાન સયાજી હોસ્પિટલના બીછાને મોત નીપજતા પરિવાર અને ગામજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
નેત્રંગ તાલુકાના રૂપઘાટ ગામનો યુવક નરેશ વસાવાએ બાળકી સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનું બહાર આવ્યું છે. શાળામાંથી નીકળતી બાળકી પોતાની ઓળખાણના યુવકને મળી, જેણે તેને સાથે ચાલવા કહ્યું. શાળાથી ગામ તરફ જતા માર્ગ પર આવેલ કપાસ, તુવેરના ખેતરમાં યુવકે ધાકધમકી આપી બર્બરતા પૂર્વક દુષ્કર્મ આચર્યું. ઘટનાથી ગભરાયેલી બાળકી ઘરે પહોંચી અને પોતાની કાકીને આખી હકીકત કહી. પરિવાર તરત જ તેને નેત્રંગ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર લઈ ગયો.
ઉપચારમાં ઉણપ, પરિવારના ગંભીર આક્ષેપો:
પરિવારે આક્ષેપ કર્યો કે બાળકીની હાલત ગંભીર હોવા છતાં તેને યોગ્ય સારવાર મળી નહોતી. નેત્રંગ પોલીસના એક જમાદારે પરિવરને કહ્યું હોવાનું પરિવારનો દાવો છે કે “ફરિયાદ દાખલ ન થાય ત્યાં સુધી સિવિલમાં સારવાર નહીં મળે.” વધુમાં, “દીકરી સહી સલામત છે, કશું થયું નથી, આર્થિક સહાય લઈ સમાધાન કરો” એમ કહી પરિજનઓ પર દબાણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો પણ પરિવારનો ગંભીર આક્ષેપ છે.
બાળકીની હાલત સતત ખરાબ થવા લાગી, જેના બાદ તેને રાજપીપળાની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ રાજપીપળામાં પાંચ દિવસ સુધી યોગ્ય સારવાર સુધી મળી નહોતી, અને પરિસ્થતિ બગડતા બાળકીને અંતે વડોદરાની એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.
જિંદગી સામેની જંગમાં હાર:
એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા, પરંતુ બાળકીની આંતરિક ઈજાઓ ગંભીર હોવાથી અંતે આજે સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું. બાળકીના અંતિમ શબ્દો અને તેના સંઘર્ષને યાદ કરતાં પરિવારજનો ગર્ભિત વ્યથા સાથે ફફડી ઉઠ્યા.
પરિવારનો આક્રોશ ‘ન્યાય માટે 12 દિવસ સુધી રઝડતા રહ્યા’
બાળકીના પરિવારના વડીલે જણાવ્યું કે “આદિવાસી વિસ્તારની વાસ્તવિક હકીકત એવી છે કે ન્યાય માટે અમે 12 દિવસ સુધી તંત્ર પાસે રઝડતા રહ્યા. જો પોલીસ અને હોસ્પિટલોએ સહકાર આપ્યો હોત તો આજે અમારી દીકરી જીવતી હોત.”
પરિવારના દાવા મુજબ બાળકીએ વારંવાર કહ્યું હતું કે દુષ્કર્મ નરેશ વસાવાએ જ કર્યું છે અને ‘જેની સાથે દુષ્કર્મ થયું તે જ જાણે છે’, તેમ પરિવારનું તર્ક છે.
પોલીસની કાર્યવાહી, દબાણ બાદ ધરપકડ
પરિવાર દ્વારા સતત દબાણ બાદ નેત્રંગ પોલીસે આરોપી નરેશ વસાવાની ધરપકડ કરી છે. જોકે પરિવારનો આક્ષેપ છે કે શરૂઆતથી જ પોલીસે યોગ્ય રીતે ફરિયાદ લેવાની કામગીરીમાં ગંભીરતા દાખવી હતી.
પરિવાર કરે છે કડક પગલાંની માંગ:
દુષ્કર્મ અને બેદરકારીના કારણે થયેલા મોત પછી પરિવાર અને ગામજનો આરોપીને કડક સજા આપવા માંગ કરી રહ્યા છે. તેઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે બાળકી માટે ન્યાય મળ્યા સુધી લડત અટકાવવામાં આવશે નહીં.
