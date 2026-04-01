જામનગરમાં ચૂંટણીનો ધમધમાટ: ભાજપ દ્વારા 'સેન્સ' પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ, ટિકિટ વાંછુકોનો ભારે ધસારો

જામનગર જિલ્લા અને શહેરમાં ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી માટેની કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે, તેથી ભાજપ શહેર અને જિલ્લા કાર્યાલયે દાવેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી.

જામનગરમાં ચૂંટણીનો ધમધમાટ
જામનગરમાં ચૂંટણીનો ધમધમાટ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 1, 2026 at 6:30 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 8:23 PM IST

જામનગર: ગુજરાતમાં આગામી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓને લઈને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. જામનગર જિલ્લા અને શહેરમાં ભાજપ દ્વારા ઉમેદવારોની પસંદગી માટેની કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે. આજે જામનગર ભાજપના શહેર અને જિલ્લા કાર્યાલય ખાતે દાવેદારોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી, જેનાથી ચૂંટણીનો માહોલ જામ્યો હોય તેવું સ્પષ્ટ જણાઈ રહ્યું છે.

​જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયત માટે સેન્સ પ્રક્રિયા

​જામનગરના 'અટલ ભવન' ખાતે જિલ્લા પંચાયતની 1 બેઠક અને જિલ્લાની 6 તાલુકા પંચાયતોની ચૂંટણી માટે ઉમેદવારોની પસંદગી અર્થે સેન્સ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, સિક્કા નગરપાલિકા માટે પણ નિરીક્ષકો દ્વારા દાવેદારોને સાંભળવામાં આવી રહ્યા છે.

ભાજપ દ્વારા 'સેન્સ' પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ (Etv Bharat Gujarat)

​નિરીક્ષકોની ભૂમિકા: સંગઠન દ્વારા નિમવામાં આવેલા 6 નિરીક્ષકો દ્વારા આ પ્રક્રિયા 2 દિવસ સુધી ચાલશે.

​ચૂંટણીનો વ્યાપ: જિલ્લાની 06 તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની બેઠકો પર રસાકસીભર્યો જંગ જોવા મળશે.

ભાજપે કર્યા તૈયારીઓના શ્રી ગણેશ

​બીજી તરફ, જામનગર મહાનગરપાલિકા (JMC) માટે પણ ભાજપે તૈયારીઓના શ્રી ગણેશ કરી દીધા છે. મહાનગરપાલિકાના કુલ 16 વોર્ડની 64 બેઠકો માટે ચૂંટણી યોજાનાર છે. શહેર ભાજપ કાર્યાલય ખાતેથી ઈચ્છુક ઉમેદવારોને ફોર્મનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.

2 એપ્રિલે પ્રદેશ નિરીક્ષકોનો પ્રવાસ

આવતીકાલે એટલે કે 2 એપ્રિલે પ્રદેશ ભાજપના નિરીક્ષકોની ટીમ જામનગર પહોંચશે. તેઓ વોર્ડ નંબર 1 થી 16 ના તમામ મુરતિયાઓ માટે સેન્સ લેવાની કામગીરી હાથ ધરશે.

​ટિકિટ માટે પડાપડી

​ભાજપના ગઢ ગણાતા જામનગરમાં ટિકિટ મેળવવા માટે કાર્યકરો અને સ્થાનિક નેતાઓમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યાલયો ખાતે ઉમટી પડેલા દાવેદારોની સંખ્યા જોતા નિરીક્ષકો માટે પણ યોગ્ય ઉમેદવારની પસંદગી કરવી એક મોટું કાર્ય બની રહેશે. આગામી બે દિવસ જામનગરનું રાજકારણ આ સેન્સ પ્રક્રિયાને પગલે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહેશે.

Last Updated : April 1, 2026 at 8:23 PM IST

