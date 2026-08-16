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પડતર માંગણીઓ મુદ્દે ભારતીય મજદૂર સંઘનો સરકાર સામે મોરચો, 17 ઓગસ્ટે ધરણાં-આવેદનપત્ર કાર્યક્રમ

BMSના જણાવ્યા મુજબ, કાર્યક્રમમાં 1000થી વધુ કાર્યકરો અને શ્રમિકો જોડાશે. શ્રમિકોના લઘુત્તમ વેતન સહિતની વિવિધ માંગણીઓને લઈને સંગઠન દ્વારા સરકાર સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવશે.

પડતર માંગણીઓ મુદ્દે ભારતીય મજદૂર સંઘનો સરકાર સામે મોરચો
પડતર માંગણીઓ મુદ્દે ભારતીય મજદૂર સંઘનો સરકાર સામે મોરચો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 10:30 PM IST

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ગીર સોમનાથ: કર્મચારીઓ અને શ્રમિકોની વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને ભારતીય મજદૂર સંઘ (BMS) દ્વારા સરકાર સામે આંદોલનનો મોરચો ખોલવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં BMSના ત્રિવાર્ષિક અધિવેશનના ભાગરૂપે આવતીકાલે, 17 ઓગસ્ટે વેરાવળ ખાતે વિશાળ ધરણાં અને આવેદનપત્ર કાર્યક્રમ યોજાશે.

BMSના જણાવ્યા મુજબ, કાર્યક્રમમાં 1000થી વધુ કાર્યકરો અને શ્રમિકો જોડાશે. શ્રમિકોના લઘુત્તમ વેતન સહિતની વિવિધ માંગણીઓને લઈને સંગઠન દ્વારા સરકાર સમક્ષ ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવશે. BMS દ્વારા લઘુત્તમ વેતન રૂ.30 હજાર કરવાની માંગ સાથે EPFની વેતન મર્યાદા પણ રૂ.30 હજાર કરવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી છે. ઉપરાંત ESICની વેતન મર્યાદા રૂ.42 હજાર કરવા તથા EPS-95 હેઠળ પેન્શનધારકોને રૂ.7,500 ઉપરાંત DA આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

પડતર માંગણીઓ મુદ્દે ભારતીય મજદૂર સંઘનો સરકાર સામે મોરચો (ETV Bharat Gujarat)

સાથે જ ‘સમાન કામ, સમાન વેતન’નો સિદ્ધાંત લાગુ કરવાની માંગ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ અને અન્ય શ્રમિકોના હક્કો અંગે પણ સરકારનું ધ્યાન દોરવામાં આવશે. BMSનું કહેવું છે કે લાંબા સમયથી પડતર રહેલી શ્રમિકોની માંગણીઓનો સમયસર ઉકેલ લાવવામાં સરકાર ઉદાસીન વલણ દાખવી રહી છે.

ગુજરાતના તમામ 33 જિલ્લા મથકો પર 17 ઓગસ્ટે ધરણાં-રજૂઆતના કાર્યક્રમો યોજાવાના હોવાનું BMS દ્વારા જણાવાયું છે. વેરાવળના કાર્યક્રમ બાદ પણ જો સરકાર દ્વારા શ્રમિકોની માંગણીઓ અંગે યોગ્ય નિર્ણય નહીં લેવાય તો ગાંધીનગર કૂચ કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.

BMSના પ્રદેશ મંત્રી નાના ગિરધર પાટીલે જણાવ્યું છે કે, સરકાર સંવાદ દ્વારા પ્રશ્નોનો ઉકેલ લાવે તે જરૂરી છે. જો માંગણીઓ અંગે યોગ્ય સંવાદ અને નિરાકરણ નહીં આવે તો સંગઠન દ્વારા આગામી દિવસોમાં ગાંધીનગરથી લઈને જરૂર પડ્યે દિલ્હી સુધી આંદોલન ઉગ્ર બનાવવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

‘સંવાદ પહેલા, બાદમાં સંઘર્ષ’ના સૂત્ર સાથે BMS હવે શ્રમિકોના હક્કો માટે આરપારની લડાઈના મૂડમાં હોવાનું સંગઠને સ્પષ્ટ કર્યું છે.

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TAGGED:

BHARATIYA MAJDOOR SANGH
GIR SOMNATH NEWS
ભારતીય મજદૂર સંઘ
BMS WARNS OF PROTEST
BHARATIYA MAJDOOR SANGH

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