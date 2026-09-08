ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારોને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરો: ભારતીય કિસાન સંઘ
કિસાન સંઘ દ્વારા સરકાર સમક્ષ કુલ 14 પ્રશ્નો રજૂ કરાયા હતા. જેમાંથી ચારનો ઉકેલ આવ્યો, અન્ય પ્રશ્નોનું નિરાકરણ બાકી
Published : September 8, 2026 at 10:35 AM IST
ગાંધીનગર: રાજ્યમાં ઓછો વરસાદ પડેલા વિસ્તારોને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવા સહિતના વિવિધ પ્રશ્નોને લઈને ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ગાંધીનગર ખાતે કિસાન સંઘના પ્રમુખ જગમાલ આર્યે જણાવ્યું હતું કે, જે તાલુકા કે વિસ્તારમાં પૂરતો વરસાદ થયો નથી, ત્યાં ખેડૂતો અને પશુપાલકોની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. કિસાન સંઘ દ્વારા સરકાર સમક્ષ કુલ 14 પ્રશ્નો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી ચાર પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવ્યો હોવાનું જણાવાયું છે, જ્યારે હજુ પણ અન્ય પ્રશ્નોનું નિરાકરણ બાકી હોવાનું કિસાન સંઘે જણાવ્યું છે.
કિસાન સંઘના પ્રમુખ જગમાલ આર્યના જણાવ્યા મુજબ, ખેડૂતો પરના વિવિધ ટેક્સ નાબૂદ કરવા અંગે કેન્દ્ર સરકારને દરખાસ્ત મોકલવાની પણ માંગ કરવામાં આવી છે. ખેડૂતોને તેમના પાકના પોષણક્ષમ ભાવ મળે તે મુદ્દે પણ કિસાન સંઘ દ્વારા સરકારનું ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને બટાકાના પાક માટે વધુ ભાવ મળે તે અંગે સરકાર વિચારણા કરશે તેવી ખાતરી આપવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
દરમિયાન, ઓછા વરસાદવાળા તાલુકા અને જિલ્લાઓને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરવા અંગે સરકાર તરફથી પણ જવાબ આપવામાં આવ્યો છે. સરકાર દ્વારા હાલ અસરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ઘાસચારો અને પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે, તેમજ ખેડૂતોને 10 કલાક વીજળી આપવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવાયું છે.
કચ્છ સહિતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની અછતના કારણે પશુઓ માટે ઘાસચારાનો પ્રશ્ન ગંભીર બન્યો હોવાની રજૂઆત કિસાન સંઘ દ્વારા કરવામાં આવી છે. કિસાન સંઘે સરકાર પાસે આવા વિસ્તારોમાં ઘાસચારા અને પાણીની પૂરતી વ્યવસ્થા તાત્કાલિક કરવા તેમજ જ્યાં વરસાદની અછત છે તે વિસ્તારોને અછતગ્રસ્ત જાહેર કરી ખેડૂતો અને પશુપાલકોને જરૂરી રાહત આપવા માંગ કરી છે.
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