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જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવનમાં સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં આમંત્રણ

વર્ષ 2024માં પણ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું.

જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવનમાં સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં આમંત્રણ
જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવનમાં સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં આમંત્રણ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 14, 2026 at 7:33 AM IST

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જુનાગઢ: જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના ટીટોડી ગામના યુવાન અને પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને 15 ઓગસ્ટે ગાંધીનગરના રાજભવન ખાતે આયોજિત થનારા સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં હાજર રહેવા માટે રાજભવન તરફથી નિમંત્રણ મળ્યું છે. અગાઉ વર્ષ 2024માં પણ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ભરત પટેલને 15 ઓગસ્ટે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે નિમંત્રણ પાઠવ્યું હતું.

શનિવારે સમગ્ર દેશમાં સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણી થનાર છે. ત્યારે જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના ટીટોડી ગામના ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવન દ્વારા ગાંધીનગરમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત વ્યક્તિ તરીકે હાજર રહેવાનું નિમંત્રણ મળ્યું છે. વર્ષ 2024માં પણ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. તેમાં ભરત પટેલ અને તેમની ધર્મપત્ની હાજર રહ્યા હતા. એક વર્ષના સમયગાળા બાદ ફરી એકવાર રાજ્યપાલે સ્વતંત્રતા પર્વ નિમિત્તે રાજભવનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટે નિમંત્રણ પાઠવ્યું છે.

વર્ષ 2024માં પણ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હાજર
વર્ષ 2024માં પણ ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ 15 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હાજર (ETV Bharat Gujarat)

શાકભાજીના બિયારણની જાળવણી માટે ભરત પટેલ પ્રખ્યાત

પાછલા એક દાયકાથી ભરત પટેલ દેશી જાતના શાકભાજીના બિયારણ તૈયાર કરીને લોકોને એકદમ મામૂલી કિંમતે કે વિનામૂલ્યે પૂરા પાડી રહ્યા છે. તેમાં તેમની ધર્મપત્નીનો પણ સમાન સહયોગ મળી રહ્યો છે. દેશમાં આયોજિત શાકભાજીના પ્રદર્શનના સ્ટોલમાં પણ ભરત પટેલ અને તેમની પત્ની જોડાયા છે. દેશી જાતના અલગ-અલગ શાકભાજીના બિયારણો ખેડૂતો ફરીથી વાવે અને લોકો દેશી જાતના શાકભાજીનો સ્વાદ મેળવે, તે માટે છેલ્લા દસ વર્ષથી કામ ચાલી રહ્યું છે. ભરત પટેલની આ કર્તવ્યનિષ્ઠાને ધ્યાનમાં રાખીને જ રાષ્ટ્રપતિએ તેમને સ્વતંત્રતા પર્વમાં રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં હાજર રહેવા માટે નિમંત્રણ પાઠવ્યું હતું. તેવી જ રીતે રાજ્યપાલ દ્વારા પણ રાજભવનમાં 15 ઓગસ્ટે આયોજિત વિવિધ કાર્યક્રમોમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રિત વ્યક્તિ તરીકે નિમંત્રણ મોકલવામાં આવ્યું છે.

જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવનમાં સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં આમંત્રણ
જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલને રાજભવનમાં સ્વતંત્રતા પર્વના સમારોહમાં આમંત્રણ (ETV Bharat Gujarat)

ભરત પટેલે આપી ટેલિફોનિક વિગતો

રાજ્યપાલ દ્વારા સ્વતંત્રતા પર્વના કાર્યક્રમોમાં રાજભવન ખાતે હાજર રહેવા માટે નિમંત્રણ મળ્યા બાદ ભરત પટેલે ઈ ટીવી ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી. તેમાં તેમણે રાજ્યપાલનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો અને રાજભવનમાં આયોજિત કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા જઈ રહ્યા હોવાનું જણાવ્યું હતું. વર્ષ 2024માં આ જ પ્રકારે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ દ્વારા પણ તેમને આમંત્રણ મળ્યું હતું અને તેઓ રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં રાષ્ટ્રપતિ સાથે તેમજ દેશના અન્ય મહાનુભાવો સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ પ્રસંગને તેઓ પોતાના જીવનની યાદગાર ઘટના માને છે. હવે બીજી વખત આ જ પ્રકારે સ્વતંત્રતા પર્વના કાર્યક્રમોમાં હાજર રહેવા માટે આમંત્રણ મળ્યું છે, જેને લઈને તેઓ રાજભવન અને રાજ્યપાલનો આભાર માને છે.

જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલ
જુનાગઢના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરત પટેલ (ETV Bharat Gujarat)

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