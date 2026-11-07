ભારત પર્વ-2026: એકતાનગરમાં દેશની સંસ્કૃતિ, કલા અને સ્વાદનો અનોખો સંગમ, ગુજરાતના ભજીયા-મોહનથાળ પર પ્રવાસીઓની ભીડ
આંદામાનથી મેઘાલય સુધી 18થી વધુ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ ભાગ લીધો, પોશાક, હસ્તકલા, સ્વદેશી ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન.
Published : November 7, 2026 at 2:16 PM IST
નર્મદા, એકતાનગર: ભારતની વૈવિધ્યસભર સંસ્કૃતિ, કલા, હસ્તકલા અને પરંપરાઓનો અનોખો સંગમ એટલે ભારત પર્વ. લોખંડી પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિ નિમિત્તે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી, એકતાનગર ખાતે બીજી વખત ભારત પર્વ-2026નું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અહીં દેશના વિવિધ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની આગવી સંસ્કૃતિ, પરંપરા, વાનગીઓ અને હસ્તકલાનું એક જ સ્થળે પ્રદર્શન થઈ રહ્યું છે.
'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ના સંકલ્પને સાકાર કરતું ભારત પર્વ-2026 દેશની સાંસ્કૃતિક એકતાનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહ્યું છે. અહીં ગોવાના કારીગરો દ્વારા નાળિયેરની છાલમાંથી તૈયાર કરવામાં આવતી વિવિધ હસ્તકલાની ચીજવસ્તુઓ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની છે. નાળિયેરની છાલમાંથી બનાવવામાં આવતી આ કલાકૃતિઓમાં પરંપરાગત કારીગરીની સાથે આધુનિક ડેકોરેટિવ આર્ટનો પણ સુંદર સમન્વય જોવા મળે છે. કારીગરોની સર્જનાત્મકતા અને પર્યાવરણ પ્રત્યેની સંવેદના આ દરેક કૃતિમાં ઝળકે છે.
ભારત પર્વમાં આંદામાન-નિકોબાર, આંધ્રપ્રદેશ, આસામ, ગોવા, હરિયાણા, ઝારખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, ઓડિશા, પંજાબ, રાજસ્થાન, સિક્કિમ, તમિલનાડુ, તેલંગાણા, ઉત્તરાખંડ, ઉત્તરપ્રદેશ, મેઘાલય સહિત અનેક રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોએ ભાગ લીધો છે. અહીં દરેક રાજ્યના પરંપરાગત પોશાક, હસ્તકલા, કલાત્મક વસ્તુઓ અને સ્વદેશી ઉત્પાદનોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે. દેશના અલગ-અલગ ખૂણાની આગવી ઓળખ ધરાવતી વસ્તુઓ એક જ સ્થળે નિહાળવાની તક મળતા મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ભારત પર્વની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે.
ખાસ વાત એ છે કે સ્થાનિક કારીગરો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલી આ કલાકૃતિઓની સ્થાનિક તેમજ વિદેશી પ્રવાસીઓ ખરીદી પણ કરી રહ્યા છે. જેના કારણે પરંપરાગત કળાને પ્રોત્સાહન મળવાની સાથે કારીગરો માટે રોજગારી અને સ્વરોજગારની નવી તકો પણ ઊભી થઈ રહી છે. ભારતના વિવિધ પ્રદેશોમાંથી તૈયાર થતાં સ્વદેશી ઉત્પાદનો આજે માત્ર દેશ પૂરતાં સીમિત નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પણ પોતાની આગવી ઓળખ અને માંગ ઊભી કરી રહ્યાં છે. આમ, ભારત પર્વ માત્ર સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન નહીં, પરંતુ દેશની કલા, કારીગરી, આત્મનિર્ભરતા અને 'એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારત'ની ભાવનાને ઉજાગર કરતું એક આગવું મંચ બની રહ્યું છે.
એક જ સ્થળે દેશભરનો સ્વાદ, ગુજરાતના સ્ટોલ પર સૌથી વધુ ભીડ
એકતાનગર ખાતે ભારત પર્વની મુલાકાતે આવો અને વિવિધ રાજ્યોની સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ જોઈને તમારા મોઢામાં પાણી ન આવે તો કહેજો! જી હા, લોહપુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 151મી જન્મજયંતિની ઉજવણીના ભાગરૂપે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે આયોજિત ભારત પર્વમાં દેશની વિવિધતાની સાથે સ્વાદનો પણ અનોખો સંગમ જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં એક જ સ્થળે દેશનાં અલગ-અલગ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની પરંપરાગત વાનગીઓનો સ્વાદ માણવાની તક પ્રવાસીઓને મળી રહી છે. જ્યાં ગુજરાતી હોઈ અને ભજીયા કે મોહનથાળ ન મળે એવું ક્યારે બન્યું નથી.
મહત્વની વાત એ છે કે ભારત પર્વમાં દરરોજ સાંજે બે-બે રાજ્યોની સાંસ્કૃતિક પ્રસ્તુતિઓ પણ યોજવામાં આવી રહી છે. એટલે કે એક તરફ લોકનૃત્ય અને સંગીતનો રંગ જામે છે, તો બીજી તરફ વિવિધ રાજ્યોના ભોજનનો સ્વાદ પ્રવાસીઓ માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. આમ, એકતાનગરનું ભારત પર્વ માત્ર સાંસ્કૃતિક મહોત્સવ જ નહીં, પરંતુ દેશની વિવિધતાને એક જ સ્થળે અનુભવવાનો અનોખો અવસર બની રહ્યું છે. જ્યાં એક ભારત, શ્રેષ્ઠ ભારતની ભાવના સાથે પ્રવાસીઓને મળી રહ્યો છે દેશભરની સંસ્કૃતિનો રંગ અને વિવિધ વાનગીઓનો સ્વાદ.
ખાસ જોવા મળ્યું કે આટલા બધા સ્ટોલમાં ખાસ આકર્ષણ તો ગુજરાતના સ્ટોલ પર જોવા મળ્યું, કારણ કે ગુજરાતી આવે અને ગુજરાતી વાનગી ભજીયા, દાબેલી, ફાફડા-જલેબી અને ખાસ મીઠાઈ મોહનથાળની વાનગી પર પ્રવાસીઓ વધુ જોવા મળ્યા અને આજે તમામ સ્ટોલ એક જ જગ્યાએ અનેક વાનગીમાં પ્રવાસીઓને મોજ પડી ગઈ છે.
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