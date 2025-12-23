ભરત ચૌધરી હત્યા કેસ: ઘટનાના સીસીટીવી આવ્યા સામે, ટોળાએ ગણતરીની મિનિટોમાં હત્યાને આપ્યો અંજામ
ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં અસામાજિક તત્વોનું ટોળું કાર અને બાઈકો સાથે પહોંચ્યું અને આગળ પાછળથી ઘેરીને પાર્લર પર ઉભેલા બે યુવકો ઉપર તૂટી પડ્યા હતા.
Published : December 23, 2025 at 7:26 PM IST
બનાસકાંઠા: ગાદલવાડાના યુવકની હત્યા કરાઈ તે ઘટના સ્થળના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે. ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં અસામાજિક તત્વોનું ટોળું કાર અને બાઈકો સાથે પહોંચ્યું અને આગળ પાછળથી ઘેરીને પાર્લર પર ઉભેલા બે યુવકો ઉપર તૂટી પડ્યા હતા.
પાલનપુરમાં રામદેવ હોટલ નજીક ગાદલવાડા ગામના નીતિનભાઈ કેશરભાઈ ચૌધરી અને ભરતભાઈ ગણેશભાઈ ચૌધરી નામના બે યુવકો પાર્લર પર ઉભા હતા તે સમયે તેમના પર હીચકારો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. કાર પાસે ઉભેલા બંને યુવકો ઉપર બાઈકો અને કાર લઈને આવેલા ટોળાના લોકોએ હુમલો કરી દીધો હતો. અચાનક જ બે યુવકો ઉપર હીચકારો હુમલો કરવામાં ભરતભાઈ ગણેશભાઈ ચૌધરી નામના યુવકનુ મોત થયું હતું, જ્યારે એક નીતિનભાઈ કેશરભાઈ ચૌધરી નામનો યુવક ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે.
જે જગ્યાએ હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો તે ઘટનાસ્થળથી થોડી દુર સીસીટીવી કેમેરામાં આ સમગ્ર ઘટના કેદ થઈ હતી. હાઈવેની બાજુમાં જ કાર પાર્ક કરી પાર્લર ઉપર ઉભેલા બે યુવકો ઉપર ધસી આવેલા ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો. ત્રણ મિનિટના જે સીસીટીવી ફૂટેજ આવ્યા સામે આવ્યા છે, જેમાં ત્રણ મિનિટમાં તો હત્યાને અંજામ આપીને આ સમગ્ર ટોળું નાસી છૂટ્યું હતું. જોકે પરિજનો દ્વારા મૃતક ભરતભાઈ ચૌધરીના હત્યારાઓને પકડવા માટેની માંગ સાથે મૃતદેહ ન સ્વીકારવા માટેની ચીમકી આપી હતી, પરંતુ જિલ્લા પોલીસવડાની ખાતરી બાદ અને પોલીસ દ્વારા 24 લોકો સામે ફરિયાદ નોધી તપાસ શરૂ કરવામાં આવતા પરિજનોએ આખરે મૃતદેહ સ્વીકાર્યો હતો.
આ સમગ્ર ઘટનામાં પશ્ચિમ પોલીસ મથકે 24 લોકો સામે ફરિયાદ નોધીને પોલીસે આઠ ટીમો બનાવી છે અને અલગ અલગ જગ્યાએ એટલે કે ગુજરાત બહારના રાજ્યોમાં પણ ટીમો મોકલીને આરોપીઓને ઝડપી લેવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કરી દીધા છે. જોકે સૂત્રો તરફથી મળતી માહિતી મુજબ હાલમાં સાત જેટલા આરોપીઓને રાઉન્ડ કરવામાં આવ્યા હોવાની પણ માહિતી છે. મુખ્ય આરોપી હાલ ફરાર હોવાથી તેને પકડવા માટે પોલીસે ટેકનીકલ અને હ્યુમન્સ સોર્સની મદદથી તપાસ આરંભી છે.
મહત્વનું છે કે પોલીસ દ્વારા હાલમાં આરોપીઓને પકડવા માટેના તમામ પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે. બીજી તરફ પરિવારજનો પણ પોલીસ વહેલી તકે આરોપીઓ સુધી પહોંચીને તેમને ઝડપી લે અને મૃતક તેના પરિવારને ન્યાય મળે તેની રાહ જોઈ બેઠા છે.
આ અંગે પશ્ચિમ પોલીસ મથકના પીઆઈ અંકુર દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ખૂબ જ ઝડપી તમામ આરોપીને પકડી લેવામાં આવશે. જે સીસીટીવી છે તેમાં સ્પષ્ટ ચહેરા દેખાતા નથી. પોલીસે અલગ અલગ ટીમો બનાવી છે અને આરોપીઓને ઝડપી આગળની કાર્યવાહી કરાશે.
