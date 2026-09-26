BKNMU Recruitment 2026: જૂનાગઢની ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં 11 જગ્યાઓ માટે ભરતી
ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી દ્વારા Librarian, Assistant Engineer, System Analyst સહિત કુલ 11 વિવિધ વહીવટી અને ટેકનિકલ જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.
Published : September 26, 2026 at 4:49 PM IST
હૈદરાબાદ: જૂનાગઢની ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી (BKNMU) દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ પર ભરતી માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીમાં નોકરી મેળવવા ઇચ્છતા અને સંબંધિત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ ભરતીમાં અરજી કરવાની તક છે. ભરતી હેઠળ કુલ 11 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે.
આ ભરતીમાં વહીવટી, ટેકનિકલ અને અન્ય વિભાગોની અલગ-અલગ જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં Librarian, Internal Audit Officer, Assistant Engineer (Electrical), Assistant Civil Engineer, Lab Assistant (Chemistry), Assistant Registrar, Store Keeper, System Analyst, Senior Clerk અને Junior Clerk જેવી જગ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે.
યુનિવર્સિટી દ્વારા અલગ-અલગ જાહેરાત નંબર હેઠળ આ જગ્યાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. ઉમેદવારોએ પોતાની લાયકાત અને જે પોસ્ટ માટે અરજી કરવી છે તેની વિગતવાર માહિતી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસવી જરૂરી છે.
25 સપ્ટેમ્બરથી ઓનલાઈન અરજી શરૂ
BKNMU ભરતી માટેની ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 25 સપ્ટેમ્બર 2026થી શરૂ થઈ છે. ઉમેદવારો 16 ઓક્ટોબર 2026 સુધી ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. માત્ર ઓનલાઈન અરજી કરવાથી પ્રક્રિયા પૂર્ણ નહીં થાય. ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ તેની હાર્ડકોપી જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે યુનિવર્સિટીમાં મોકલવાની રહેશે.
હાર્ડકોપી જમા કરાવવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2026 છે. તેથી ઉમેદવારોએ ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ હાર્ડકોપી સમયસર યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચે તેની ખાસ કાળજી રાખવી પડશે.
આ ભરતી માટે અરજી કરવાની પ્રક્રિયા અને સત્તાવાર સૂચનાઓ BKNMUની વેબસાઇટ www.bknmu.edu.in પર ઉપલબ્ધ છે. ઉમેદવારોએ અરજી કરતા પહેલાં સંબંધિત જાહેરાત ધ્યાનપૂર્વક વાંચવી જોઈએ.
લાયકાત, ઉંમર અને ફી માટે સત્તાવાર જાહેરાત તપાસવી જરૂરી
BKNMU દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી ભરતીમાં દરેક પોસ્ટ માટે લાયકાત અલગ હોઈ શકે છે. ઉમેદવારોએ જે જગ્યાએ અરજી કરવી હોય તેની શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, કેટેગરી અને પગાર સંબંધિત માહિતી સત્તાવાર જાહેરાતમાંથી તપાસવાની રહેશે.
આ ભરતીમાં Librarian માટે Pay Level 14, Internal Audit Officer માટે Pay Level 11, Assistant Engineer (Electrical) અને Assistant Civil Engineer માટે Pay Level 8, Lab Assistant (Chemistry) માટે Pay Level 4, Assistant Registrar અને System Analyst માટે Pay Level 9, Store Keeper અને Senior Clerk માટે અનુક્રમે Pay Level 5 અને Pay Level 4, જ્યારે Junior Clerk માટે Pay Level 2 દર્શાવવામાં આવ્યો છે.
જાહેર કરાયેલી માહિતી મુજબ Store Keeperની એક જગ્યા PwBD (Lv) કેટેગરી માટે છે. Senior Clerkની એક જગ્યા PwBD (B, Lv) કેટેગરી માટે છે. Junior Clerkની બે જગ્યાઓમાં એક SEBC અને એક ST કેટેગરી માટે છે. બાકીની જગ્યાઓ સંબંધિત જાહેરાતમાં દર્શાવેલી કેટેગરી મુજબ ભરવાની રહેશે.
કઈ-કઈ જગ્યાઓ ભરાશે?
આ રીતે કુલ 11 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
શૈક્ષણિક લાયકાત શું છે?
દરેક પોસ્ટ માટે શૈક્ષણિક લાયકાત અલગ છે. તેથી ઉમેદવારોએ પોતાની લાયકાત મુજબ યોગ્ય પોસ્ટ પસંદ કરવી પડશે. ઉપલબ્ધ માહિતીમાં તમામ પોસ્ટ માટેની વિગતવાર શૈક્ષણિક લાયકાત આપવામાં આવી નથી. BKNMUની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર સંબંધિત ભરતીની જાહેરાતમાં દરેક પોસ્ટ માટે જરૂરી લાયકાત, અનુભવ અને અન્ય શરતો આપવામાં આવી છે.
ઉંમર મર્યાદા અને અરજી ફી
આ ભરતીની ઉપલબ્ધ સૂચનામાં દરેક પોસ્ટ માટેની ઉંમર મર્યાદાની સંપૂર્ણ વિગતો સ્પષ્ટ રીતે આપવામાં આવી નથી. તેથી ઉમેદવારોએ સત્તાવાર જાહેરાતમાં ઉંમર સંબંધિત નિયમો તપાસવાના રહેશે. તે જ રીતે વિવિધ કેટેગરીના ઉમેદવારો માટેની અરજી ફીની વિગતો પણ અહીં ઉપલબ્ધ માહિતીમાં આપવામાં આવી નથી.
પસંદગી પ્રક્રિયા
આ ભરતીમાં ઉમેદવારોની પસંદગી કઈ પ્રક્રિયા દ્વારા કરવામાં આવશે તેની સંપૂર્ણ વિગતો ઉપલબ્ધ માહિતીમાં આપવામાં આવી નથી. પોસ્ટ પ્રમાણે લેખિત પરીક્ષા, ઇન્ટરવ્યૂ, સ્કિલ ટેસ્ટ અથવા અન્ય કોઈ પ્રક્રિયા લાગુ પડે છે કે નહીં તેની માહિતી સત્તાવાર જાહેરાતમાં તપાસવાની રહેશે.
અરજી કેવી રીતે કરવી?
BKNMU ભરતી માટે ઉમેદવારોએ સૌપ્રથમ યુનિવર્સિટીની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.bknmu.edu.in પર જવું પડશે. ત્યાં ભરતી સંબંધિત જાહેરાત અને ઓનલાઈન અરજીની લિંક તપાસવાની રહેશે. ઓનલાઈન ફોર્મમાં જરૂરી માહિતી ભરીને અરજી સબમિટ કરવાની રહેશે. અરજી સબમિટ કર્યા બાદ તેની હાર્ડકોપી અને જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે યુનિવર્સિટીમાં મોકલવાની રહેશે.
ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 16 ઓક્ટોબર 2026 છે, જ્યારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મની હાર્ડકોપી જરૂરી જોડાણો સાથે યુનિવર્સિટીમાં પહોંચવાની છેલ્લી તારીખ 21 ઓક્ટોબર 2026 છે.
મહત્વની તારીખો
Important Links
|Link Description
|Link
|Official Notification / Notice / Result PDF
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|Apply Online
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|Official Website
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નોંધ - વધુ માહિતી માટે સત્તાવાર વેબસાઇટ: www.bknmu.edu.in ની મુલાકાત લો.
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