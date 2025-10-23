ETV Bharat / state

રાજા યમ અને યમુનાજી સાથે જોડાયેલ 'ભાઈબીજ' તહેવાર, ભાઈને બહેન આપે છે અભય વરદાન

ભાઈ-બહેનના પ્રેમ સંબંધો મજબૂત બને તે માટે વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં બે તહેવાર આવે છે. એક રક્ષાબંધન અને બીજો ભાઈબીજનો તહેવાર...

ભાઈ-બહેનના પ્રેમનું પ્રતિક 'ભાઈબીજ'
ભાઈ-બહેનના પ્રેમનું પ્રતિક 'ભાઈબીજ' (ETV Bharat Gujarat)
ETV Bharat Gujarati Team

October 23, 2025

Updated : October 23, 2025 at 12:06 PM IST

જૂનાગઢ : આજે ભાઈબીજ છે, સનાતન ધર્મની પરંપરા સાથે આ તહેવાર જોડાયેલો છે. રાજા યમ કામને લઈને અતિ વ્યસ્ત બનતા તેમના બહેન યમુનાજીના ઘરે આવતા નહોતો. આથી બહેન યમુનાજીએ યમરાજાને ઘરે ભોજન માટે આમંત્રણ આપ્યું અને પ્રેમપૂર્વક જમાડ્યા હતા. આમ આજનો દિવસ ભાઈ-બહેનના પ્રેમના પ્રતીક રૂપે મનાવવામાં આવે છે.

ભાઈ-બહેનના પ્રેમનું પ્રતિક : આજના દિવસે કોઈ પણ બહેન તેના ભાઈને પ્રેમપૂર્વક જમાડી અને તેની પૂજા કરે તો ભાઈનું આરોગ્ય સારું રહે છે, સાથે જ તે તમામ પ્રકારના ભયથી મુક્ત રહે તેવા આશીર્વાદ યમરાજા પાસેથી મેળવ્યા હતા. આજના દિવસે પ્રત્યેક ભાઈ પોતાની બહેનના ઘરે ભોજન માટે જાય છે અને બહેનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરીને અભય વરદાન મેળવે છે.

રાજા યમ અને યમુનાજી સાથે જોડાયેલ 'ભાઈબીજ' તહેવાર (ETV Bharat Gujarat)

રાજા યમ અને યમુનાજી સાથે જોડાયેલો પ્રસંગ

યમ દ્વિતીયાનો તહેવાર યમરાજા અને તેમની બહેન યમુનાજી સાથે જોડાયેલો છે. યમરાજા લોકોને દંડ દેવાનું અને લોકોના કર્મ અનુસાર ફળ દેવાના કામમાં ખૂબ જ વ્યસ્ત રહેતા હોય છે. જેથી ઘણા સમય સુધી તેઓ તેમની બહેન યમુનાજીના ઘરે આવતા નથી. જેથી યમુનાજી ખૂબ જ આકુળ વ્યાકુળ બની જાય છે, અને યમરાજાને તેમના ઘરે આવવાનું આમંત્રણ આપે છે.

ઘણા સમય બાદ બહેનના આમંત્રણને માન આપીને યમરાજા યમુનાજીને ઘરે ભોજન ગ્રહણ કરવા માટે પહોંચે છે. યમુનાજી તેમના ભાઈ યમરાજા પાસેથી આશીર્વાદ માંગ્યા કે, આજના દિવસે પ્રત્યેક ભાઈ તેમની બહેનના ઘરે જાય તો તેનું યશ અને આરોગ્ય સારું રહેશે, તથા તે ભયથી મુક્ત રહેશે. આ પરંપરાને લઈને આજે પણ ભાઈબીજનો તહેવાર મનાવવામાં આવે છે.

ભાઈને બહેન આપે છે અભય વરદાન
ભાઈને બહેન આપે છે અભય વરદાન (ETV Bharat Gujarat)

ભાવતા ભોજન સાથે મનાવે છે તહેવાર

ભાઈ અને બહેનના પ્રેમના પ્રતિકરૂપે વર્ષમાં બે વાર તહેવાર મનાવવામાં આવે છે. પહેલો તહેવાર રક્ષાબંધનના રૂપે ઉજવાય છે, જ્યારે બીજો તહેવાર ભાઈબીજ છે. આજના દિવસે પ્રત્યેક બહેન પોતાના ભાઈ અને સમગ્ર પરિવાર માટે તેમના ભાવતા ભોજન બનાવી સ્વયં તેમના હાથે જમાડે છે. સાથે જ ભાઈને આરોગ્ય અને યશ મળે તથા ભયથી મુક્ત થાય તેવા આશીર્વાદ આપીને ભાઈબીજનો તહેવાર મનાવે છે.

